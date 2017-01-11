Начало американской Руси

10.01.2017 17:31:04

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Христианская Америка против "Соединенных Штатов Антихриста"

Так начинается книга карпаторосса Филиппа Свистуна, которую нужна издать к инаугурации Дональда Трампа, тем более, что политолог Евгений Минченко справедливо поставил вопрос, кто в Америке не против России. Книга повествует о том, что до 1950- х г., когда в США запустили в игру арендованных у Гестапо и СС бандеровцев и сделали из них "украинскую диаспору в США", чей лидер глава "Украино-американского комитета" галицкий униат Лев Добрянский был соавтором антироссийского "Закона о порабощенных нациях", большинство организаций карпатороссов и лемков в США были русскими и русофильскими, потом ЦРУ поменяло их лидеров и названия, сделав русофобскими и "украинскими".





Но русские малороссы и карпатороссы продолжили действовать в Русской Зарубежной Церкви, которая воссоединилась в 2007м году с Московским Патриархатом, Синод которой находится в Нью-Йорке. Центр РПЦЗ - Свято-Троицкий монастырь в Джорданвилле - преемник малороссийской Почаевской Лавры на Волыни, издававший разоблачения "ереси украинства" - газету "Православная Карпатская Русь", ставшую официальным печатным органом РПЦЗ, газету "Свободное слово Карпатской Руси" карпаторосса Михаила Туряницы, книги типа "Церковь, Русь и Рим" и многие другие. Первоиерархи РПЦЗ - карпаторосс митрополит Лавр (Шкурла), который и осуществил русское православное воссоединение, нынешний митрополит Иларион (Капрал)-из идейных русский малороссов. Великий русский "зарубежник"-архиепископ Восточно-Американский и Детройтский Виталий (Максименко)-почаевский "миссионерский ястреб", перенесший Почаевскую Лавру от украинствующего террора сначала на запад Подкарпатской Руси,где в 1919-1939 годах действовала Республика Подкарпатская Русь, затем в Джорданвилль. Как известно, усилиями таких столпов Русской Зарубежной Церкви, как митрополит Антоний (Храповицкий) и епископ Виталий (Максименко), в период их служения на Волыни этот край был оплотом Российской государственности, количество членов общерусских консервативных организаций насчитывало 2 миллиона человек. Архимандрит Виталий (Максименко) создал в Почаевской Лавре знаменитое "Миссионерское типографское братство", члены которого напрямую занимались уличной миссией, обходя каждый населенный пункт, каждый дом с проповедью. Один из первоиерархов РПЦЗ митрополит Лавр занимался аналогичной активной миссионерской деятельностью на Подкарпатской Руси. И этот опыт более чем актуален сегодня.

И эти издания Русской Зарубежной Церкви, ее опыт полемики с самой "мазепинской" идеологией, несомненно, должен быть востребован в церковном строительстве единой Русской Церкви. Мы напоминаем, что преодоление трагического разделения, воссоединение Русской Церкви является выдающимся событием современной церковной истории. Мы вспоминаем об опыте Зарубежной части Русской Церкви, наших братьев во Христе, в полемике с "мазеповщиной" потому что именно сейчас пришло время решительных действий по преодолению церковного раскола на Украине, по ликвидации криминально-террористической группировки "Киевский Патриархат", бывшей базой для вербовки украинских боевиков к Басаеву. Помимо ликвидации раскольнических структур, необходимо опровержение истоков "мазеповщины". И этим опровержением занимались такие святители Русской Зарубежной Церкви, как святой архиепископ Иоанн (Максимович), потомок основателя Киевского университета св. Владимира Михаила Максимовича.





Поэтому, празднование в мае 2017-го года десятилетия воссоединения Русской Церкви и в Ньй-Йорке, и в Москве, будет ударом по "ереси украинства" и галицийскому нацистко-бандеровскому лобби в США.

Мы ждем в эти дни Президента Дональда Трампа в Знаменском Соборе Русской Зарубежной Церкви в Нью - Йорке поклониться великой русской святыне, находящейся там Курской-Коренной иконе Божьей Матери и ждем отмены русофобского "Закона о порабощенных нациях".

Карпатороссы составляют также костяк Поместной автокефальной Православной Церкви в США. Ее основу составили перешедшие из унии в Православие карпаторусские эмигранты во главе со святым протоиреем Алексием (Товтом) и святой Патриарх Тихон, много лет послуживший миссионером в США.В этом году-столетие его возведения на Московский Патриарший престол и мы вспомним о его карпаторусской миссии в США. Многие лидеры карпаторусской антигалицийской антибандеровской диаспоры сейчас являются конгреесменами и сенаторами США, закарпатские русины уже требуют их помощи в борьбе с нацистской хунтой в Киеве и восстановления карпаторусской государственности согласно закарпатскому референдуму 1 декабря 1991 года, когда за федеративный статус республики Подкарпатская Русь высказалось более 70 процентов избирателей.

Ярыми русофилами являются и пришедшие в Православие коренные американцы, такие, как последователи великого американского православного миссионера о.Серафима (Роуза), строившего "Святую Русь" в Калифорнии и продолжатели принявшего Православие в Антиохийском Патриархате лидера огромной корпорации христианских студентов Питера Гилквиста, это десятки тысяч людей.





А миллионы-это еще не принявшие Православие американские христианские консерваторы, много лет контакты с ними поддерживает Патриарх Кирилл. Для них, как и для русских православных, демократическая администрация Обамы со своей осознанной политикой дехристианизации и пропаганды ЛГБТ - это "партия Антихриста!". Просто миллионы христианских консерваторов Америки должны узнать, что русские во главе Патриархом и Президентом каждое воскресенье, как и они, ходят в Церковь, выступают против "гей-парадов", выступают за многодетную семью и "Закон Божий" в школе, против абортов и за это Обама и Маккейн хотят их убить, обложить санкциями и создали антихристову нацистскую хунту в Киеве, где Кончита Вурст будет кощунствовать в великой русской святыне-Софийском Соборе. Эффект от встречи православной, Великой, Малой и Белой России с христианской консервативной Америкой будет грандиозным.

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