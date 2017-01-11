Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 11:27:17
- Украинцы выбрали Крым для новогоднего отдыха далее »
- 17:50:27
- В Кремле прокомментировали решение Белоруссии ввести безвизовый режим далее »
- 17:46:33
- Савченко опубликовала списки украинских военнопленных далее »
- 16:50:01
- О ветеранах замолвили слово далее »
- 12:59:58
- Молдавская Партия "Правые" призывает признать унионизм конституционным далее »
- 10:56:11
- Константин Затулин выразил соболезнование послу Ирана в связи со смертью Али Акбара Хашеми Рафсанджани далее »
-
Украина в призме нового миропорядка далее »
-
Константин Затулин: Создание СНГ было отвлекающим моментом. Главная задача - распад СССР далее »
-
Итоги года. Время покажет. Выпуск от 29.12.2016 далее »
-
Константин Затулин и Дмитрий Белик в программе "Актуально" далее »
-
Грозин: Азимова в Душанбе ждали давно далее »
-
Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »
-
После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »
Детали
О ветеранах замолвили слово
|10.01.2017 16:50:01
К первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками К.Ф.Затулину обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Эстонской Республике А.М. Петров, с просьбой о содействии в решении вопроса о льготах по проезду на общественном транспорте и посещению музеев в Санкт-Петербурге для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Эстонии, которые являются лицами без гражданства или гражданами Эстонии. Поскольку вопрос о таких льготах относится к полномочиям региональных властей, К.Ф. Затулиным были направлены письма губернаторам и председателям Заксобраний Санкт-Петербурга и Ленинградской области с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении названных льгот ветеранам из Прибалтики.
Законодатели Ленинградской области откликнулись и сообщили, что на ближайшем заседании (ориентировочно - 17 января) вопрос К.Ф.Затулина будет рассматриваться на заседании постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям. О результатах депутату сообщат дополнительно.
Прилагаем переписку по данному вопросу.