О ветеранах замолвили слово

10.01.2017 16:50:01

К первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками К.Ф.Затулину обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Эстонской Республике А.М. Петров, с просьбой о содействии в решении вопроса о льготах по проезду на общественном транспорте и посещению музеев в Санкт-Петербурге для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Эстонии, которые являются лицами без гражданства или гражданами Эстонии. Поскольку вопрос о таких льготах относится к полномочиям региональных властей, К.Ф. Затулиным были направлены письма губернаторам и председателям Заксобраний Санкт-Петербурга и Ленинградской области с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении названных льгот ветеранам из Прибалтики.

Законодатели Ленинградской области откликнулись и сообщили, что на ближайшем заседании (ориентировочно - 17 января) вопрос К.Ф.Затулина будет рассматриваться на заседании постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям. О результатах депутату сообщат дополнительно.

Прилагаем переписку по данному вопросу.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.