Золотые годы Украины: перевернули и не заметили

10.01.2017 13:37:08

Как-то в одном из своих интервью, именитый политолог и аналитик-прогнозист Ростислав Ищенко, отвечая на вопрос журналиста о своей работе в администрации Кучмы, упомянул (за достоверность цитаты не берусь утверждать), что Украина эдак в конце 90-х годов окончательно и бесповоротно оказалась от модели «альтернативного русского государства» в сторону галичанской провинциальности и «местечковости». А Ростислав, таким образом, уже тогда понял или лишний раз убедился, что такая страна станет нежизнеспособной. А могло ли быть альтернативное «Русское государство» с учетом профессионального класса русскоязычных управленцев, при условии полной локализации культурного, гуманитарного и политического влияния Галичины?

Мотивом для написания этой публикации, стал комментарий гостя издания News Front к моей прошлой статье: «Наши пути разошлись 25 лет назад»,- где некто Павел, частично поставил под сомнение так называемые «золотые годы» Украины в период 2001-2004 годов. В частности Павел упомянул так называемую «Первую ремиссию» России в 2003-2008, которая касалась сокращения уровня износа основных фондов России ( жилищный, дорожный, инфраструктурный и т.п.), но которой не было в-(на) Украине. Действительно, как таковой плановой ремиссии всех фондов на Украине, не наблюдалось за все 25 лет «незалежности», но её всё-таки элементы, как раз присутствовали в период 2001-2004 годов, но были прерваны как оранжевой революцией, так и начавшегося культурного культа Галичины, который окончательно понес за собой изменение политического вектора страны.

Украина 2001-2004 годов, это почти непрерывный рост ВВП Украины в 5-7% ежегодно, высокие цены на метал и хим.промышленность, при низких ценах на газ в 50 долларов за 1000 кубов, причем гарантированные твердым контрактом до 2008 года, и сорванные по вине Ющенко в январе 2005 года.

Именно на «золотые годы» Украины в период 2001-2004 гг. выпадает так называемая эпоха Георгия Кирпы, Министра Транспорта Украины. Благодаря ему, украинская железная дорога, частично, а где-то полностью обновила свою инфраструктуру. Граждане Украины запомнили Кирпу по полному обновлению ж/д вокзалов Украины, реконструкций так и введением новых. Интересен тот факт, что Георгий Кирпа был со Львова, но по духу, тот еще «совок» и хозяйственник. Гуманитарной сферы, чем так грешат украинские политики со времен 2004 года, вообще не касался. Сегодня Кирпу вспоминают многие издания, особенно в свете того, что украинскую железную дорогу после майдана возглавил «польский рокер», потому что иностранец. Вот что пишет о Кирпе с ностальгией «Риа-новости.Украина»:

Да, Кирпа вписался в структуру существующей власти, был одним из «столпов режима», нажил состояние, но за четыре года у руля ведомства оставил за собой немало преобразований, о которых и мечтать не могут реформаторы более поздних времен. При нем не снимали вывески с обветшавших зданий, не занимались сомнительными переименованиями, не боролись с языком, на котором разговаривает большая часть страны, а строили вокзалы, ремонтировали пути, развивали вагоностроение и заботились о социальной защите железнодорожников. При Кирпе железнодорожники входили в первую пятерку по уровню оплаты труда, пенсионеры получали надбавки к пенсиям, активно внедрялась страховая медицина.

При Кирпе хиреющая отрасль получила новую жизнь, а созданная инфраструктура стала одним из немногих приобретений в стране за всю историю независимости. Когда стало очевидным, что к власти прорвались «оранжевые революционеры», которые в ранг национальной политики возвели демагогию, а дело его жизни было поставлено под сомнение, он выстрелил себе в висок…

Ну, кто выстрелил он или помог кто, как экс-министру МВД Кравченко, никто уже не скажет.

В период 2001-2004 годов, на Украине наблюдает рост кредитно-потребительского бума и роста машиностроения. Люди не только массово начинают брать в кредит мобильные телефоны и ПК, но и автомобили. В частности, народным автомобилем становятся марки «Ланос», чуть менее популярны «Нубира» и «Лиганзе», и все от автоконцерна «ЗАЗ», что собирал машины по лицензии южнокорейского бренда «Дэу» в Запорожье. Но больше всего на этот период приходит становление так называемого «среднего класса», преимущественно в среди мелких и средних предпринимателей, которые сыграли роковую роль в оранжевой революции-2004 года. Помните, в статье «Наши пути разошлись 25 лет назад», мы коснулись темы «сытости», мол, что протесты могут быть только в сытом обществе. И в частности, привели пример неудачной «норковой революции» на Болотной в Москве, а это сытый 2012 год.

Так же интересно то, что пока до 2004 года на Украине доминировали русскоязычные управленцы и государственники, к Украине США проявляло внимание как к почти полноценному государству. В частности, все первые лица США приезжали на Украину до 2004 года. А так же активно сотрудничали в космической сфере с Украиной. Тот же полет первого астронавта Украины Л.Каденюка состоялся в далеком 1997 году. Во времена Ющенко, уже такое было сложно представить, уже тогда Украина превращалось в смешное государство, сейчас и подавно. Наверно «обхаживали» невесту?

В далеком уже «окне сытости» 2001-2004 годов, чувствовал себя хорошо не только мелкий бизнес, а целые пищевые концерны, среди которых «Рошен» Порошенко стоял вторым рядом, это зарождение «Киев-Конти», «АВК», «Славутич», «Оболонь» , «Сармат», и другие бренды, рассвет которых пришелся на середину нулевых годов и выходом на российские рынки сбыта.

В то время, как Россию сотрясала Вторая Чеченская компания и сшивание страны воедино, на Украине миллионы этнических русских и русскоязычных украинцев, кто в тайне, а кто нет, радовались, что Чечня не их проблема, и вообще Россия такая «жесткая» страна во всех сферах жизни, другое дело Украина: тепло, доминирование русской культуры,(смысл её отстаивать, вон бедный украинский язык только по телевизору слышно, нужно его отстаивать и защищать, а вдруг исчезнет), относительно еще развитая инфраструктура и конечно же близость Европы!!

Здесь нужно сделать важное отступление. Период 2001-2004 года, это, прежде всего:

1. Смена школьных поколений. Выход в жизнь первого украинского поколения учеников, что учились уже после 1991 года.

2. Последние годы, когда новые украинские коммерческие телеканалы аналогового вещания, могли «влюблять» в себя русскоязычных граждан среднего возраста, перед тем, как появится доступный быстрый интернет и дешевое кабельное ТВ со спутником. (российские были отключены в 1995 году, и украинские каналы имел 7 лет монопольной форы).

3. Благодаря «тучности» экономики Украины начала нулевых после 90-х, на фоне «трезвевшей» России, у русскоязычных граждан Украины, у кого сознательно, у кого нет, появляется благодарность проекту «Украина» за реализацию самого себя. Имеет место феномен подмены понятия «свободного рынка» и «незалежности». Почему-то русские на Украине решили, что предприниматели в России либо не существуют, либо у них другие имена и фамилии, как язык и Вера.

4. Это период первого прощания с реальностью граждан Украины, когда представление о России у них запечаталось по образу и подобию России начала нулевых. Теперь многие граждане Украины, вплоть до второго майдана-2014 года, будут смотреть российское ТВ изредка и лишь после 20-й кнопки на пульте ТВ, и строить свое представление о российской армии по фильму «ДМБ» и сериалу «Солдаты». Именно начиная с этих годов, и даже не с голодных 90-х, русские Украины начнут тупеть в точных дисциплинах и науках. Как результат, если в 90х годах за праздничным столом, вы могли с жителем Харькова или Запорожья поговорить об астрономии или даже о гиперзвуке, то ко временам майдана-2014 года, многие жители русскоязычных городов Украине искренне верили, что добровольцы с майдана, которые жили в палатках месяцами, громили одну бригаду ВДВ России на Донбассе за другой. А когда селюк Гелетей, что родом из Западной Украины в штабе ВСУ заговорил о ядерном ударе России по аэропорту в Луганске, многие всё равно поверили своему кумиру Галичины.

Миллионы русскоязычных на Украине влюбились в «романтическую» Галичину, Буковину и Полесье. Ах.., они же почти как чехи и словаки №2! Есть семейные традиции, и дома красивые с улицами. Три недели туристом, это мало о чем. А многие влюбились в Западную Украину по ящику, так и не дня не прожив там. Какая физика и астрономия? Долой заводы! Хочу развлечений!!

Но мы вернемся с вами к вопросу, почему этнические русские Украины и русскоязычные граждане Украины не могли построить эффективное государство при условии наличия 10 милионной Галичины!? Во-первых, изолировать Галичину было возможно, путем ее лишь отделения. Во-вторых, существование двух русских государств, это нонсенс. Тогда возникает вопрос, как меньшинство, может ассимилировать большинство? Ведь суммарно образованных русскоязычных граждан Украины было больше? Для этого нужно разобрать феномен украинской культуры, суть которого сводится как развлекательно-торгашеской, так и чисто земледельческой культуре. Подробнее об этом написано в статьях, «Кто они, русскоязычные бандеровцы», «Откуда пошел вирус свидомости», «Как излечить русскоязычных бандеровцев», «В России нужно создать институты, которые будут изучать феномен ассимиляции русских на Украине», «Как формировалась политическая нация Украины».

Отдельно, хочется остановиться на феномене Русского Крыма. Еще раз повторю, можете хоть 1000 раз со мной не соглашаться. Итак, почему русские в Крыму остались русскими? Во-первых, самый простой ответ, что их численно больше. Но это будет неверно. Имело место быть, еще со времен СССР, так потом и «незалежной», естественной, природной циркуляции и диффузии русской культуры и самих русских и материковой России.

Если после распада СССР, на Украину прекратились распределения, путевки и пожизненные командировки от Волги до Енисея, часть потом которых из них, через 20 лет будет по скайпу кричать своим родственникам от той же Волги до Енисея, — да не брат ты мне, москаль и «путиноид»!! — то в Крыму, этот ручей никогда не прерывался. И даже те, кто жил и живет в Крыму, не будучи военным пенсионером, вынужден был контактировать с этим потоком и таким образом оставаться русским.

Я уже молчу об истории этого края и о факторе географии, и т.п. Но та же администрация курортной и потребительской Феодосии в Крыму, в день референдума, так и не сняла украинские флаги. А в Керчи и Севастополе, такое трудно было представить. Керчь по логистике и статусу всегда смотрел в сторону России. Севастополь, всё понятно. Отдельно хочется коснуться «Меджлиса» (структура запрещена в РФ — ред.) в Крыму, который своими выходками в Крыму, не давал русским забыть, что они русские. Покажи те мне хоть одни русскоязычный город Украины до 2014 года, где на его площадь выходили почти 10 тысяч людей с черными флагами и арабской вязью? Жуть…

Судьбу русских в Средней Азии и в Чечне 90-х никто не хотел. И ваххабит тебя спрашивать не будет во время «Ч», — русский ты или украинец, эту территорию ему дали на заклание кураторы Запада или Киева. Поэтому из Средней Азии в 90-х бежали все: и Иванов с Рязани, и Шевченко с Полтавы. Такой культурный русский дискомфорт в Крыму и ставкой на радикальных татар, был ошибкой Киева, и напоминает «прививку» Прибалтики, которая своим отношением к русским способствовала сохранению этноса, а не его ассимиляции.

Что касается Донбасса, тот имеет место феномену рабочей индустриальной агломерации, последней прививкой от свидомости, вируса «расслабона», «гулянок» и русофобии. Только в украинской культуре есть публичное подстрекательство к блуду, — « Плоха так кума, что под кумом не была». Простите меня за дерзость, но как скоро русский перестанет быть русским на Украине, если для того, чтобы покорить украинскую дивчину, не нужно обязательно играть на гитаре и сочинять стихи, и даже не быть богатым?! Я не хочу обвинять украинских женщин в распущенности, но по приезду в РФ, здешние женщины всё-таки другие, и разговор поддержать на разные темы во время свидания, здесь по-прежнему приветствуют.

Таким образом, незримый или зримый союз русскоязычных патриотов Украины с галичанами, обречен либо на будущий конфликт, это по линии движение «Азов» против «Свободы», «УНА-УНСО» (структура запрещена в РФ – ред.) и т.п., либо обречен на взаимную деградацию. Мир вчерашнего русского, который мечтает о мощной «незалежной» Украине, которая построит современные танки, самолеты и ракеты, чтобы бомбить «Рашку», обречен на поражение, т.к. его второе поколение будет воспитываться культурой Галичины, где нет мира индустриальной и научной Украине, а лишь земледельческой и торгашеской. Чтобы в этом убедиться, откройте и почитайте школьные учебники Украины.

Вячеслав Невзоров

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.