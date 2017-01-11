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Детали

Молдавская Партия "Правые" призывает признать унионизм конституционным


10.01.2017 12:59:58

Унионистская партия "Правые" призвала Конституционный суд (КС) Молдовы признать конституционным унионизм и желание граждан объединить Молдову и Румынию.

Как сообщает агентство "Инфотаг", в обращении к КС "Правые" напоминают, что, согласно Декларации о независимости РМ, "Молдова - суверенное, независимое и демократическое государство, которое может свободно, без вмешательства извне, - решать свое настоящее и будущее в соответствии с идеалами и святыми устремлениями народа". "Правые" трактуют это как "право на продвижение идеи объединения Молдовы и Румынии".

Также партия призвала КС признать недействительным указ президента Игоря Додона об отзыве гражданства РМ у экс-президента Румынии Траяна Бэсеску.

Президент РМ Игорь Додон подписал указ об отзыве гражданства Молдовы Траяну Бэсеску 3 января. В документе указано, что Бэсеску находится под следствием по целому ряду уголовных дел в Румынии, что является основанием для лишения его гражданства в соответствии с законодательством.

Траян Бэсеску и его супруга Мария принесли присягу и стали гражданами Молдовы 3 ноября 2016 г. в ускоренном порядке, благодаря указу экс-президента РМ Николае Тимофти.

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