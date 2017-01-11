Цель Драбинко – раскол УПЦ МП

10.01.2017 12:42:00

Обширное и насквозь лживое интервью Драбинко, опубликованное на днях в украинских СМИ, не стоило бы и малейшего внимания, если бы россказни сего «служителя культа» в очередной раз касались бы только уголовного аспекта его деятельности (я имею в виду старую историю похищения монахинь и его, мнимого, заточения).

Сегодня я высказываюсь не как бывший госслужащий, ни как министр МВД, или даже ни как человек, отлично знающий всю уголовную подоплеку этой истории а, прежде всего, как человек глубоко верующий, как обычный прихожанин Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Потому что не могу молчать, когда пытаются разрушить то немногое, что еще осталось у нашего народа – его церковь.

Ведь истинная цель этого публичного выступления Драбинко куда как масштабнее и гораздо опаснее, чем просто лжесвидетельствование против Януковича, Захарченко или Новинского. Главная цель Драбинко и его покровителей во власти – это попытка дискредитировать саму Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата, посеять недоверие к его иерархам, оправдать уже запланированное властью уголовное преследование священнослужителей УПЦ МП. Кроме того, под предлогом так называемых «назревших церковных преобразований», они провоцируют новый виток церковного раскола в нашей стране. А сам Драбинко хочет, в конечном итоге, возглавить совместно с приданым анафеме Филларетом, новую поместную церковь, полностью отвечающим интересам националистической властной верхушки.

Скажете слишком смелое предположение, но обратите внимание на исподволь продвигаемую мысль этого «поборника веры» - и тот из иерархов УПЦ МП плох (как например, митрополит Антоний), и Блаженнейший митрополит Онуфрий - просто молитвенник, но ни как «ни менеджер и не политик», и только он (Драбинко) смиренно боролся за правильный церковный путь. Более того, только он знал истинные мысли почившего Блаженнейшего митрополита Владимира о том, как можно преодолеть раскол. И далее красной нитью проходит тема нового раскола через показное «сетование» о том, что прихожане УПЦ МП просто жаждут перейти в лоно раскольника Филларета.

Очень точную оценку подобным высказываниям дал Кирилл Фролов, православный журналист, один из тех, кого Драбинко уже записал ни много ни мало, в «агенты Русского мира» (как показательно, однако, сей «викарий» улавливает нужные политические клише, ну типа «Агенты Кремля», «Наймиты Путина» и пр. – видать школа одна).

Ну а для тех, кто еще сомневается в «искренности» этого борца за «правильную церковь», напомню ранее опубликованные мною материалы:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1778056202483191&id=100008364840474

Виталий Захарченко





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