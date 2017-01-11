Русский мир станет геополитической реальностью

10.01.2017 12:19:12

2016 год уже стал историей. Об итогах минувшего года, о проблемах, стоящих перед белорусским обществом, движением российских соотечественников и Русским миром «Материк» беседует с известным в Белоруссии общественным деятелем, писателем и публицистом, председателем Координационного совета белорусских организаций российских соотечественников Андреем Евгеньевичем Геращенко.

- Как бы Вы оценили прошедший год с точки зрения председателя Координационного совета белорусских организаций российских соотечественников (КСОРС)? Какие события, с вашей точки зрения, имеют положительный окрас, а какие отрицательный, и почему?

- В 2016 году прошли важные и значимые для российских соотечественников Белоруссии мероприятия – I международная конференция «Молодежь и международное сотрудничество: опыт взаимодействия России и Беларуси», Х страновая конференция российских соотечественников Белоруссии, ставшие уже традиционными байкерский слёт «Мотоудар – 2016: «Контрудар» в Витебской области, молодёжный форум «Лидер 21 века», Круглый стол «Российские соотечественники в противодействии фальсификациям истории. 75 лет обороны Москвы. 120 лет со дня рождения маршала Победы Георгия Жукова», Симоновские чтения в Могилёве. Важными международными событиями в жизни российских соотечественников стали Региональная конференция российских соотечественников Ближнего Зарубежья в Душанбе, тематическая Всемирная конференция «Вместе с Россией» в Москве, очередная ассамблея «Русского мира» - также в Москве. Я перечислил лишь самые важные, ключевые мероприятия – чтобы привести более подробный список, нужно потратить немало времени. Активно работают сайт «Вместе с Россией» и альманах с аналогичным названием.

Наше движение поступательно расширяется – только в течение 2016 года в КСОРС Белоруссии приняты две республиканские организации – Белорусский литературный союз «Полоцкая ветвь» и Республиканское общественное объединение «Мир для всех», в рядах которых много молодёжи. Начался процесс смены поколений в организациях российских соотечественников. В идеале через год-два мы получим тесный сплав опыта предыдущего поколения лидеров с энергией и целеустремлённостью новых руководителей организаций соотечественников. Думаю, что главная наша цель – укрепление российско-белорусского единства, служение на благо как Республики Беларусь, Российской Федерации и Русский мир. Важной вехой в этом направлении стало подписание документа о сотрудничестве между КСОРС Белоруссии и Федеральной культурной автономией «Белорусы России» 31 марта 2016 года в Минске.

В тоже время конец 2016 года получился непростым – массовое отравление людей метанолом в Иркутске, злодейское убийство российского Посла Андрея Карлова в Турции, гибель самолета Ту-154 Министерства обороны России в Чёрном море, задержание в Белоруссии трех журналистов-аналитиков – Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина.

- В националистических оппозиционных СМИ Белоруссии в последнее время появляется всё больше материалов, в которых говорится о реальности госпереворота в Республике Беларусь, готовящемся со стороны Кремля поглощении, российской угрозе белорусской независимости и т.д. С чем это связано?

- Почти все 25 лет существования Белоруссии как независимого государства белорусские националисты и сторонники евровыбора всё время находятся на задворках общественно-политической жизни. К тому же им постоянно приходится бороться за деньги, которые идут с Запада на их содержание. Все эти «Хартии - 97», «Белорусские партизаны», «Народные воли», «Свабоды», «Нашы нiвы», «Белсаты» - многочисленные клоны СМИ-проектов, задачей которых является разрушение российско-белорусского союза, отрыв Белоруссии от России и пристёгивание её к так называемому «санитарному кордону», который Запад пытается выстроить на западной границе России.

Все эта демонстративная забота в данных СМИ о белорусской мове и суверенитете не более чем риторика, рассчитанная на привлечение во многом наивной молодёжи. При этом, главной и неизменной целью является разрыв отношений с Россией, отсюда и постоянные попытки вбить клин в отношениях Минска и Москвы.

Почему стали чаще появляться подобные материалы? С одной стороны, т.н. «независимые» СМИ действуют по конкретной программе антигосударственных действий, направляемой и поддерживаемой политическими элитам и спецслужбами Запада. С другой - постоянное профессиональное банкротство деятелей националистической оппозиции раздражает заграничных хозяев, которые ведут поиск новых лиц. Эти самые «новые лица» пытаются взять свою часть пирога из иностранных грантов, выделяемых на «борьбу за демократию и европейский выбор». Это порождает конфликты внутри самих националистов по общей схеме «кто самый честный, талантливый и перспективный вождь». Вот и радикализируются авторы материалов, чтобы показать, что они наиболее «бескомпромиссные и принципиальные». Да и белорусские власти, считаю, дали слабину и, ради «потепления отношений с ЕС и США» по выражению той же оппозиции, «предоставили коридор для действий», в котором тут же возникло столпотворение от желающих его использовать.

- Связаны ли с этим как-то задержания трёх белорусских журналистов, работавших на российские СМИ?

- В действиях националистов просматривается общая схема. Вначале какой-либо «неравнодушный гражданин» из их рядов пишет донос в силовые структуры. Причём по самым разным поводам – работе патриотического лагеря при православной церкви, вывешивании георгиевской ленточки в автобусе или маршрутке, появление в Интернете или СМИ статей «в поддержку сепаратистов на Украине», отсутствии белорусской надписи на банке сгущёнки и т.д. Поводы самые разные. Практически во всех случаях власти тут же реагируют на это – где штраф, где запрет и т.д. Это, безусловно, «вдохновляет» националистов и стимулирует на дальнейшие доносы.

Так было и в случае с журналистами. Нашёлся один «простой белорус», который накатал на них донос. В материалах этих авторов были острые моменты, наверное, не всегда присутствовала корректность, но, на мой взгляд, ни о каком разжигании межнациональной розни там нет и речи. Вполне можно было бы обойтись профилактической беседой. Потому что по сравнению с националистическими СМИ они просто образец корректности.

Например, 5 января 2017 года на сайте «Хартия 97» её главный редактор Наталья Радина выступила со статьёй «Спецслужбы работают против Лукашенко», где такой букет перлов, что впору бы отпустить трёх пророссийских журналистов и заняться самой Радиной. Там говориться о том, что в Белоруссии зреет отстранение Лукашенко от власти, которое готовит Кремль, чиновники сами хотят свержения белорусского лидера, которого в статье автор именует не иначе, как «диктатор», рассматриваются варианты «борьбы с русским миром». Да и других таких материалов полно. Их основная идея – нанести удар по всем сторонникам союза с Россией под предлогом мифической и высосанной из пальца «угрозы аннексии Белоруссии Россией». Вот где главная опасность. Полагаю, что подобные материалы несут реальную угрозу российско-белорусской интеграции, союзным интеграционным проектам и, как следствие, национальной безопасности Республики Беларусь. Наш народ и страна в целом определились с вектором развития – Союзное государство, ЕАЭС. Думаю, что все эти псевдонезависимые СМИ должны быть закрыты, так как их политика, формируемая из-за рубежа, разжигает антироссийские настроения и противоречит официальному курсу Белоруссии.

Полагаю, что наружную дверь в «коридор возможностей» пора прикрывать, а то оттуда надует столько холода и грязи, что потом десятилетия будем разгребать. В доме двери нужно держать закрытыми, чтобы он не был проходным двором для тех, кто не разделяет исторического выбора белорусского народа на интеграцию с Россией. Мы никогда не ставили под вопрос легитимность Александра Лукашенко, а вот националисты твердят об этом постоянно. Поэтому хотелось бы, чтобы власти понимали, что реальная опасность исходит не от «Русского мира», а от всего этого националистического «либерального сообщества», воспрянувшего в последнее время на фоне экономических газово-нефте-продуктовых споров России и Белоруссии.

- Журналистов обвинил в своём интервью и экзарх Белорусского экзархата РПЦ митрополит Павел. Как Вы к этому относитесь? Русская Православная церковь является одним из главных столпов Русской цивилизации. Насколько, по вашему мнению, позиция Белорусского Экзархата лежит в русле великой миссии укрепления позиции Русского мира в Белоруссии?

- Суда ещё не было, следствие продолжается. Только суд поставит точку в этом деле, поэтому не думаю, что глава БПЦ должен был говорить такое. Я очень разочарован таким его выступлением. В целом хочу сказать, что БПЦ, которую постоянно атакуют националисты, обвиняя в пособничестве Москве, ведёт себя весьма пассивно, лишь слабо реагируя на отдельные из наиболее болезненных уколов.

В движении соотечественников по всему миру клир РПЦ проявляет большую или меньшую активность. Ясно видна патриотическая позиция РПЦ в самой России. Но только не в Белоруссии. Думаю, что церковь не может быть вне жизни общества. При такой позиции, которая часто встречается в описании одной крупной африканской птицы, будет элементарное охлаждение между активной частью общества, симпатизирующей России, и клиром БПЦ.

Вот как-то в одном из интервью архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий сказал, что в 1990-е годы наблюдался всплеск интереса к православию, а сейчас он не видит огня в глазах многих. Это вполне объяснимо. Вот в средние века на белорусских землях активно работали православные братства. Они были тесными союзами жителей, которые старались сохранить свою веру, язык, уклад жизни, своё дело. Они жертвовали свои деньги на всё это, потому что от деятельности братств зависела их судьба и жизнь их детей. А что мы имеем сейчас? Существуют некие формальные братства, где занимаются в основном изучением богословской литературы и жизненного пути тех или иных людей – зачастую святых, которые жили в начале тысячелетия далеко от Белоруссии. А почти всё остальное – под негласным запретом. Ну, кто будет «гореть» такими заседаниями, посвящёнными подобной тематике? Серьёзные люди туда просто не идут, потому что не хотят тратить время на отвлечённые схоластические мероприятия. Так что митрополиту Павлу, на мой взгляд, следовало бы не столько осуждать задержанных журналистов, а больше подумать о том, чтобы наладить реальную совместную работу БПЦ и общества, создать тесный союз влиятельных мирян и клира экзархата.

Уповать только на то, что каждый захочет «спасти свою душу», прятаться от проблем общества за словами «мы можем только молиться» - путь в никуда. Так в храмах останутся только бабушки, да люди, которые надеются решить личные проблемы обращением к Богу. Последнее тоже важно и нужно, но оно не может быть основой существования церкви. Вспоминаются духовные и гражданские подвиги Сергия Радонежского, монахов Осляби и Пересвета, патриархов Иова и Гермогена. Они жили в единении со своей страной и со своим народом, поэтому и остались в нашей памяти столпами православной веры. Хотя это непростая тема и мне не хочется глубоко в неё вдаваться.

- В Белоруссии уже длительное время происходят нападки на такое цивилизационное понятие как Русский мир. Причем, как со стороны прозападных деятелей (что и понятно), так и со стороны официальных структур. Чем, по-вашему, можно объяснить такое положение дел и насколько непонимание/отрицание Русского мира укоренилось в сознании белорусской элиты?

- Белорусы, как и украинцы, и русские – вышли из единой купели Киевской Руси. Да, белорусы оформились в самостоятельный народ со своей богатой историей, с белорусским языком, но одновременно белорусы – часть общерусского большого этноса. Поэтому Украина, Белоруссия и сама Россия – части Русского мира. Но Русский мир имеет и второе понятие, более расширенное – это совокупность людей во всём мире, говорящих на русском языке, соотносящих себя в той или иной мере с русской культурой. Народы России также являются частью Русского мира. В том же Дагестане десятки национальностей используют в общении между собой русский язык. Но о Русском мире нельзя просто сказать и забыть. Любое понятие, если оно нужно государству, должно поддерживаться. Нужны соответствующие общественные институты – НПО, партии, аналитические центры, которые будут не только поддерживать концепцию Русского мира, но и постоянно адаптировать само понятие к изменяющейся международной и внутриполитической ситуации.

Если мы признаём белорусов и украинцев частью общерусского этноса, значит нужно это закреплять законодательно. К тому же нужно реально закрепить права и возможности белорусов и украинцев вступать в творческие российские союзы, профессиональные ассоциации и т.д. Нужно перерабатывать и учебники истории – белорусские и украинские исторические личности должны занять своё законное место в общерусском историческом пантеоне. Тогда Русский мир станет геополитической реальностью, которую никто не сможет игнорировать. А так помимо общих деклараций в этом отношении практически ничего не делается, и в первую очередь – в самой России. Важно, чтобы и руководство Белоруссии понимало, что сила страны и её власти – именно в принадлежности к общерусской цивилизации. Думаю, что нам ещё только предстоит найти разумный баланс между собственно белорусской и общерусской составляющими в Белоруссии – я думаю, что это удастся сделать, потому что я уверен, что Александр Лукашенко – человек всё же наш, а не их (сторонников т.н. евровыбора). И это важно. Всё остальное – решаемо.

- Какие ещё проблемы нужно преодолеть Русскому миру?

- Считаю, что наша ключевая проблема – демография. В Белоруссии этому уделяется большое внимание, есть локальные успехи, но перелом так и не наступает. То же в России и на Украине. В России динамика численности населения поддерживается миграцией и рождаемостью у народов России, русские же, к сожалению, рожают не так много. Проблема, и это хорошо видно на примере сытой Западной Европы, не столько в деньгах и материальном положении, сколько в престиже института семьи. Именно семья должна стать главным объектом законодательной поддержки. Люди, которые не создают семьи, не имеют детей, совершенно очевидно, имеют в этой сфере определённые проблемы – как физического, так и психологического свойства.

Если мы не хотим исчезнуть как народ и цивилизация, нам придётся идти на повышение статуса семьи, закрепляя это в законодательстве, точно также как сейчас происходит повышение пенсионного возраста. Отдельный вопрос о тех, кто не может иметь детей.

Отдел Белоруссии Института Стран СНГ

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