Константин Затулин: Переворот на Украине дает повод для создания эмигрантского украинского правительства

10.01.2017 12:09:22

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

В Москве создается очередное, уже второе по счету Правительство Украины в изгнании. Создает его, как и в прошлый раз (в 2014 году) бывший украинский премьер - министр Николай Азаров. Об этом он сообщил электронным СМИ. В 2014 году Азаров не получил поддержки Кремля и не довел идею «изгнанного правительства» до конца, ограничившись арендой офиса в российской столице и открытием общественной организации «Комитет спасения Украины». С чем связана его вторая попытка? Все «правительства в изгнании» создаются с единственной целью: вернуться в свою страну и возглавить ее. Но реально ли это для Азарова и Украины? Об этом рассказал политический деятель Константин Затулин.

Константин ЗАТУЛИН, директор Института стран СНГ, депутат ГД, первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками:

- Азаров еще не создавал правительства в изгнании, а только допускает такую возможность, а вот Комитет спасения Украины он провозгласил, у него есть офис на Октябрьской, он работает с мигрантами из Украины. Мы несколько раз встречались с Азаровым и периодически решаем вопросы, связанные с переселенцами из Украины. Мы планируем в ближайшее время пригласить Азарова и других близких ему политиков на наш комитет Госдумы для обсуждения проблемы политических беженцев и мигрантов.

- В чем может заключаться миссия «правительства Украины в изгнании», возможно ли, чтобы оно вернулось на Украину и взяло власть там?

- Существуют исторические опыты мигрантских правительств. Правительство Людовика ХVIII оставалось эмигрантским в течение десятилетий, в бытность Наполеона во главе Франции, а потом, когда Наполеон пал, оно оказалось действующим, а Людовик вернулся во Францию королем. Это — один из первых примеров, есть масса и более современных.

Обычно эмигрантские правительства возникают в связи с грубым нарушением порядка вещей в стране: с переворотом или революций. После Октябрьской революции в России, столетие которой мы отмечаем в этом году, возникла бездна эмигранстких правительств.

Понятно, что переворот на Украине дает такой же повод для создания эмигрантского украинского правительства. Азаров тесно сотрудничает с Владимиром Олейником, который сделал запрос в российский суд о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом.

И если мы признали эти события государственным переворотом, то мы не можем не признавать существования эмигрантского правительства и других политических эмигрантов из Украины в Россию. Но в этом отношении у нас есть очень серьезная проблема. Она заключается в том, что на основании безвизового режима с Украиной мы не рассматриваем беженцев с Украины в качестве политических эмигрантов. Это — одна из несуразностей нашего гражданского законодательства, которое отрицает очевидные вещи. У нас миллионы людей, которые бежали с Украины от переворота или гражданской войны, они преследуются на Украине, а мы в России их рассматриваем не как беженцев, а как добровольных переселенцев в Россию. То есть мы сами себя запутали. Я лично хотел бы внести поправки в законодательство, чтобы эту ситуацию изменить, и занимаюсь этим с коллегами из России и Украины.

- Россия будет поддерживать «правительство Украины в изгнании» на государственном уровне?

- Это — очень тонкий вопрос, который будет зависеть от наших отношений с Украиной. Я лично полагаю, что наши нынешние отношения с Украиной должны нас подталкивать к тому, чтобы мы оказывали определенную поддержку Азарову и его правительству. Но эта поддержка, конечно, не должна быть чрезмерной, и не должна диктовать риторику наших отношений с Киевом. Но если наш суд назвал происшедшее на Украине переворотом, то нужно быть последовательными.

- Украинский политолог Вадим Карасев высказал мне свою версию мотивации Азарова: он полагает, что бывший премьер Украины хочет использовать статус главы «правительства в изгнании», чтобы получить контроль над ДНР и ЛНР. Ваше мнение относительно этой реплики украинского коллеги?

- Я думаю, что на данном этапе контроль Азарова над Донбассом невозможен. Украинские политики, которые обосновались в России, начиная от Януковича — это люди, которые несут ответственность за произошедшее на Украине в 2014 году, не использовавшие своих возможностей для того, чтобы предотвратить переворот. И в Донбассе к ним относятся именно так. Те, кто сегодня у руля ДНР и ЛНР — люди абсолютно новые, и они не хотят пускать к себе тех, кто был до них. Они не пускают к себе на территорию никого из бывших, включая Азарова.

При этом нужно понимать, что ответственность Азарова, безусловно, ниже, потому что Янукович снял его с должности главы правительства накануне переворота. Одна из причин переворота в том, что Азарова удалили. Потому что он вел себя достаточно твердо, а его преемники стали «играть в игрушки» с Майданом. Теперь они тоже у нас эмигранты.

Поэтому если лично я воспринимаю Януковича, как отрицательного персонажа, то Азарова — как положительного. Он мог бы принести пользу ДНР и ЛНР. Как и Виктор Тихонов — многолетний председатель Луганского облсовета, бывший вице-премьер правительства Украины и посол Украины в Белоруссии. Он задолго до всех заговорил о федерализме на Украине, боролся за русский язык еще при президенте Украины Кучме. Почему его не пустить в ЛНР? Но вернуться в Луганск он не может. Он сделал такую попытку, и мы еле-еле его оттуда вытащили. Потому что речь зашла буквально о его жизни. Или Валерий Голенко — последний председатель Луганского облсовета, был одно время губернатором Луганской области. Он тоже находится в Москве и не может вернуться в ЛНР. Очень жаль, что современная правящая команда Донбасса воспринимает их, как врагов. Думаю, что дать возможность способным людям помочь республикам, внести свой вклад — было бы правильно. Ведь они никого не предали, не смирились с нынешним режимом в Киеве, а выступают против него.

Михаил Зубов

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