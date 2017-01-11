Пять дней до российской границы

10.01.2017 11:48:08

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Решение Белоруссии о введении безвизового режима для граждан 80 государств, включая США и страны Евросоюза, требует консультаций и уточнения последствий подобных действий, считают в России. Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что предпринятые белорусской стороной шаги — внутреннее дело республики, однако невозможно не учитывать риски, появившиеся в связи с принятием подобного решения и для России.

Существуя в рамках Союзного государства, Россия и Белоруссия на протяжении последних 20 лет придерживались политики прозрачных границ. Лишь в последнее время на этом треке появились некоторые проблемы. Первыми об этом заговорили в Минске, когда Москва напомнила соседу о необходимости прохождения гражданами третьих стран, прибывающих из Белоруссии в Россию, международных пунктов пропуска. В ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что вопрос можно было бы решить, создав единое визовое пространство в рамках Союзного государства. Правда, в Минске 9 января без предварительных консультаций решили в одностороннем порядке форсировать события указом о введении безвизового режима для иностранных граждан 80 государств, включая США и членов ЕС.

«Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу «Национальный аэропорт Минск» для граждан 80 государств», — отмечается на официальном сайте президента республики.

В конце заявления всё же говорится, что «устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется)».

Как рассказали в Госдуме, 10 января члены комитета по делам СНГ проведут встречу с послом республики в России Игорем Петришенко для разъяснения ситуации.

— Трудно сказать, какое решение будет принято Москвой, но ситуация требует немедленных консультаций и уточнения возможных последствий. Безусловно, сам по себе этот шаг должен был бы быть согласован с Россией, поскольку РФ и Белоруссия, находясь в Союзном государстве, отрегулировали вопросы пересечения российско-белорусской границы. Она на данный момент не является «стандартной» нашей границей с другими государствами. Мы не отмечаем пересечение границы из России в Белоруссию и обратно. Если Минск решает вопрос таким образом, то совершенно очевидно, что люди, желающие злоупотребить жестом со стороны Белоруссии, вполне в состоянии это сделать. И, прибыв куда-либо на границу с Белоруссией, элементарно могут оказаться на территории России. Причем делать это совершенно необязательно с помощью авиационного транспорта, можно просто сесть в автомобиль, — сказал директор Института стран СНГ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Как рассказал информированный источник «Известий» в правоохранительных органах, в настоящее время необходимо дождаться разъяснения ФСБ России и соответствующих структур Белоруссии, которые они должны дать гражданам 80 стран.

До гостей Белоруссии будет доведена информация о том, что если они всё же решат в нынешней ситуации без визы перебраться на российскую территорию, их могут ждать соответствующие меры за нарушение миграционного законодательства РФ. В частности, выдворение с территории России и запрет на дальнейшее посещение страны, а скорее всего, не только России, но также и Белоруссии.

Кроме того, по словам источника «Известий», в ближайшее время будут организованы мобильные посты на трассах Россия–Белоруссия внутри границ РФ для проверки возможных нарушителей. Как правило, такие группы создаются из числа сотрудников ФСБ. Не исключены и традиционные рейдовые мероприятия в отношении нелегалов в местах их возможного пребывания и на транспорте как в России, так и в Белоруссии.

Как сказал «Известиям» экс-сотрудник Федеральной пограничной службы России, «серьезной проблемы в этой ситуации нет».

— Существуют соглашения между РФ и Белоруссией в рамках Союзного государства об обеспечении пограничной безопасности. Они обязывают наши страны в подобной ситуации действовать синхронно. Эти соглашения подписаны и ратифицированы в обоих наших государствах, — полагает собеседник «Известий». — К тому же для представителей Евросоюза, будь то поляки, французы или немцы, просто нет смысла нарушать нашу границу таким образом. Они ведь прекрасно понимают последствия. Не стоит забывать и о том, что перед Россией также стоит вопрос безвизового режима с Евросоюзом, в котором заинтересованы все.

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