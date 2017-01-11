Украина в призме нового миропорядка

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Игорь Шишкин о статье ПинчукаСейчас нам пытаются донести идеи Виктора Пинчука, который якобы является сторонником мира. Но не стоит забывать, что вся украинская верхушка – «одного поля ягоды». Многие тезисы статьи Пинчука лишены адекватности. Появление подобных статей – результат попытки украинских властей адаптироваться к факту избрания Трампа президентом США. Ведь мир меняется, а украинские власти – не игроки, а всего лишь пешки. Завтра они могут оказаться ненужными. Поэтому они пытаются показать, что среди них есть «здравомыслящие» люди, на которых еще можно сделать ставку.Станислав Бышок о положении Дональда ТрампаЭто логично, что Москва сделала ставку на Трампа, ведь он намерен строить с Россией дружбу. Трамп сейчас находится в специфическом положении – ему предлагают самому доказать, что он достоин быть президентом. Ему пришлось столкнуться со старым истеблишментом, который всячески сопротивляется новому президенту. Если он не сможет перетянуть на свою сторону значительную часть этого истеблишмента, то весь свой президентский срок ему придется сталкиваться с провокациями и саботажем.Андрей Коваленко о деградации американских спецслужбДоклад ЦРУ о «Русских хакерах» - это политический заказ. Однако проблема глубже. Американские спецслужбы переживают кризис – ушло старое поколение оперативных работников и аналитиков, которые умели делать качественные и обоснованные доклады. Зачастую сегодняшние доклады американской разведки – это ангажированные тексты, порой откровенно неадекватные. И здесь уместны аналогии с пропагандой времен заката СССР. Тогда пропагандистская машина тоже потеряла свою адекватность. Основанная на либеральных тезисах американская система просто не в состоянии справляться с современными вызовами.Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.