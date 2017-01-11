Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Премьера авторской программы К.Затулина «Русский вопрос»

Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

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Рубрика / Общество

Константин Затулин выразил соболезнование послу Ирана в связи со смертью Али Акбара Хашеми Рафсанджани


10.01.2017 10:56:11

Куда: 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д. 7, Посольство Исламской Республики Иран в Российской Федерации

Кому: Чрезвычайному и Полномочному Послу Исламской Республики Иран в Российской Федерации М. САНАИ

Уважаемый господин Посол!

Примите мои самые искренние соболезнования в связи со смертью глубоко уважаемого Али Акбара Хашеми Рафсанджани, которого я знал лично. Вначале в качестве Спикера Меджлиса, а затем Президента Исламской Республики Иран он сделал чрезвычайно много для того, чтобы не только завершить тяжелый период ирано-иракской войны, но и начать курс реформ во внешней политике, экономике и социальной сфере. Не менее активной была и его деятельность потом, когда он возглавил Совет по целесообразности принимаемых решений.

Али Акбар Хашеми Рафсанджани, безусловно, был ярким, незаурядным человеком и тем больше его потеря как для Исламской Республики Иран, так и всего международного сообщества.


С уважением,

Первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы РФ
по делам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками,
руководитель Института стран СНГ
К.Ф. ЗАТУЛИН
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