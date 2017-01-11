Куда: 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д. 7, Посольство Исламской Республики Иран в Российской Федерации

Кому: Чрезвычайному и Полномочному Послу Исламской Республики Иран в Российской Федерации М. САНАИ

Уважаемый господин Посол!

Примите мои самые искренние соболезнования в связи со смертью глубоко уважаемого Али Акбара Хашеми Рафсанджани, которого я знал лично. Вначале в качестве Спикера Меджлиса, а затем Президента Исламской Республики Иран он сделал чрезвычайно много для того, чтобы не только завершить тяжелый период ирано-иракской войны, но и начать курс реформ во внешней политике, экономике и социальной сфере. Не менее активной была и его деятельность потом, когда он возглавил Совет по целесообразности принимаемых решений.

Али Акбар Хашеми Рафсанджани, безусловно, был ярким, незаурядным человеком и тем больше его потеря как для Исламской Республики Иран, так и всего международного сообщества.