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Рубрика / Общество
Константин Затулин выразил соболезнование послу Ирана в связи со смертью Али Акбара Хашеми Рафсанджани
|10.01.2017 10:56:11
Куда: 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д. 7, Посольство Исламской Республики Иран в Российской Федерации
Кому: Чрезвычайному и Полномочному Послу Исламской Республики Иран в Российской Федерации М. САНАИ
Уважаемый господин Посол!
Примите мои самые искренние соболезнования в связи со смертью глубоко уважаемого Али Акбара Хашеми Рафсанджани, которого я знал лично. Вначале в качестве Спикера Меджлиса, а затем Президента Исламской Республики Иран он сделал чрезвычайно много для того, чтобы не только завершить тяжелый период ирано-иракской войны, но и начать курс реформ во внешней политике, экономике и социальной сфере. Не менее активной была и его деятельность потом, когда он возглавил Совет по целесообразности принимаемых решений.
Али Акбар Хашеми Рафсанджани, безусловно, был ярким, незаурядным человеком и тем больше его потеря как для Исламской Республики Иран, так и всего международного сообщества.
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С уважением,
Первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы РФ
по делам СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками,
руководитель Института стран СНГ
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К.Ф. ЗАТУЛИН