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Рубрика / Безопасность
В Латвию в конце февраля прибудет бронетанковая рота США
|09.01.2017 14:58:10
Бронетанковая рота США в конце февраля прибудет в Латвию. Об этом заявил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) балтийской республики Леонидс Калныньш.
"Прибытие (роты) запланировано на конец февраля", - сказал он в интервью телеканалу LNT. По его словам, нескольких десятков единиц тяжелой бронетехники прибудет в Латвию в рамках миссии Atlantic Resolve ("Атлантическая решительность"), которая направлена на усиление "восточного фланга" НАТО.
На прошлой неделе в немецком Бремерхафене началась разгрузка первого судна с американской военной техникой, предназначенной для миссии Atlantic Resolve. Прибывшие 87 танков, грузовиков и другой военной техники из Германии направляются в Польшу, а оттуда - в другие восточноевропейские страны НАТО.
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