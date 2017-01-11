ФАС России озвучила рост цены транзита нефти через Белоруссию

09.01.2017 14:55:22

Стоимость транзита российской нефти по территории Белоруссии вырастет в 2017 году на уровень прогнозной инфляции в РФ плюс три процента. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России.

"28 декабря ФАС России и белорусское министерство провели согласительное совещание. Договоренностей на нем достичь не удалось", - напомнили в антимонопольном ведомстве. В связи с этим "будет действовать правило межправительственного протокола".

5 января Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии сообщило, что с 1 февраля по 31 марта 2017 года стоимость транзита российской нефти через территорию республики для "Полоцктранснефть Дружбы" вырастет на 11,6 процента, для "Гомельтранснефть Дружбы" - на 7,7 процента.

В октябре прошлого года Белоруссия решила повысить тариф на транзит нефти из России примерно в полтора раза, однако документ не вступил в силу. Белорусская сторона пошла на это в обмен на предложение восстановить объемы поставок нефти из России.

В свою очередь РФ сокращала поставки Белоруссии в связи со спором между странами о стоимость газа, также идущего из РФ в соседнюю республику. Минск уверял, что по контракту стоимость тысячи кубометров должна быть снижена.

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