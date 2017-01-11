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Детали
Партия Саакашвили раскололась
|09.01.2017 14:41:00
Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» раскололась, заявил депутат от этой оппозиционной силы Серго Ратиани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Решение принято, делятся партия, фракция в парламенте»,- сказал Ратиани.
Другой депутат от «Единого национального движениея» (ЕНД) Акакий Бобохидзе сказал, что в этом процессе виноват сам Саакашвили. «Творцом развала партии является Саакашвили»,- заявил он.
Раскол в партии начался после ее сокрушительного поражения на выборах в парламент минувшим октябрем.
ЕНД взяло всего 27 мандатов из 150. Противники Саакашвили обвиняют его в авторитаризме в партии, а сторонники собираются на съезд 20 января. Те, кто покинут партию, вероятно, создадут новое движение.