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Детали
Хлопнунть дверью напоследок – хоть кого то задержать
|09.01.2017 14:12:33
Кирилл Александрович Фролов
Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.
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Суд 3 января по ходатайству следователя Генпрокуратуры разрешил задержать Януковича, принял аналогичное решение в отношении Захарченко", — говорится в сообщении Печерского суда в Киеве.
Ситуацию комментирует глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов:
«Порошенко нанял в США лоббистов для лоббирования Украины. Это-конец. До 20 января он может звонить Обаме и Байдену.
Но после, проект "Украина как антиРоссия" закрывается. Поэтому до 20 января участники этого проекта будут пытаться сделать максимум зла, нанести удар по канонической Малороссийской Церкви Московского Патриархата . Об этом свидетельствует судебное разрешение на задержание Виктора Януковича и экс-министра МВД Виталия Захарченко по "церковному делу" ,"делу Вадима Новинского", сфабрикованного на основе лжесвидетельства раскольника Русской Церкви митрополита Драбинко. Понятно, что Виктора Януковича и Виталия Захарченко - не задержать, а вот Вадима Новинского - очень даже можно. Теперь понятно, зачем были и сфабриковованы пресловутые "Фроловликс" - для обнаружения "доказательств виновности" иерархов, священников и мирян УПЦ МП. Это агония проекта Украины как «антиРоссии», Драбинки, Солдатовы и Денисенки уже уволены, но перед уходом могут громко хлопнуть дверью, поэтому пожелаем верным канонической Церкви Малороссии и Подкарпатской Руси стойкости».
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