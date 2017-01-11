Политпрогноз: Что ждет Украину в 2017 году?

09.01.2017 14:02:40

Конец 2016 года ознаменовался проявлением целого ряда тенденций, указывающих на то, что первый послемайданный политический цикл на Украине подходит к завершению. Прежде всего, это «мягкая» международная изоляция Украины, ставшая закономерным итогом правления «команды европейских профессионалов». Поскольку на сегодняшний день субъектность Украины предельно ограничена, решающее влияние на внутриполитическую ситуацию будет оказывать изменение внешней конъюнктуры, что может крайне чувствительно ударить по киевскому режиму.

Внешний контур

В 2017 году будет изменена система взаимоотношений западных столиц с киевской властью. Причина очевидна — начало работы администрации Дональда Трампа и переформатирование власти в ключевых странах Евросоюза. Переговорный формат по урегулированию украинского кризиса претерпит изменения — присутствие в нем Трампа и Франсуа Фийона/Марин Ле Пен (фавориты президентской гонки во Франции) резко сузит для Петра Порошенко пространство внешне- и внутриполитических решений. Дополнительным фактором изменения отношения Запада к украинской власти может стать расследование по мотивам «пленок Онищенко» — опубликование новой серии записей ожидается после инаугурации Трампа.

Отметим, что Киев продолжает наступать на дипломатические грабли — МИД и СБУ заговорили о том, что Ле Пен необходимо объявить персоной нон-грата на Украине за ее высказывания о законности смены юрисдикции Крыма. Напомним, что ранее украинские власть имущие, уповавшие на победу Хиллари Клинтон, вклинились в избирательный процесс в США, когда легализировали антитрамповскую политическую «джинсу», обвинив Пола Манафорта (экс-глава штаба Трампа, который был вынужден подать в отставку) в получении финансовых средств из т.н. «черной кассы» «Партии регионов».

В подвешенном состоянии остается судьба Договора об ассоциации Украина-ЕС — несмотря на то, что на декабрьском саммите глав стран Евросоюза был внесен ряд крайне неприятных для Киева поправок (отказ в членстве в ЕС, ограничение доступа к фондам ЕС, непредоставление военных гарантий) в данный документ, он по-прежнему не ратифицирован парламентом Нидерландов. Парламентские выборы в этой стране пройдут в марте, по итогам которых к власти могут прийти «украиноскептики» («Партия свободы», «Соцпартия»), а затем провалить ратификацию Договора — что обрушит идеологическую конструкцию, на которой зиждется значительная часть легитимности киевского режима.

Морально нужно быть готовым Киеву к неблагоприятным решениям международных судебных инстанций. Уже в январе в Лондоне ожидается решение по российскому займу в $ 3 млрд, взятому Украиной в конце 2013 (в конце 2015 Совет директоров МВФ признал официальный статус займа). А в первой половине года ожидается вердикт Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» (претензии каждой из сторон по газовым контрактам 2009 года составляют $ 30−35 млрд).

Стоит отметить, что под конец 2016 года в европейских судах были вынесены обременительные для Украины приговоры — Апелляционный суд Парижа обязал выплатить $ 112 млн российской «Татнефти», а Стокгольмский арбитраж присудил выплату в пользу Дмитрия Фирташа (украинский олигарх, находящийся под домашним арестом в Вене) более $ 250 млн.

При подобных раскладах и до полного банкротства Украины недалеко. Хотя Украина в любом случае банкрот, поскольку находится под управлением полностью разложившейся политической элиты, составленной из патологических клептоманов.

В общем, тучи над киевским режимом сгущаются. В 2017 может быть реализован один из главных страхов Киева — сокращение, вплоть до символического минимума, западной поддержки и смягчение санкций против РФ. Неопределенности Порошенко и Ко добавляет то обстоятельство, что глобальные игроки будут пытаться решить украинской кризис без участия украинской власти. В частности, в немецкой газете Bild появилась информация о том, что патриарх западной дипломатии Генри Киссинджер выступит в качестве посредника между главами США и РФ, предложив им план по урегулированию украинского кризиса.

Внутренняя политика

В 2016 году зафиксирован настоящий бум партийного строительства. Собственные политические проекты создали экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, ультранационалист Андрей Билецкий (на базе печально известного «Азова» создана партия «Национальный корпус»), платформу «РУНА» представила Надежда Савченко, партию «За жизнь» основали депутаты Рады, покинувшие ряды «Оппозиционного блока», Евгений Мураев и Вадим Рабинович.

Вышеуказанные силы вкупе с набирающими рейтинг «Батькивщиной» Юлии Тимошенко и «Оппозиционным блоком» будут дезинтегрировать нынешний хрупкий политический баланс с целью выйти на досрочные парламентские, а, возможно, и на президентские, выборы. Проявляться это может в различных формах — блокировании парламента, инспирировании уличной активности, серии переворотов в местных советах, дискредитации власти на западных площадках и т. п.

Острый политический кризис ожидается в апреле — именно тогда истечет годичный иммунитет у правительства Владимира Гройсмана, ближайшего соратника Порошенко. Вступит в действие ключевое правило украинской политики — сужение «корыта» неизбежно ведет к ужесточению политической борьбы (а с 2013 года таковая борьба на Украине ведется уже за гранью фола). Наконец, весна является традиционным периодом обострения, как психического, так и политического — достаточно вспомнить, что именно в апреле произошли перевороты в Молдавии (2009) и в Киргизии (2010).

Таким образом, наличествует серьезная заинтересованность внешних и внутренних игроков в переформатировании власти в 2017 году. Понимает это и сама власть, потому принимает превентивные меры для прохождения парламентской избирательной кампании. Во-первых, заведено уголовное дело на главу ЦИК Михаила Охендовского — но при этом суд не отстранил его от должности. Во-вторых, администрация Порошенко активизировала партийное строительство «спойлеров» в виде «Нашего края», «Аграрной партии», «Возрождения». Как ни странно, но в случае досрочных выборов в Раду, Порошенко может заполучить куда более удобный парламент, где будут представлены вышеуказанные политсилы, которые займут место «заклятых друзей» из электорально обанкротившегося, но весьма влиятельного на сегодняшний день «Народного фронта» (Аваков, Турчинов, Парубий).

Понятно, что между ключевыми игроками на украинском политическом поле нет ни классовых, ни идеологических различий. А потому досрочные выборы, проведение которых позволит власти стравить пар социального недовольства, приведут лишь к смене вывесок при сохранении системы отношений коррупционной ренты. Однако с каждой избирательной итерацией политическая система будет хоть в незначительной степени, но оздоравливаться — из парламента будет выдавлена наиболее радикальная «пена», всплывшая на волне «майдана» (сотники, комбаты и прочие «активисты»). В общем, в 2017 году ожидается начало нового политического цикла и «пересменки» в высоких киевских кабинетах.

Денис Гаевский (Киев)

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