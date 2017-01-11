Молдавия между Россией и ЕС

09.01.2017 13:31:59

Ожидается, что в новом году Россия частично отменит эмбарго на поставки молдавской продукции, Молдова начнет строительство новой ветки газопровода из Румынии, а оппозиция, которая после президентских выборов осталась не у дел, найдет свою нишу в политической жизни страны.

В новогоднюю ночь, в эфире центральных телеканалов Молдовы, граждан поздравил пятый президент страны Игорь Додон. В своем первом новогоднем обращении он не стал затрагивать конфликтные для общества темы, заверив лишь, что в 2017 году жизнь в стране станет лучше.

Игорь Додон: Наши мысли обращены к наступающему году — 2017. Он станет новой страницей, которую нам предстоит открыть. Мы ждем от него только хорошего, только счастливых перемен. Я знаю, где бы вы ни находились, вместе с семьей, с друзьями, на работе, за границей или в одиночестве, в хорошем настроении или, может быть в грусти —каждый из вас надеется, что наступающий год принесет больше радости, больше достижений, больше тепла от близких. Я искренне желаю, чтобы эти ожидания исполнились. В большой степени благосостояние и счастье граждан зависит так же от тех, кто управляет страной, кто должен обеспечивать экономический рост, социальную сплоченность, развитие сел, качественные дороги, сельское хозяйство. Такая ответственность лежит и на мне, как на президенте. Это — мой долг, и я его выполню.

Игорь Додон — президент, которому, как отмечают наблюдатели, пока благоволит Кремль. Он выступает за стратегическое партнерство с Российской Федерацией, а потому свой первый зарубежный визит в качестве главы государства совершит в начале года в Москву. 17 января состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Последним лидером страны, посещавшим Москву по личному приглашению Путина, был третий президент Молдовы Владимир Воронин. Его встреча с российским главой государства состоялась в феврале 2008 года. После этого руководители Молдовы встречались с Путиным лишь на полях саммитов глав государств СНГ.

Ранее Игорь Додон заявлял, что на встрече с Путиным планирует хотя бы частично решить вопрос трудовых мигрантов из Молдовы, находящихся в России, обсудить перспективу разрешения приднестровского конфликта, а также возобновления экспорта молдавской продукции на российский рынок.

Российское эмбарго на молдавскую продукцию действует с осени 2013 года. Его введение совпало с парафированием, а затем и подписанием договора об Ассоциации Молдовы с Евросоюзом. Теперь похоже, что страна близка к возобновлению экспорта. Молдова и Россия уже согласовали в конце года план действий по развитию торгово-экономических отношений двух стран.

Президент Игорь Додон также ожидает встречи с новоизбранным лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Правда, ранее Додон заявлял, что ратует за объединенную Молдову, тогда как Красносельский продолжает настаивать на необходимости международного признания Приднестровской Молдавской Республики.

В новогоднюю ночь на телеканалах медиахолдинга «GMG», принадлежащего председателю Демократической партии Владу Плахотнюку, прозвучало и поздравление премьер-министра Павла Филипа. Как и президент, глава правительства пожелал гражданам благосостояния.

Павел Филип: Несмотря на все трудности, Молдова сумела сделать несколько вещей, которые сделают ее сильнее в 2017. Как и вы, я знаю, что семьи не кормятся реформами, а благосостояние не приходит по щелчку. Оно достигается трудом, жертвами и упорством. Уверяю вас, я и моя команда, мы готовы сделать все необходимое, чтобы благосостояние было в каждом доме, на каждом столе, в жизни каждого гражданина. Верьте в нас, мы не обещаем чудес и избегаем популизма. Мы будем делать то, что нужно, что у Молдовы все получилось, а ее граждане жили лучше.

В отличии от президента, молдавское правительство утверждает, что выступает за продолжение стратегического сотрудничества с Евросоюзом. Под конец года, подписав новый меморандум с МФВ, правительство добилось возобновления западного финансирования и кредитования страны, которое прекратилось летом 2015 года.

В 2017 году кабинет министров планирует получить около $0,5 млрд. внешней помощи. Это составит почти треть от общих доходов государственного бюджета на этот год. Большая часть средств поступит в госбюджет Молдовы по линии Еврокомиссии. Помимо безвозмездной помощи правительство рассчитывает получить от МВФ, Всемирного Банка, ЕС и Румынии около $400 млн. в виде кредитов. Деньги пойдут на покрытие бюджетного дефицита.

Другим важным событием 2017 года станет продолжение строительства газопровода Яссы-Унгены-Кишинев, который должен обеспечить энергетическую безопасность страны за счет поставок газа из Румынии. Сейчас Молдова на 100% зависит от импорта газа из России.

В августе 2014 года был сдан в эксплуатацию газопровод Яссы-Унгены. Чтобы страна смогла демонополизировать энергетический рынок, необходимо построить ветку газопровода до Кишинева. В конце года Молдова и Европейский инвестиционный банк заключили контракт о финансировании строительства газопровода Унгены-Кишинев на сумму €41 млн.

Но что говорит оппозиция? Если глава правительства и президент обещали гражданам улучшу жизнь в 2017 году, председатель партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду, проигравшая Додону во втором туре президентских выборов, призвала граждан не сдаваться.

Майя Санду: Вы доказали политикам, умеющим заниматься политикой только за деньги, что значит настоящая вовлеченность, настоящий гражданский активизм. Мы — сила, которой стоит бояться. Это поняла и коррумпированная власть. Они сумели удержаться у власти только за счет фальсификаций, лжи и нахальства. Мы были близки к тому, чтобы избавиться от такой власти. На следующих выборах поражение власти неизбежно. Теперь, все что нам нужно, это верить в наши силы. Мы должны консолидироваться, мы не должны сдаваться и не уходить. Эта прекрасная земля принадлежит честным гражданам, мы не должны уступать ее ворам.

Как поведет себя оппозиция в 2017-м, пока не ясно, тем более, что в кулуарах все чаще обсуждается вероятность перехода страны к смешанной избирательной системе, что выгодно прежде всего Демократической партии Молдовы (ДПМ), которую под конец года возглавил олигарх Влад Плахотнюк. На новый год он, кстати, ограничился сухим поздравлением на своей странице в Facebook. Неделей ранее, правда, Плахотнюк пожелал журналистам «насыщенного года».

Влад Плахотнюк: Поздравляю вас с праздниками. Желаю вам успехов, счастливых праздников рядом с дорогими людьми, и особенно вам, журналистам, я желаю, чтобы год был насыщен событиями, потому что вы этого хотите.

Ряд аналитиков считают, что в 2017 году Плахотнюк вернется к своим планам и попытается возглавить правительство.

Марина Левченко

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