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Рубрика / Политика
Кишинев и Тирасполь сошлись во мнениях по поводу военного присутствия РФ
|09.01.2017 13:29:34
Ключевым итогом встречи лидеров Кишинева и Тирасполя - Игоря Додона и Вадима Красносельского - явилось схождение позиций сторон в отношении военного присутствия Российской Федерации в регионе. По словам лидера Приднестровья Красносельского, Игорь Додон разделил с ним позицию относительно незыблемости миротворческого формата на Днестре. Происходящее комментируют как нечто, случившееся с молдавским чиновником высшего ранга впервые - чуть ли не за всю историю государственности Республики Молдова.
На протяжении многих последних лет политический класс Молдавии, министры и представители, а также президенты данной страны выступали с критическими заявлениями в адрес РФ, настаивая на немедленном выводе контингента из региона конфликта с его заменой на представителей международной миссии. 2017 год начался с резонансной встречи в Бендерах, по факту, прошедшей под эгидой РФ, и явившейся серьезным объединительным фундаментом для разрешения конфликта на берегах Днестра.
Напомним, в начале 2012 года подобного рода "прорывы" под эгидой Миссии ОБСЕ привели к встрече тогдашних ключевых фигур Кишинева и Тирасполя - Филата и Шевчука в Одессе, Кишиневе и Тирасполе. Данное время запомнилось как эпоха светских раутов - делегация тогдашних руководителей Приднестровья - Шевчука и Штански регулярно посещала вместе с молдавскими политиками различные развлекательные мероприятия в Кишиневе, логически продолжив эпоху "футбольной дипломатии" встреч Смирнова и Филата на стадионах. В итоге, несмотря на объявленный многократно курс по "сближению берегов Днестра", за прошедшие годы ситуация в конфликте не сдвинулась значительно.
На этот раз к власти на обоих берегах Днестра пришли политики, публично провозгласившие курс на сближение с Россией. Как сообщают информированные источники, встреча в Бендерах также состоялась при активном посредничестве российских дипломатов и чиновников. По сути, речь идёт о принципиально новом формате взаимодействия сторон и более активной роли РФ в процессах интеграции берегов Днестра.
Проблемным местом в данном вопросе является незначительный административный вес самого Игоря Додона в Кишиневе. Однако, не исключено, что определенные "прорывы" на приднестровском направлении могут оказать влияние на политический рейтинг социалистов в ходе будущих парламентских выборов в Молдавии.
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