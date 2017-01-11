Януковичу в Рождество придумали религиозное обвинение

09.01.2017 13:26:25

Генпрокурор Украины Юрий Луценко придумал наконец, по какой статье привлечь к ответственности экс-президента Виктора Януковича. Дело об измене родины против бывшего главы государства, анонсированное Луценко в декабре, как то не заладилось — фактов не хватает. Зато ко двору пришлось дело «церковное». Аккурат в Рождество Печерский районный суд Киева выдал разрешение на задержание экс-президента Виктора Януковича, а также экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, которых Генпрокуратура обвинила в незаконном лишении свободы помощника предстоятеля УПЦ Московского патриархата Александра Драбинко.

Вопрос не в том, как украинские правоохранители собираются задерживать Януковича и Захарченко, находящихся на территории РФ, а в том, почему вдруг всплыла это давняя история. Митрополит Хмельницкий и Вишневский. Александр Драбинко имеет давнюю скандальную репутацию. В 2012-м году тогда еще архиепископ Драбинко, исполнявший обязанности секретаря предстоятеля УПЦ МП митрополита Владимира (Сабодана), решением синода УПЦ был освобождён от должностей председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ и выведен из состава постоянных членов Священного Синода УПЦ. Столь жесткие меры церковники приняли по причине «деструктивных действий и недостойного поведения, интриганства и образа жизни», которые «сеют смуту и подозрение среди епископата и духовенства, порождают большое смущение среди верующих». Проще говоря, пользуясь тем, что митрополит Владимир был серьезно болен, его секретарь выдавал свои мнения за мнения предстоятеля УПЦ. При этом архиепископ сеял рознь среди прочих архиепископов, публиковал сомнительные документы.

Год спустя он и вовсе стал участником громких криминальных событий. Напомним, летом 2013 года во время пребывания в Киево-Печерской лавре исчезли две монахини Свято-Покровского женского монастыря: 52-летняя настоятельница Каллисфения (Татьяна Шамайло) и 31-летняя послушница Екатерина Науменко. Впоследствии выяснилось, что женщины были похищены, а причиной похищения стала церковная казна. В организации преступления подозревались архиепископ Александр Драбинко и его приятель Сергей Бут. Вот тогда то архиепископ и был задержан. С лета 2013 по февраль 2014 он находился под стражей. Затем, по настоянию митрополита Владимира, его секретаря перевели в статус «свидетеля» и дело в отношении него попытались замять, сделав единственным обвиняемым Бута. Именно то содержание под стражей Драбинко теперь и решил назвать «похищением». Обвинить же в этом он решил церковного мецената, депутата Верховной Рады от «Оппблока» Вадима Новинского. С Новинским у Драбинко - сложные отношения. Заявление в милицию на депутата митрополит написал летом 2016 года после «разговора на повышенных тонах» близ Свято-Троицкого женского монастыря в городе Корец Ровенской области, когда Новинский обвинил его в раскалывании церкви и лжесвидетельствовании. Церковник же решил перевести этот религиозный конфликт в политическую плоскость.

Дело Новинского в Киеве раскручивают с ноября прошлого года. Но, спрашивается, причем тут Янукович? Да, наверное, при том, что генпрокурор Юрий Луценко готов сейчас пристегнуть экс-президента к любому делу, которое имеет судебные перспективы. Хотя сам Драбинко никаких обвинений ни в адрес Януковича, ни в адрес экс-главы МВД Захарченко не выдвигал, прокуратура придумала повод. В обвинении говорится, что Новинский — это лишь орудие в руках экс-президента. Якобы Янукович дал личное приказание экс-главе МВД Виталию Захарченко и начальнику киевской милиции Валерию Коряку задержать секретаря митрополита Владимира. А Новинский отвечал за содержание Драбинко под стражей. В качестве кого, правда, не ясно. Изолировали же секретаря якобы для того, чтобы тяжелобольной митрополит оказался без помощи. Таким образом его якобы пытались склонить к отставке. Получается, что кроме Драбинко предстоятелю УПЦ и стакан воды подать было некому? Такие вот сюжеты в нынешней Украине становятся поводом для судебного разбирательства...

Сама УПЦ к этой вакханалии относится резко отрицательно. В обращении Священного Синода говорится, что Драбинко «сознательно стал орудием политической борьбы, пренебрегая моралью». По мнению священнослужителей, он умышленно распространяет ничем не подтвержденные слухи и клевету.

Елена Гамаюн

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