Константин Затулин: Создание СНГ было отвлекающим моментом. Главная задача - распад СССР

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Подводим итоги 2016 года на постсоветском пространстве с депутатом Госдумы, директором Института стран СНГ в эфире Радио «Комсомольская правда»Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.