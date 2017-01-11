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Рубрика / Общество

В январе 2017 года Украина возьмется за русский язык


09.01.2017 13:15:36

На Украине зарегистрирован законопроект, инициированный народным депутатом Украины от «Оппозиционного блока» Евгением Балицким, об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защите русского языка. Голосование по законопроекту запланировано на начало 2017 года.

Народный депутат Украины Евгений Балицкий призывает оказать поддержку законопроекту по защите русского языка, который он зарегистрировал в Верховной раде 26 декабря.

— Я зарегистрировал законопроект по защите и поддержке русского языка. Вместе с моими единомышленниками мы отстаиваем позицию того, что мы, русские Украины, должны себя чувствовать полноценным народом. Я — русский, но я — украинец. И большего украинца, чем я, трудно найти. Сегодня ситуация в стране такова, что верхушка, пришедшая к власти, разжигает национальную рознь и использует снова «фишку» русского языка. Запрещается язык в СМИ, ограничивается русскоязычный контент на радио, на телевидении, в кинофильмах. Мы будем выступать категорически против этого, потому что это шаги к конфронтации. А мы выступаем последовательно за мир. Новая власть приходит и уходит, а русские и украинцы всегда будут братскими народами. Я желаю в новом году всем нам мира, благополучия, любви и тепла в наших сердцах, — отметил Балицкий.

В законопроекте по защите русского языка зафиксированы положения, которые позволят защитить права русскоязычного населения на государственном уровне. Своего коллегу уже поддержали и другие украинские парламентарии. Народные депутаты Украины Яков Безбах, Татьяна Бахтеева и Евгений Мураев высказались за введение мер по защите русского языка. В беседе с журналистами нардепы заявили, что власть не выполняет статью 10 конституции Украины, которая гарантирует защиту русскому языку.

— Язык сегодня является достоянием. Во многих странах мира по несколько государственных языков. И ничего с ними не происходит. Почему у нас нельзя? Я не могу этого понять, — отметил внефракционный народный депутат Яков Безбах.

По мнению украинского депутата Татьяны Бахтеевой, за все годы независимости Украины никакой значимой поддержки русскому языку не осуществлялось.

— Я думаю, что это неправильно, если мы демократическое государство. В Швейцарии четыре государственных языка, пять языков в Канаде. Мы идем в демократию, так давайте тоже людям рот не затыкать, — отметила она. — Сегодня мы должны объединиться, чтобы немедленно закончилась эта ненужная война на нашей территории.

При этом, по мнению депутата Евгения Мураева, установление квот для языкового контента на радио и ТВ — абсолютно ненужная мера.

— Все граждане стали заложниками той политики, которую ведет власть, и ее популизма. То есть они спекулируют на этих темах. Если мы хотим объединить общество в единое, то нужно учитывать интересы всех граждан, — заявил Мураев.

Политолог, заместитель директора РИСИ Тамара Гузенкова поясняет, что появление подобных законодательных инициатив может быть связано с началом нового политического цикла на Украине. Этот новый этап заключается в том, что всё более вероятной становится перспектива досрочных парламентских и президентских выборов.

— С данными инициативами сейчас выходят те политические силы, которые хотят в определенной степени взять реванш и заявить о себе в преддверии политических изменений в стране. В этом смысле они сделали ставку на русский язык. И здесь явно напрашиваются параллели: ведь новая власть после госпереворота в 2014 году руками парламента отменила действовавший закон о языке, принятый незадолго до этого с огромным трудом, —отмечает эксперт.

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