Азаров назвал реальным создание правительства Украины в изгнании

09.01.2017 12:22:57

Председатель «Комитета спасения Украины», экс-премьер страны Николай Азаров заявил о возможности создания правительства в изгнании после решения Дорогомиловского суда Москвы, признавшего события 2014 года в Киеве государственным переворотом, пишет «Известия».

Азаров, который инициировал разбирательства по поводу признания событий 2014 года на Украине госпереворотом, отметил, что решение Дорогомиловского суда Москвы позволяет обратиться с соответствующими исками в международные инстанции.

«Должны созреть обстоятельства и условия, чтобы появилось правительство в изгнании. Прежде всего, эти условия должны созреть на самой Украине», — сказал он.

Бывший председатель правительства также назвал основные условия к запуску данного политического процесса.

«Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия», — пояснил политик.

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы признал смену власти на Украине госпереворотом.

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