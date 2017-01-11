"Тёмный двойник церкви" как спецпроект

09.01.2017 11:58:29

В последние дни 2016 года и первые дни года нового мне пришлось активно банить в соцсетях неуравновешенного прихожанина орловских храмов, выпускника Белгородской семинарии, забрасывающего мою личку антипатриаршими криптораскольническими сообщениями в духе высказываний епископа Лонгина (Жар) и священника Д.Ненарокова. В сообщениях - хула на наставника Святейшего Патриарха Кирилла, митрополита Никодима (Ротова) и т.д.

Мой навязчивый собеседник, даже сообщил мне, что скоро власть в России переменится, "жидомасона Путина не будет", а "еретик Гундяев будет казнён".

Якобы, один из орловских пастырей заявил этому горе-семинаристу:

"Диакон Игорь - за Гундяева, подальше от него!"

После чего мой собеседник дошёл даже до угроз.

Что же привело моего знакомого в столь деструктивное состояние?

Обращение владыки Лонгина оставляет странное ощущение. Такое впечатление, что он является объектом шантажа и грубой дезинформации со стороны лиц, которые пытаются им манипулировать. В частности, "торчат уши" Владимира Семенко.

Некий мирянин Владимир Воробьёв интерполирует в текст уже готового обращения свои комментарии манипулятивного характера, которые сливаются с текстом обращения епископа Лонгина.

Владыка возмущается каким-то "казачком в храме". Видимо, речь идёт о празднике, устроенном в дни заговения на Великий Пост в одном из храмов под Тулой.

Что тут сказать? Быть может, отцу настоятелю того храма стоило подобрать для этого миссионерского мероприятия более подходящее помещение, возможно - арендовать. Но была ли такая возможность у данного прихода?

Но далее епископ Лонгин набрасывается с обвинениями в "ереси" на Святейшего Патриарха Кирилла, не гнушаясь и обсценной лексикой в адрес его учителя, митрополита Никодима (Ротова). Прошу прощения у читателей, что вынужден это процитировать:

"Еретические слова патриарха нашего, когда он говорит, что Бог как солнце, а лучи, которые идут к солнцу это все ереси, все вероисповедания на земле и все ведут к Единому Богу. Нам такое не сказали святые отцы, нигде не написано! Это он говорит, потому что его учитель митр. Никодим Ротов сдох как собака у ног папы римского. А ему предсказали не иди туда, а то умрешь. Когда он поцеловал сандалию папы римского, тогда сдох у ног его."

(Епископ Лонгин (Жар): "Пришло время исповедничества...")

Конец цитаты.

Однако, Патриарх Кирилл ни в одном выступлении не оправдывает сами ереси. В выступлении от 25 апреля 2010 года (долго же рылись "ересеискатели", манипулирующие Владыкой Лонгином!) в Баку он скорее призывает людей, принадлежащих к иным религиям, к Богоискательству, вопреки заблуждениям:

«Иногда спрашивают: как могут жить вместе люди, которые принадлежат к разным религиям? — продолжил Предстоятель. — Ответ содержится в замечательных словах, которые некогда произнес христианский богослов и аскет Авва Дорофей: Бог — как солнце, от которого исходят лучи. Если человек идет по этим лучам к Богу, то чем ближе он становится к Богу, тем ближе — и к другому человеку, который также идет навстречу Богу. А если все человечество будет близко к Богу, то люди будут близки друг к другу»

Разве оправдывал здесь Святейший сами заблуждения ислама? Ничуть. Но поощрять самих мусульман к подлинному Богоискательству -священный долг Патриарха!

При этом Владыка Лонгин проходит мимо того факта, что у мощей священномученика Илариона(Троицкого) Святейший Патриарх Кирилл, накануне своего восшествия на

Патриаршество заявил, что считает истинной спасительной Церковью только Православную Церковь и сослался в качестве эталона православного учения о Церкви на главный труд свт.Илариона «Христианства нет без Церкви», в котором черным по белому написано о ясности границ Церкви - это канонические границы канонических Поместных Православных Церквей, а все, что за их пределами - ересь и раскол.

Этой же позиции Святейший Патриарх Кирилл придерживается и по сей день, о чём свидетельствует его интервью газете "Фигаро", вышедшем 3 декабря 2016 года:

"Мы не пытаемся скрывать вероучительных различий, не делаем вид, что они малозначительны. Взаимодействуя, мы сохраним неприкосновенными свои традиции. "

Странно выглядят слова епископа Лонгина о том, что "нам такое не сказали святые отцы, нигде не написано!".

Написано. И написано именно у аввы Дорофея:

"Представьте себе круг, середину его - центр и из центра исходящие радиусы-лучи. Эти радиусы, чем дальше идут от центра, тем больше расходятся и удаляются друг от друга; напротив, чем ближе подходят к центру, тем больше сближаются между собой. Положите теперь, что круг сей есть мир; самая середина круга - Бог, а прямые линии (радиусы), идущие от центра к окружности или от окружности к центру; суть пути жизни людей. И тут то же: насколько святые входят внутрь круга к середине оного, желая приблизиться к Богу, настолько по мере вхождения они становятся ближе к Богу и друг другу... Так разумейте и об удалении. Когда удаляются от Бога... в той же мере удаляются друг от друга, сколько удаляются друг от друга, столько удаляются и от Бога. Таково и свойство любви: насколько мы находимся вне и не любим Бога, настолько каждый удален и от ближнего. Если же возлюбим Бога, то, сколько приближаемся к Богу любовию к Нему, столько соединяемся любовию и с ближними, и сколько соединяемся с ближними столько соединяемся и с Богом.

То есть: 1) чем более человек упражняется в милосердии и любит людей, тем более приближается к Богу, и 2) чем более человек сердцем чувствует личное Божество, тем более он любит людей" (Добротолюбие Т.1, 1896, С.458 )

Святитель Иоанн Златоуст также подтверждает правоту слов Святейшего Патриарха Кирилла:

"И не говори мне таких бессердечных слов: что мне заботиться? У меня нет с ним ничего общего. У нас нет ничего общего только с дьяволом, со всеми же людьми мы имеем много общего. Они имеют одну и ту же с нами природу, населяют одну и ту же землю, питаются одной и той же пищей, имеют одного и того же Владыку, получили одни и те же законы, призываются к тому же самому добру, как и мы. Не будем поэтому говорить, что у нас с ними нет ничего общего, потому что это голос сатанинский, дьявольское бесчеловечие. Не станем же говорить этого, а покажем подобающую братьям заботливость. " (Святитель Иоанн Златоуст, Беседы о статуях, говоренные к Антиохийскому народу. Беседа 1,ч.12.)

Но, повторюсь, меня не оставляет впечатление, что сам владыка Лонгин стал объектом манипуляций. А как священнослужитель, на попечении которого находятся сотни усыновлённых им детей, он является также и объектом шантажа со стороны СБУ.

Оправдывает ли эти обстоятельства подобные высказывания Владыки с амвона?

Ответ на этот вопрос находится в компетенции Синода и Архиерейского Собора.

Разбирая же текст священника Ненарокова, невольно задаёшь себе вопрос: а не являются ли такие тексты уголовно наказуемыми? Не буду воспроизводить выпады отца Димитрия об иудаизме, дабы самому не быть обвинённым за разжигание.

А дальше - хоть святых выноси! Цитирую:

«Обрезание» — это то, что еще с ХV века на Руси брезгливо клеймится «ересью жидовствующих», движимой неистовым корыстолюбием и содомским развратом. Эта мерзость, пройдя череду уродливых метаморфоз, выползла «сергианством» в начале кровавого XX века и до сих пор извергает из себя адово зловоние «никодимова греха».

Никодим, чье имя начертано рядом с именем Искариота и Ария, до сих пор «воспроизводит» подобных себе священнослужителей, правя их фамилии на русские и «проводя» их через свою постель. Сей изверг испустил дух у ног римского «первосвященника», в безумной готовности покорить и положить Православие к его ногам. Никодимово богомерзкое дело ныне торжествует в России – и это тоже «обрезание». (Священник Дмитрий Ненароков. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания»)

Тут, видимо, отец Димитрий отсылает нас к фейку, опубликованному протодиаконом Андреем Кураевым, за распространение коего он и был уволен из МДА. То есть, для Ненарокова взаимодействие с ультралибералом Кураевым - само собой разумеющееся!

Вместе с другими раскольниками всех мастей Ненароков нападает на исповедника Православия в ХХ веке, митрополита Сергия (Страгородского), сохранившего Церковь в годы гонений! Желающие могут узнать о его подвиге из документального фильма Валерия Залотухи «Ангел русской церкви против отца всех народов».

Чего от Ненарокова ждать дальше? Кощунств в адрес Новомучеников и Исповедников Российчких?

Ненароков самочинно ставит имя митрополита Никодима (Ротова) в один ряд с именами Иуды Искариота и Ария. А вот это уже серьёзное обвинение, за которое Ненароков должен дать отчёт в церковном суде!

Поражает тезисное сходство текстов священника Ненарокова и владыки Лонгина. Такое впечатление, что их писал один человек! Вероятно, он является представителем некоей антипатриаршей оппозиции в самой России, либо он подобен переехавшему на Украину, под крылышко "укрорейха", Солдатову.

Вообще, переезд Солдатова - знаковое событие, это профессиональный борец с Русской Церковью, действующий по принципам, разработанным идеологом раскола Лурье (суть которых - "разделяй и властвуй", противопоставляя отдельных иерархов, священников и мирян).

Быть может, тезисы пишет Солдатов. Быть может - кто-то из "солдатовообразных" в России.

Совпадение текстов еп.Лонгина (Жар) и иерея Ненарокова свидетельствует о полном взаимодействии киевской хунты и сил, ослабляющих Русскую Церковь в России.

Координаторы этих сил - Белковский, Солдатов, который, как мы знаем, обосновался на Украине. Их задача - превратить Московский Патриархат в рыхлую конфедерацию, где есть своего рода "Церковь-2", о чём свидетельствует призыв Ненарокова стать внутри Церкви "параллельной Церковью", чтобы Русская Церковь потеряла управляемость, чтобы дискредитировать и ослабить Патриарха, Патриархат, ОВЦС, "разрыхлить" Русскую Церковь, что является стратегией её уничтожения из разных точек.

Долго находившийся в расколе Роман Вершило в апрельском интервью газете "Совершенно секретно" прямо говорит о том, что этими выступлениями оформляется, ни больше, ни меньше, "идейная основа для создания новой РПЦ" (конец цитаты). Как видно по деятельности господина Вершилло, его сайту, вернулся он в Московский Патриархат без покаяния и с явным намерением разрушить Церковь изнутри. Что и подтверждает данное интервью.Но смысл очевиден - это создать некую "РПЦ-2" параллельно Церкви, чтобы превратить Русскую Православную Церковь из армии миссионерского наступления в тот проект, идею которого описал Лурье и развил Белковский - в "рыхлую конфедерацию", где нет единой власти, где "все против всех", где все разделены и поссорены.

Стоит вспомнить, что в середине 2014 года в среде околоцерковных либералов имела хождение статья Сергея Фуделя о "тёмном двойнике Церкви", которым сами либералы считали агрессивно-маргинальную часть околоцерковных консерваторов.

Но теперь либеральные политтехнологи и этим маргиналам нашли применение, поставив на спецпроект "Церковь-2".

Возможно, разделение отрабатывают следующим образом: владыка Лонгин, являющийся представителем того Православия, которое отстаивает единство с Церковью в России, настраивается против Патриарха Кирилла. Это из той же оперы, что и рассказы о том, что Блаженнейший владыка Онуфрий - "хороший", а Святейший Патриарх Кирилл и митрополит Иларион, якобы, едва ли не "филокатолик и экуменист".

Яркой иллюстрацией искусственной интерполяции таких настроений в церковную среду стала статья адепта "Киевского патриархата" Татьяны Деркач, водящей дружбу со многими либеральными священниками и мирянами "Усталость металла", где она пытается прямо противопоставить Святейшего Патриарха Кирилла и Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Она заявляет:

"Неофициальным главой консервативного крыла в РПЦ не без оснований считают Митрополита Киевского Онуфрия, который в свое время единственный встал на сторону взбунтовавшегося епископа Диомида (Дзюбана)...Казалось бы, для таких неожиданностей нет никаких формальных предпосылок: митрополит вполне лоялен Патриарху Кириллу. Однако эта лояльность основана не на личной симпатии или преданности главе РПЦ, а на доктрине монашеского послушания. А это значит, что в послушании может быть отказано, если догматическая позиция Патриарха войдет в противоречие с личными догматическими принципами монаха."

Это мифотворчество, Русская Церковь едина и неделима, и богословские взгляды её Священноначалия, будь то Святейший Патриарх Кирилл, митрополит Иларион и епископ Тихон (Шевкунов) ничем друг от друга не отличаются, никаких "тайных католиков" нет, и тот же Владыка Иларион обратил в Православие массу людей, некоторые из них являются его иподиаконами.

Но обращать в Православие надо с любовью.

Кстати, не забывает Деркач и про епископа Лонгина (Жар). Про него она пишет едва ли не в "шапке" своей статьи!

Поэтому деятельность раскольника Ненарокова и подобные выступления владыки Лонгина говорят о "едином центре управления" расколом в Русской Церкви, создания "РПЦ-2", направленных на ослабление Патриарха Кирилла.

Всё, что против Патриарха Кирилла, против Русской Церкви - одновременно против России и Русского Мира.

На Украине еп.Лонгин будет использован теми силами, которые хотели бы, чтобы самые верные сторонники Московского Патриархата от него отошли и перешли на сторону Варфоломея. Т.е. Московский Патриархат и Святейшего нужно скомпрометировать, чтобы создать почву для вмешательства Варфоломея.

Новинского, как основного фундатора и благодетеля УПЦ посадят, чтобы помешать Церкви проводить крестные ходы, а ревнителей повернуть против Третьего Рима.

Таковы задумки политтехнологов о превращении Русской Православной Церкви в рыхлую конфедерацию, их описывали Белковский и Солдатов и сейчас УПЦ МП как одну из наиболее крупных её частей, пытаются "разрыхлить", одновременно создавая внутрицерковную "пятую колонну" в России.

Мы знаем, что Ненароков, Лонгин и Четверикова тесно взаимодействуют, текст их выдаёт.

Интересна "эволюция" Ненарокова - вначале прямой призыв к расколу, а теперь - призыв оставаться внутри Московского Патриархата и "подрывать" его, организуя экстремистские нападки на митр.Илариона, покойного вл.Никодима, разрушать Церковь изнутри.

План ясен. Альтернатива - вскрывать планы противника и утверждать Патриархо-центризм.

Московский Патриархат воссоединит Великую, Малую и Белую Россию.

Патриарх Кирилл - наш духовный лидер. И война против него, его команды, его духовного отца - это война против России.

Владыку Лонгина поддерживает протодиакон Андрей Кураев. Казалось бы - они антагонисты!

Но "единый центр управления" расколом в Русской Церкви действует по правилам "оранжевых" коалиций, когда "взрывную массу" составляют ультра-правые и ультра-либералы.

Так было во время "оранжевой революции" в Малороссии.

Неудивительно, что и незадачливый орловский "борец с экуменизмом" вдруг стал апеллировать к авторитету...московского священника экуменических настроений, иерея Владимира Лапшина!

В настоящий момент происходит создание сети "РПЦ-2" из "непоминающих" священников, в создание пабликов раскольников в социальных сетях вкладываются немалые средства, поэтому необходимо создание мощнейшего миссионерского медиа-холдинга на всей канонической территории Русской Православной Церкви для поддержки Патриарха Кирилла, воссоединения Великой, Малой и Белой Руси, социальной миссии, полемики с украинскими и белорусскими сепаратизмами, с такой же еретической идеей "отдельной казачьей нации" и прочими вызовами православному русскому сознанию и вызовами жизненно необходимой православной миссии , тем более, что Святейший Патриарх Кирилл повторяет миссионерские императивы о воцероковлении народов Исторической Руси и прежде всего - триединого Русского народа.

Диакон Игорь Голиков



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