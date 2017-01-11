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Рубрика / Религия
Экс-глава Госкомиссии по религии Кыргызстана: Муфтият может контролировать Таблиг Джамаат
|09.01.2017 11:19:16
На прошлой неделе в Москве задержали семерых членов религиозной организации «Таблиги джамаат», большинство из которых оказались гражданами Кыргызстана. В России и странах Средней Азии, кроме Кыргызстана, деятельность организации официально запрещена.
Что из себя представляет организация «Таблиги джамаат», чем она отличается от других и как ведет свою деятельность под запретом в других странах? На эти вопросы в интервью «Азаттыку» ответил экс-директор Госкомиссии по делам религий Орозбек Молдалиев.
- Кто они – члены «Таблиги джамаата»? Что из себя представляют и как себя ведут?
- «Таблиги джамаат» - это объединение людей, которых в Кыргызстане знают как дааватчи. Оно имеет свою внутреннюю структуру и правила, регулирующие порядок проведения проповедей. Официальной регистрации организация в стране не проходила.
Свою деятельность на территории Кыргызстана «Таблиги джамаат» начала с момента обретения страной независимости. На сегодняшний день она имеет сторонников во всех регионах страны. После введения запрета в Казахстане некоторые члены организации переехали в Кыргызстан.
- Кыргызстан, кстати, единственная страна на постсоветском пространстве, где не запрещена деятельность «Таблиги джамаат». Какую угрозу она может нести, из-за чего другие страны бывшего Союза ввели запрет на ее деятельность?
- На примере России могу сказать, что сами религиозные деятели страны признавали отсутствие какой-либо угрозы со стороны организации. Бывало, что они выражали благодарность кыргызстанцам.
Об этом говорил и руководитель института востоковедения РАН Виталий Наумкин – сильнейший исламовед в России. Он проводит исследование по исламу со времен СССР. Ни одного отрицательного заявления в отношении «Таблиги джамаат» он не высказывал.
Но ученые все же расходятся в мнениях по деятельности этой организации. На Западе часто критикуют ее, некоторые считают, что организация несет опасность.
- В Кыргызстане, наверное, тоже существуют противоположенные мнения о «Таблиги джамаат»?
- Запретить деятельность «Таблиги джамаат» не сложно. Учитывая, что являемся правовым государством, мы не можем просто взять и запретить - для этого нужны основания. Кроме того, на заседании Совета обороны было принято решение призвать «Таблиги джамаат» к распространению идей ханафитского мазхаба. Но среди них есть люди, которые не имеют представления об исламе. По этой причине в республике созданы четыре центра, где обучают членов «Таблиги джамаат». Муфтият проводит разъяснительную работу, только после этого они осуществляют даават. Я бы сказал, что в этом направлении начата хорошая работа.
Также им запрещено носить одежду в пакистанском стиле. Форму одежды им определяет муфтият, она выполнена исключительно в кыргызском национальном стиле. Теперь они отправляются на даават в калпаках и в одежде с национальными узорами. Более того, даават теперь осуществляют только в мечетях, по улицам, как раньше, не ходят.
- Мы можем сказать, что муфтият Кыргызстана взял под свой контроль деятельность «Таблиги джамаат»?
- У муфтията есть возможность осуществлять полный контроль над деятельностью «Таблиги джамаат». Для этого казы и имамы должны иметь достаточный уровень образования и знаний. Бывают случаи, когда между ними из-за недопонимания происходят конфликты. По этой причине отдел даавата муфтията должен проводить непрерывную разъяснительную работу.
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