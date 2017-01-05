Российское гражданство для носителей русского языка

05.01.2017 15:30:56

30 декабря 2016 года депутат Государственной Думы К.Ф.Затулин внес в Госдуму законопроект о поправках в федеральные законы о гражданстве РФ и о правовом положении иностранных граждан в РФ, которые исправляют законодательство для носителей русского языка. В информационной базе Госдумы законопроект зафиксирован под № 69201-7.

Предлагаемые поправки приведут законодательство в соответствии с поручением, данным в Послании Президента РФ от 12 декабря 2012 года, в отношении носителей русского языка: «Поручаю разработать ускоренный порядок предоставления российского гражданства нашим соотечественникам, носителям русского языка и русской культуры, прямым потомкам тех, кто родился и в Российской Империи и в Советском Союзе. Тем, кто хочет переехать на постоянное жительство в нашу страну и, соответственно, отказаться от своего сегодняшнего гражданства».

Кто является «носителем русского языка»

К.Ф.Затулин вносит поправку в определение «носителя русского языка». Предложено дать право пройти собеседование на комиссии по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка не только тем, кто сам или его родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, как в ныне действующем законе, но и тем, кто родился или имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России.

Очевидно, что документально подтвердить постоянное проживание значительно труднее, чем рождение. Документы о рождении являются документами длительного хранения в отличии от данных о прописке. Свидетельства о рождении, как правило, хранятся в семьях, и в архивах ЗАГС их найти легче, чем подтвердить факт постоянного проживания в архивах жилищно-коммунальных служб.

Кроме того, предложенная поправка снимает ограничение нынешними границами РФ территории происхождения «носителя русского языка», что позволит лицам, происходящим с исторических российских земель, которые в настоящее время несправедливо лишены самой возможности попасть на собеседование в комиссии по признанию «носителем русского языка», претендовать на данный статус.

Особенности процедуры получения гражданства РФ «носителями русского языка» в действующем законодательстве

«Носители русского языка», имеющие вид на жительство в РФ, законный источник к существованию, получили право получения гражданства в упрощенном порядке при условии, если «отказались от имеющегося у них гражданства иностранного государства». За видом на жительство «носитель русского языка» может обратиться без предварительной ступени – получения разрешения на временное проживание. Эта льгота, впрочем, имеющаяся у высококвалифицированных специалистов-иностранцев, приезжающих на работу в Россию, считается основным послаблением на пути к гражданству «носителей русского языка». Есть еще одно упрощение – заявление на гражданство РФ от «носителей русского языка» рассматривается 3 месяца, как и у участников Госпрограммы содействия добровольному переселению соотечественников, а не полгода, как у других льготников, имеющих право на упрощенный порядок получения российского гражданства.

Главное препятствие на пути к гражданству РФ «носителей русского языка» в том, что от них требуется предоставить документ «полномочного органа иностранного государства» удостоверяющий выход из иного гражданства , в то время, как другим иностранным гражданам достаточно письменно заявить о своем отказе от имеющегося у них гражданства.

Начать процедуру выхода «носитель русского языка» должен еще перед заявлением о выдаче вида на жительство. Это заявление у «носителя русского языка», примут только в том случае, если он представит документ полномочного органа иностранного государства, подтверждающий обращение данного иностранного гражданина с заявлением об отказе от имеющегося у него гражданства иностранного государства. Подобного требования не предъявляется никому, кроме «носителей русского языка». Любой другой иностранный гражданин получает вид на жительство в России без отказа от своего иностранного гражданства.

Тем самым для «носителей русского языка» фактически установлен разрешительный (со стороны иностранного государства) порядок отказа от имеющегося гражданства. Иностранное государство поставлено посредником в вопросе гражданства между Российской Федерацией и соотечественником, признанным «носителем русского языка», как при получении вида на жительства, так и гражданства РФ. То есть для «носителя русского языка» процедуры получения вида на жительство и гражданства РФ поставлена в зависимость от иностранных регламентов, от волюнтаризма иностранных чиновников, от политических проблем между Россией и страной гражданства носителя русского языка. Так, Узбекистан, не признает Крым российским, поэтому в посольстве этой страны не принимают заявлений о выходе из гражданства от граждан Узбекистана, ставших «носителями русского языка» в Крыму, что закрывает для них право на получение вида на жительство и на гражданство России. Гражданам Украины, носителям русского языка, находящимся в Крыму, также фактически отказано в праве на гражданство России. За два года действия норм для носителей русского языка гражданство РФ, за редким исключением, смогли получить те, кто иного гражданства не имел.

По данным Главного управления МВД России по миграции из тысячи «носителей русского языка», имеющих гражданство Украины, только 24 человека дошли до гражданства РФ. А из всех, более 20 тысяч человек, получивших сертификат «носителей русского языка», российское гражданство имеют не более 6%.

Получение вида на жительство «носителями русского языка»

Законопроект К.Ф.Затулина предлагает поправки в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», которые дают право «носителям русского языка» на получение вида на жительство, как и другим иностранным гражданам, без заявления об отказе от иного гражданства. Кроме того, законопроект устраняет дискриминационные условия вида на жительство для «носителей русского языка», которые получают его только на три года без права продления (в то время, как в общем порядке иностранным гражданам вид на жительство выдается на пять лет с правом многократного продления). Законопроект предлагает установить сроки действия вида на жительство «носителя русского языка» и возможности его продления по общему для иностранцев порядку.

Отказ «носителей русского языка» от иностранного гражданства

Порядок отказа от иного гражданства для «носителей русского языка» при подаче заявления на прием в гражданство РФ определен в Положении о порядке рассмотрения вопросов гражданства, в части, внесенной Указом Президента РФ от 6 августа 2014 № 551, где норма закона об отказе от гражданства заменена требованием выхода из гражданства, подтвержденного документом «уполномоченного органа иностранного государства» .

Чтобы «носителям русского языка» дать право отказываться от иного имеющегося гражданства в таком же порядке, как и другим иностранным гражданам, не требуется вносить поправки в ФЗ «О гражданстве РФ». Необходимо изменить редакцию подпункта Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства, в части, касающейся документов, подтверждающий отказ «носителя русского языка» от имеющегося у него иного гражданства. При этом у «носителя русского языка» появится и такая возможность отказа, как направить заказным письмом письменное заявление об отказе в уполномоченный орган иностранного государства, гражданство которого имеется. А к заявлению на гражданство РФ потребуется приложить нотариально заверенную копию данного отказа и квитанцию о заказном отправлении.

Чтобы учесть изменение в определении «носителей русского языка», которое предлагает законопроект К.Ф.Затулина, также потребуется внести поправки в те пункты Положения, где указан перечень документов, необходимых, чтобы обратиться с заявлением в комиссию по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка. Внесенные депутатом документы содержат соответствующие предложения для разработки Указа Президента, которым утверждается текст Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства и поправки к нему.

А.Докучаева

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