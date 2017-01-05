Родным и близким Героя Советского Союза, лётчика-космонавта

Игоря Петровича Волка

Уважаемые товарищи, примите самые глубокие соболезнования в связи со смертью дорогого всем нам человека Игоря Петровича Волка.

Светлая память о Игоре Петровиче, которого я знал и любил всегда останется в памяти благодарных друзей и мировой космонавтики.

С уважением, Константин Затулин,

депутат Государственной Думы,

директор Института стран СНГ.