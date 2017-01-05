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Детали
Константин Затулин выразил соболезнования родным и близким Героя СССР, лётчика-космонавта И.П.Волка
|05.01.2017 15:25:38
Родным и близким Героя Советского Союза, лётчика-космонавта
Игоря Петровича Волка
Уважаемые товарищи, примите самые глубокие соболезнования в связи со смертью дорогого всем нам человека Игоря Петровича Волка.
Светлая память о Игоре Петровиче, которого я знал и любил всегда останется в памяти благодарных друзей и мировой космонавтики.
С уважением, Константин Затулин,
депутат Государственной Думы,
директор Института стран СНГ.