В Одессе открыли мемориальную доску оборонявшему город капитану Мезенцеву

30.12.2016 16:13:01

14 декабря на фасаде дома на Приморском бульваре, 1 установили мемориальную доску в память о легендарном капитане Георгии Афанасьевиче Мезенцеве.

Как сообщили в мэрии, инициатором установки памятного знака выступили совет ветеранов Черноморского морского пароходства и Одесское региональное отделение Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) при поддержке городского совета.

«Именно в этот день 80 лет назад фашистами был потоплен теплоход "Комсомол", капитаном которого был Георгий Мезенцев, — рассказал председатель отделения НСЖУ Юрий Работин. — Моряки долгое время провели в плену, вели себя мужественно, их не раз выводили во двор тюрьмы и инсценировали расстрел. Благодаря усилиям общественности моряки были освобождены. После возвращения на Родину капитан Георгий Мезенцев был награждён за мужество и продолжил служить в ЧМП, совершив ещё немало трудовых подвигов».

Племянница Георгия Афанасьевича Инна Мезенцева поблагодарила мэрию, совет ветеранов и мецената Владимира Новикова за установку мемориальной доски.

«Это знаковое событие для нашего города. Ещё один дом увековечен памятью о легендарном человеке, нашем соотечественнике. Мы обязаны сохранять память о таких людях. Они — наш нравственный ментальный код, наша история, которая не должна исчезать и уходить, как песок. Это память о мужестве и героизме, о любви к родной земле», — подчеркнула представитель департамента культуры и туризма Одесского горсовета Анжела Василина.

Капитан Георгий Мезенцев (1903–1976) отдал морю более полувека своей жизни, внёс большой вклад в восстановление и развитие морского транспорта. Награждён орденами «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За победу над Японией» и другими орденами и медалями. Автор книг «Последний рейс "Комсомола"», «Под флагом Испанской республики». Именем Георгия Мезенцева было названо большое судно в Черноморском морском пароходстве.

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