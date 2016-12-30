Узбекистан берет курс на экономическую либерализацию

30.12.2016 14:37:21

Уходящий год, как отмечает издание "Независимая газета", стал знаковым для Узбекистана, ведь умер Ислам Каримов – президент, правивший страной в течение 25 лет подряд. Он пришел к власти в 1991 году, приняв Узбекистан с достаточно большим количеством проблем, а уйдя в мир иной, оставил успешную и стабильно развивающуюся страну. При этом Каримов неоднократно отмечал, что в Узбекистане решили отказаться от "шоковой терапии", от революционного проведения реформ.

Вместо этого была избрана своя собственная, "узбекская модель", которая, по словам многолетнего лидера, позволила уберечь узбекский народ от очень тяжелых потрясений, как в социальном плане, так и в экономическом. В данной "узбекской модели" предусматривается, что государство играет ведущую роль на фоне постепенного перехода к рыночной экономике. В итоге стране не только удалось сохранить собственное производство, но и в национальной экономике появились такие новые сферы, как машиностроение, нефтехимия, автомобилестроение, производство бытовой электроники, текстиля и так далее.

Политическая реформа, начатая Исламом Каримовым, подразумевала, что часть полномочий главы государства будет передана парламенту и правительству. Продолжить реализацию данной реформы предстоит новому президенту страны – Шавкату Мирзиееву, одержавшему убедительную победу на выборах, состоявшихся 4 декабря. Напомним, что результат бывшего главы правительства Узбекистана впечатляющий: за него проголосовали более 87 процентов пришедших на участки избирателей.

Аналитики, как российские, так и западные, предсказывали определенные проблемы, которые должны были возникнуть в процессе передачи власти в Узбекистане. Однако в итоге данные прогнозы так и не подтвердились. Процесс передачи власти произошел мирно и спокойно. Садык Сафаев, первый заместитель председателя Сената Узбекистана, подчеркнул, что испытания нескольких последних месяцев продемонстрировали функциональность узбекской государственности и ее устойчивость.

Шавкат Мирзиеев в своей инаугурационной речи заявил о намерении продолжить курс, взятый первым президентом страны Исламом Каримовым. Фактически, данная речь стала "дорожной картой", согласно которой будет происходить развитие Узбекистана в ближайшей перспективе. Если слова Мирзиеева не разойдутся с действиями, то начатые Каримовым реформы будут продолжены.

В сфере экономики данные реформы предусматривают дальнейшую либерализацию, а также продажу государственной собственности в частные руки. Иностранным инвесторам впервые предлагается приобрести активы более чем 1,2 тысячи государственных компаний. Сегодня инвесторам предлагается вложить средства в 900 новых инвестпроектов, суммарно оцениваемых в 41 миллиард долларов. Данные проекты касаются целого ряда секторов национальной экономики: нефтегазового, нефтехимического, фармацевтической, пищевой и текстильной промышленности, а также сферы производства строительных материалов. Чтобы эти проекты действительно привлекли внимание инвесторов, власти страны должны привести валютный рынок Узбекистана в соответствие с мировыми стандартами. Не забыл новый глава государства и социальную сферу. Мирзиеев уже пообещал, что в ближайшие 5 лет вырастут реальные доходы населения страны. По словам президента, людям будет обеспечен широкий доступ к социальной помощи, образованию и здравоохранению.

Особо следует отметить сферу внешней политики. Это очень важный момент, учитывая недавнюю смену власти. Пока здесь никаких изменений не ожидается. По словам доктора исторических наук Александра Князева, являющегося экспертом по Центральной Азии и Среднему Востоку, ранее ожидалось, что с приходом к власти Мирзиеева внешняя политика Узбекистана станет более пророссийской. Некоторые обозреватели и наблюдатели даже предсказывали возвращение страны в ОДКБ и скором вступлении в ЕАЭС.

Однако Мирзиеев, исполнявший обязанности главы государства после смерти Каримова, наглядно продемонстрировал, что во внешней политике он будет придерживаться курса, выбранного его предшественником. Политическое наследие Каримова не подлежит ревизии и Мирзиеев неоднократно подчеркивал этот момент в своих выступлениях. С его приходом к власти внешняя политика Узбекистана, судя по всему, станет еще более прагматичной, в соответствии с экономическими интересами страны. Она будет подчинена, в первую очередь, решению внутренних задач социально-экономического развития. Принцип равноудаленности во внешней политике был заложен еще Исламом Каримовым, и сегодня нет никаких оснований полагать, что данный принцип будет нарушен после смены власти.

Алексей Иванов

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