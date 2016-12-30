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Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

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Рубрика / Политика

Эдуард Кокойты предложил совместить проведение выборов в РЮО с референдумом о переименовании в Республику Алания


30.12.2016 14:22:44

Эдуард Кокойты предложил совместить проведение выборов в Южной Осетии с референдумом о переименовании РЮО в Республику Алания. Соответствующее обращения к президенту и председателю парламента Южной Осетии опубликовало ИА «Регнум». Кокойты призвал пересмотреть совместное заявление о поддержке решения политического совета при президенте РЮО о целесообразности проведения референдума по вопросу о вхождении республики в состав Российской Федерации в 2017 году.

"На мой взгляд, плебисцит с такой повесткой дня — не более чем лишняя трата финансовых средств. Вместо этого предлагаю после общественной дискуссии инициировать проведение референдума, совместив его с президентскими выборами 2017 года со следующей повесткой дня: опереименовании Республики Южная Осетия в Республику Алания; о возрождении исконного обозначения нашей национальности — аланы вместо существующего — осетины", - говорится в обращении.

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