Киев официально разрешил военным сбивать самолеты - в первую очередь в Донбассе

30.12.2016 14:20:35

Украинские военные получили разрешение от Киева сбивать самолеты, которые, как посчитают, незаконно пересекли границу или были замечены в планировании терактов.

Украинские военные получили официальное разрешение от правительства страны открывать огонь по самолетам, которые внезапно пересекли воздушную границу. Также огонь можно открывать по самолетам, которые Киев подозревает в причастности к совершению терактов. Учитывая, что киевская хунта объявила террористами собственный народ в Донбассе, де-факто распоряжение правительства - это еще одно узаконенное убийство.

Как объясняют представители правительства Украины, изменения они внесли для "адаптации законов к современным реалиям и вызовам". Указывается, что сбивать самолеты в том числе попробуют и на территории Донбасса.

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