Русский язык на Украине загонят в гетто

30.12.2016 14:11:15

Среди депутатов Верховной Рады есть те, кто поддерживает меры по государственной защите русского языка на Украине, сообщает Рамблер/Новости. Соответствующий законопроект был внесен на днях депутатом из Запорожья Евгением Балицким. Будет ли он принят большинством парламента пока неясно. Даже ограниченные меры поддержки русского языка, изложенные в законе, вызывают отторжение у националистически настроенных депутатов.

В пользу нового закона высказалась, в частности, депутат Татьяна Бахтеева, уроженка Донецка. «В Швейцарии четыре государственных языка. Мы идем в демократию, так давайте тоже людям рот не затыкать», — заявила она. Внефракционный депутат Яков Безбах из Днепропетровска был еще более радикален. «Русский язык должен получить на Украине статус государственного», — заявил он. Отметим, что в 2012 году Бахтеева уже голосовала за закон, в котором утверждалось повышение статуса русского языка.

Правда, в случае принятия внесенного законопроекта «Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защиты русского языка, других языков национальных меньшинств на Украине» говорить о высоком статусе русского языка вряд ли не придется. Даже из названия следует, что его относят к языкам «национальных меньшинств», а значит, фактически, загоняют в гетто, со всеми вытекающими для русских последствиями.

Законопроект Балицкого предусматривает «создание и обеспечение работы школ, специальных классов, курсов, кружков и семинаров по изучению русского языка…, создание справочников, словарей, комплектование библиотек русскоязычной литературой…, организацию радио- и телепередач, публикаций». Ожидается также снижение стоимости печатной продукции на русском языке «путем налогового, тарифного, таможенного регулирования».

Все эти меры предполагается реализовать в период с 2017 по 2020 год за счет государственного бюджета Украины. В то, что там найдутся средства, да еще и на поддержку русского языка, верится с трудом. Бросается также в глаза теснейшая увязка русского языка с языками «национальных меньшинств». Предлагаемые меры напоминают поддержку вымирающих индейских племен, давно лишенных оккупантами самостоятельности и получающими помощь из казны.

Очевидно, инициатива Балицкого выражает понимание части украинской власти, что совсем исключить использование русского языка на Украине невозможно. Еще в октябре петиции, с требованием предоставить русскому языку региональный статус получили большую поддержку в Ужгороде и Днепропетровске. В последнем позже состоялась межрегиональная конференция по русскому языку. Ее участники в итоговой резолюции как раз и потребовали принятия законопроекта о его защите.

Независимый политолог Александр Асафов уверен, что законы на Украине вторичны по отношению к политической воле исполнительной власти. Тот факт, что право на русский язык прописано в 10 главе украинской Конституции, никак не влияет на ситуацию. В последнее время были приняты десятки законодательных и подзаконных актов, которые позволяют на практике ограничивать действие русского языка. Инициатива депутатов с востока Украины приведет лишь к закреплению за русским языком регионального статуса.

По мнению политического аналитика Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышка, появление законопроекта объясняется тактическими причинами политической борьбы на Украине. «Все-таки „Оппозиционный блок“ должен оправдывать свое название и быть оппозиционным тому курсу, который проводится сейчас украинским государством, — напоминает политолог. — Это заявление было сделано по ряду причин, во-первых из-за того что могут пройти досрочные выборы в Верховную Раду. И сейчас во время затишья это особенно запомнится».

Схожего мнения придерживается замдиректора Российского института стратегических исследований Тамара Гузенкова.

— Внутри украинского поля идет борьба. Возможны досрочные выборы в парламент, а то и президентские. Поэтому те, кто рассчитывает получить очки в этой борьбе, начинают шевелиться. Они надеются начать новый раунд политической борьбы с горячей темы. Ведь первое, что сделала Верховная Рада после переворота — отменила закон о языке 2012 года. Вряд ли закон Балицкого будет сейчас принят, но борьба вокруг русского языка начнется вновь, с «нулевого меридиана».

Земляк инициатора нового закона о русском языке, запорожец Дмитрий Бахур считает, что даже принятие закона не сможет изменить ситуацию.

— Украинские власти пытаются сделать то, что надо было делать в феврале 2014-го. Сейчас Ющенко пытается примазаться к русской культуре, притянув ее за уши к украинским корням (на днях он назвал Достоевского украинцем — авт.). Этот законопроект из той же серии. В 2014-м Юго-Восток Украины требовал автономии. Вопросы языка и культуры шли вместе с экономическими вопросами. Их значимость для жителей этих регионов была сопоставима.

Люди не хотели, чтобы чиновные отморозки из Киева и Львова указывали им, кого любить, кому памятники ставить, на каком языке разговаривать и думать. Однако Киев не пожелал слушать своих сограждан. И отправил войска и карателей усмирять непокорных. В итоге это привело к сожжению людей в Одессе и гражданской войне.

Гражданская война оказалась затяжной, как это обычно и бывает. Экономика в упадке, дышит на ладан. Особенно страдают промышленные города Юго-Востока. Поэтому Киев пытается снизить напряжённость в болевых точках для этих регионов в языковом вопросе. Однако все эти инициативы опоздали почти на три года. И сейчас они помогут, как мёртвому припарки.

Член политсовета партии «Родина» Федор Бирюков уверен, что русский язык на Украине должен иметь государственный статус.

— Вообще, борьба с русским языком на Украине всегда была странной и носила характер политического садомазохизма. Особенно, это было видно в еще украинском Крыму, где даже при Януковиче показывали фильмы на украинском языке. Кинотеатры терпели убытки, но комиссары украинизации настойчиво продвигали свою идею. Сейчас не лучше. Не секрет, что на заседаниях кабинета министров, на совещаниях у президента Украины часто используется именно русский язык. То же касается и вещания государственных каналов Украины. Там тоже два языка.

На первый взгляд кажется, что украинские политики после нескольких лет бандеровского угара просыпаются, что новые нормы, прописанные в законе Балицкого, направлены на развитие русского языка. Но при этом бросается в глаза, что русский язык приравнен к языкам национальных меньшинств. Тем временем, русский язык на Украине должен быть вторым государственным. Если не первым. Потому что исторически Украина — это не только одна из провинций Русского мира, но и один из центров развития русского языка. И то, что украинские политики отказывают русскому языку в государственном статусе - это полный бред.

— Каковы могут быть последствия принятия этого закона?

К сожалению, мы наблюдаем политическую половинчатость. Авторы закона не понимают масштаб проблемы, которую они пытаются решить. Приравнивание русского к языкам меньшинств приведет к признанию таковым огромного русского населения Украины. Будет этнократия, вроде латвийской. Кроме того, даже «этнически чистый украинец» все равно является частью русского народа. В классическом понимании русские — это великороссы, малороссы и белороссы. Превращение собственных граждан в меньшинство приведет к тому, что не будет никакой титульной нации. Этот законопроект содержит абсурдное ядро, которое обрекает его на неудачу в будущем.

Уверен, что в дальнейшем, когда ситуация на Украине будет оздоравливаться — потому что психоз и безумие не могут быть вечными — встанет вопрос о признании русского языка государственным. Украинцам никуда не деться от русской крови и языка. За исключением разве что тех, кто живет на западе страны. Украина — одно из государств разделенного русского народа и поэтому русский язык там должен быть государственным. Пока украинские политики этого не поймут, они будут спотыкаться.

Сергей Аксенов

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