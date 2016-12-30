Интерес к непокоренному Донбассу растет, но уже не только из-за войны

30.12.2016 14:04:20

Последние два с половиной года Донбасс прочно ассоциируется у мировой общественности всего лишь с очередной «горячей точкой». Поэтому в потоке военных сводок порой сложно разглядеть зачатки того, ради чего жители шахтерского края поднялись на борьбу весной 2014-го – размежевание с нацистско-олигархическим режимом Киева и построение суверенного государства. А между тем с каждым годом ДНР и ЛНР делают все более уверенные шаги в этом направлении.

Пока Киев саботирует выполнение Минских соглашений, Донбасс продолжает выстраивать свою государственность. В частности, это подтвердило прошедшее 2 октября в столицах народных республик предварительное общественное голосование – праймериз. Предварительное голосование стало своего рода индикатором как внутриполитической, так и внешнеполитической ситуации в регионе. С одной стороны, праймериз – это некая площадка, на которой столкнулись «старая украинская» и «молодая русская» политические элиты. С другой – голосование стало очередным козырем народных республик Донбасса на переговорах в рамках контактной группы в Минске.

Данное событие, безусловно, вызвало широкий общественный резонанс в мире. В Донецке праймериз освещали почти 150 журналистов, а за процессом голосования наблюдали 22 международных эксперта. Это очень важно для молодой республики, потому что без освещения процесса государственного строительства в мировых СМИ добиться политического признания международным сообществом практически невозможно. В свою очередь, приезд в Донецк большого числа иностранных наблюдателей свидетельствует об успехах внешнеполитической деятельности ДНР.

В настоящее время в мире продолжает расти интерес к Донбассу, но уже не только из-за войны. По сравнению с 2015 годом Донецкую народную республику посетило вдвое больше делегаций из стран ближнего и дальнего зарубежья. В общей сложности было принято 53 делегации из Луганской народной республики, Российской Федерации, Республики Южная Осетия, Республики Абхазия, Германии, Франции, Италии, Греции, Финляндии, Сербии, Чехии. Кроме того, в сентябре в чешском городе Острава состоялось открытие первого в странах ЕС представительского центра республики, посредством которого устанавливаются информационные, культурные и экономические связи между ДНР и Чехией. Второй представительский центр ДНР был открыт в итальянском городе Турине в декабре. Зарегистрирован еще один центр в Финляндии, который начнет работу в ближайшее время.

Несмотря на расширение взаимоотношений со странами Евросоюза, основным партнером ДНР в политической и экономической сферах, конечно же, является Россия. В своем ежегодном послании Народному совету лидер ДНР Александр Захарченко прямо заявил о необходимости взаимной интеграции.

«Задачи ближайшей перспективы – усилить экономическую интеграцию с Российской Федерацией. Не секрет, что именно благодаря неизменной поддержке братского российского народа Донецкая Народная Республика смогла выстоять в самые сложные для нее дни», – сказал глава ДНР. По его словам, инвесторы из Российской Федерации, Южной Осетии, Абхазии готовы вкладывать деньги в промышленность и сельское хозяйство республики, невзирая на боевые действия.

Вопреки желанию киевской хунты истребить мирное население Донбасса и угробить его промышленный потенциал, местные предприятия понемногу восстанавливают свою работу. В завершающемся году шахты, которые составляют основу экономики республики, добыли около 12 млн. тонн угля, что на три миллиона больше, чем в прошлом году. Продолжают открываться новые лавы, поэтому данная цифра продолжит расти и в 2017-м. Кроме того, удалось добиться полного обеспечения республики электроэнергией, в результате чего ей не грозит так называемый блэкаут. Старобешевская ТЭС на 122,99% покрыла потребности ДНР.

Помимо традиционных отраслей промышленности – угольной, металлургической, машиностроительной – в республике активно развивается сельское хозяйство. Для этих целей наиболее подходящими являются земли, расположенные на юге ДНР. В 1990-е годы в Донбассе была практически уничтожена сельскохозяйственная отрасль. Едва ли не единственным, чем занимались местные аграрии, было выращивание подсолнечника. В настоящее время ситуация кардинально изменилась. Из 198,5 тыс. га пашни 53% занимают зерновые культуры, что является оптимальным показателем. В следующем году сельхозпроизводители планируют нарастить поголовье всех видов скота и птицы.

Руководство республики понимает, что вопросы продовольственной безопасности являются ключевыми для любого государства, поэтому развитие аграрного сектора – одна из приоритетных задач. По состоянию на октябрь зарегистрировано 846 субъектов хозяйственной деятельности, на которых работает всего лишь несколько тысяч человек. Это небольшой показатель по сравнению с общей численностью населения республики, которая составляет более 2 миллионов. Чтобы существенно увеличить количество специалистов, А. Захарченко поставил задачу перед биологическим факультетом ДонНУ в кратчайшие сроки подготовить профессиональных аграриев.

Продовольственная безопасность важна, но альфа и омега в усилиях властей республики – обеспечении безопасности военной. Несмотря на неспокойную обстановку на линии фронта, вооруженные силы постоянно совершенствуют свое мастерство. Для проведения мероприятий по подготовке личного состава используются 8 полигонов и полей для ведения тактической стрельбы, приспособленных для занятий по огневой и тактической подготовке, вождению боевых машин. В текущем году проведено более 10 тактических командно-штабных тренировок и более 4 тыс. тактических тренировок в соединениях и боевых частях. Также в этом году прошли соревнования по танковому биатлону, участие в котором принимали экипажи ДНР и ЛНР.

Можно с уверенностью сказать, что за два с половиной года в Донецкой народной республике были заложены основы государственности. Однако без международного признания ДНР не сможет состояться как полноценное государство. В связи с этим по инициативе местных жителей состоялся сбор подписей под обращением к депутатам Госдумы РФ с просьбой об официальном признании итогов референдума 2014 г. В кратчайшие сроки, чуть более недели, собрано более 10 тыс. подписей, после чего российским парламентариям были переданы как коллективные обращения, так и индивидуальные.

Одним из организаторов данной акции является бывший председатель Верховного совета ДНР, автор Декларации и Акта о независимости ДНР Борис Литвинов. По его словам, в республике насчитывается около 18 тыс. объектов, которые в настоящее время не имеют собственника. Поэтому признание со стороны Российской Федерации, считает он, помимо всего прочего, даст мощный толчок развитию республиканской экономики.

«Политическое признание Донецкой народной республики станет сигналом для российских инвесторов. Я неоднократно встречался с ними, они прямо говорят, что боятся неопределенности статуса нашей республики. Недавно в Госдуме в очередной раз был поднят вопрос о признании итогов нашего референдума. Напомню, что до момента признания Россией Южной Осетии и Абхазии этот политический шаг обсуждался шесть раз. После того, как он наконец-то был совершен, началось свободное движение товаров и капиталов между странами, значительная часть граждан получила двойное гражданство, а сам факт признания Россией двух республик дал толчок к признанию их другими государствами. Я, как и большинство наших граждан, надеюсь, что в ближайшее время наша республика также будет международно признанным государством», – отметил Б. Литвинов.

Есть некоторые основания полагать, что надежды жителей Донбасса оправдаются. Из депутатов Госдумы РФ создается комиссия, которая детально изучит процесс выполнения минских договоренностей, а также возможность достижения мира в сегодняшних условиях. Свои рекомендации комиссия планирует положить на стол российскому президенту. Если Киев и дальше будет лишь имитировать выполнение комплекса мер, самостоятельный путь республик Донбасса предрешен.

Станислав Медведев

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