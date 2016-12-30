225 лет Ясскому миру

30.12.2016 13:48:02

225 лет тому назад Приднестровье стало российским. До этого оно хоть и входило в состав Османской Империи, но было территорией малозаселённой. Не зря же его называли «Диким полем». Это сегодня считается, что наш край имеет выгодное географическое положение в плане торговли. А до тех пор, как он не вошёл в состав Российской Империи, здесь больше не купцы прохаживались, а отряды кочевников да воевавших постоянно друг с другом армий. Именно Россия начала активно заселять эти земли. А началось всё с подписания 29 декабря 1791 года (по нынешнему стилю 9 января 1792 года) Ясского мирного договора, завершившего русско-турецкую войну 1787-1791 годов. По условиям мира к России переходили территории между Южным Бугом и Днестром, то есть большая часть нынешней Приднестровской Молдавской Республики.

После предыдущей русско-турецкой войны 1768-1774 годов всем было ясно, что новое столкновение между Петербургом и Стамбулом не за горами. В частности, по условиям Кючук-Кайнарджийского мира Крымское ханство получало независимость от Турции. Правда, впоследствии последний хан из династии Гиреев – Шахин Гирей – передал Крым всецело России. Естественно, что это не могло не взбесить турок, которых постоянно подзуживали из Лондона и Парижа на реванш.

5 августа 1787 года великий визирь Коджа Юсуф-Паша вызвал к себе русского посла Якова Булгакова и вручил ему ультиматум с требованием к России вернуть Крым, отказаться от покровительства Грузии и вообще аннулировать все невыгодные для Турции договоры. Ультиматум ещё не успел дойти до Петербурга, как султан Абдул Гамид I объявил России войну. И не просто войну, а священную - джихад. Против России по указанию из Стамбула (турецкие султаны считали себя покровителями всех мусульман) должны были восстать с джихадом Крым, Кубань, Кавказ. Призыв Абдул Гамида I был переслан даже в Бухару, но местный эмир решил не связываться с Россией и ограничился лишь моральной поддержкой.

Посол Яков Иванович Булгаков с объявлением войны вместе с другими русскими дипломатами был заточён в Семибашенный замок – главную тюрьму Османской Империи. Пробыл там посол вместе со своими коллегами 812 дней. Они были переправлены на родину уже при сменившем Абдул Гамида I на престоле султане Селиме III. Примечательно, но, будучи в султанском плену, Якову Булгакову удалось добыть и переправить в Петербург планы ведения турками войны.

В российской столице узнали об объявлении войны только под конец августа. Последовал Манифест императрицы Екатерины II, в котором говорилось: «Оттоманская Порта, утвердивши торжественными договорами перед лицом света вечный мир с Россией, опять вероломно нарушила всю святость онаго... Мы полагаем в том нашу твердую надежду на правосудие и помощь Господню и на мужество полководцев и храбрость войск наших, что пойдут следами своих недавних побед, коих свет хранит память, а неприятель носит свежие раны».

К этому времени уже велись активные боевые действия. Выступления турок ожидали – к тому обязывала политическая ситуация. Было решено сформировать две армии: Екатеринославскую под командованием князя Григория Потемкина и Украинскую, которую поручили уроженцу села Строенцы (тогдашней Подольской губернии, а ныне Рыбницкого района ПМР) генерал-фельдмаршалу Петру Румянцеву.

Екатеринославская армия, являвшаяся главной силой, должна была насчитывать 75-80 тыс. человек при 300 орудиях. В задачу Украинской армии в 35-40 тыс. человек при 96 орудиях ставилось взаимодействие с союзными австрийскими войсками и оборона приобретённых по Кючук-Кайнарджийскому миру земель. Для обороны Крыма и действий на Кубани сформирован мобильный Крымско-Кубанский корпус в 20-25 тыс. человек. Пока шло формирование этих контингентов, генерал-аншефу Суворову поручалось организовать оборону Крыма, крепости Кинбурн и подступов к Херсону. Военно-морской флот России на Черном море был представлен пятью линейными кораблями, девятнадцатью фрегатами, одним бомбардирским кораблем и несколькими десятками мелких судов. Эти силы были поделены на Севастопольскую эскадру и Лиманскую (Прим. должна была действовать в Очаковских водах – Днепро-Бугском лимане) флотилию.

Турки попытались первыми навязать темп. 1 октября после нескольких демонстраций флота и нескольких неудачных попыток высадки десанта (первый был разгромлен Суворовым 21 августа, ещё до того как в Петербурге узнали о начале войны) на Кинбурнскую косу, они 1 октября высаживают десант 5,5 тысячи человек для захвата размещённой там русской крепости. Непрошенным визитерам в очередной раз был уготован «теплый» прием. Пяти с половиной тысячный десант был истреблён почти полностью. Сам же Суворов получил несколько ранений и чуть было не погиб, когда под ним убило лошадь. Находившийся по близости турок готов был поразить его клинком, но будущего генералиссимуса спас солдат одного из мушкетёрских полков Степан Новиков, сразивший врага штыковым ударом.

Любопытно, что при осмотре тел убитых турок были обнаружены двое переодетых французов. Когда эту новость довели до сведения императрицы, Екатерина повелела, что если подобный случай повторится и каких-нибудь французов возьмут живьем, то отправлять их на отдых в Сибирь, чтобы отбить у них охоту ездить учить и наставлять турок. Это была первая крупная победа и Суворова, и российской армии в той войне, если не считать отражение нескольких более мелких попыток высадить десант на Кинбурне.

Пока происходили вышеуказанные события, князь Потемкин, завершив формирование Екатеринославской армии, к решительным боевым действиям переходить не спешил. Ни осенью 1787, ни зимой 1787-1788 годов он не решился приступить к осаде Очакова, что позволило туркам довести гарнизон Очакова до 20 тыс. человек и усилить оборону крепости полевыми укреплениями. Количество орудий, расположенных на валах и ретраншементе, достигало 330 стволов. Крепость была обнесена глубоким рвом глубиной до 7 метров. Кладовые и пороховые погреба Очакова были значительно расширены, в них были собраны ресурсы для снабжения гарнизона всем необходимым в расчете на длительную осаду. Во главе гарнизона находился трехбунчужный Гуссейн-Паша.

После долгого «Очаковского сидения» и нескольких стычек, перераставших в ожесточённые сражения, Очаков был взят Суворовым 6 декабря 1788 года.

Но, учитывая, что Ясский мир был заключён, если брать в расчёт употребляемый у нас сейчас Григорианский календарь, 9 января 1792 года, грядущий год юбилейный для Приднестровья в плане вхождения большей его части в состав России. Поэтому будет целая серия материалов на нашем сайте, рассказывающих и о битвах той войны, и о русских полководцах и флотоводцах, ковавших их на суше и на море. Война меж тем велась на нескольких театрах сразу. Даже в относительно далёких от Чёрного моря греческих водах. Попутно, благодаря усилиям британской дипломатии, на севере Швеция объявила войну России. И в русско-турецкой войне 1787-1791 годов, и в русско-шведской 1788-1790 годов Россия вышла победительницей.

Кстати, совсем недавно мы подробно рассказали об одном ключевом сражении русско-турецкой войны 1787-1791 годов – штурме крепости Измаил. Её падение, пожалуй, и стало тем самым «пределом», на который был согласен Стамбул в войне с Петербургом. При дворе султана Селима III начался лихорадочный поиск виновных в «Измаильской катастрофе». В «стрелочники» был избран великий визирь Шариф Гассан-Паша. Последовала отставки в духе царивших при дворе Османов нравов – голова великого визиря была выставлена напоказ перед султанским дворцом. Добиться максимальных результатов – независимости для Молдавии и Валахии под русским протекторатом, а также создания Греческой Империи – Россия из-за активности западных дипломатий не смогла. На Россию пытались жать извне и уже после подписания Ясского мира.

Британия, которая стояла за кулисами большинства ведшихся Османской Империей войн, заявила, что признавать условия Ясского мира не намерена. Более того, британский флот готов был поднять паруса и двинуть на Балтику под самые стены Зимнего дворца. Заодно Лондон хотел сагитировать на новую войну с Россией вдобавок и Швецию.

Пришлось и России включать рычаги своей дипломатии, в том числе и тайные. Официальным и «неофициальным» представителям Петербурга в Лондоне удалось втихую убедить сначала английские торгово-промышленные круги, а затем и тамошнюю оппозицию в лице лидера вигов Чарльза Фокса во вреде для Британии англо-русской войны. Затем щедро проплаченные и первыми, и вторыми газетчики в короткий срок сформировали в обществе пацифистский дух. Правительству Уильяма Питта (младшего) пришлось отступить. Британские корабли остались в своих гаванях, а Швеция на непродолжительное время забыла о реванше. Турция, оставшаяся без союзников, тоже до поры до времени присмирела. Очередная русско-турецкая война начнётся в 1806 году, а закончиться перед самым началом нашествия «Великой армии» Наполеона в Россию. Тогда к России наконец-то отойдут Бендеры. В русско-турецкую войну 1787-1791 годов крепость русские войска не штурмовали. Турки сами её сдали войскам под командованием Потёмкина. При осаде Бендер, сопровождавшейся сражениями у крепостных стен, отличится Михаил Кутузов. Его же противник по Отечественной войне 1812 года, будущий император Франции в русско-турецкой войне 1787-1790 годов, будучи ещё лейтенантом, чуть было не принял участие на стороне России. Но об этом в следующий раз…

Антон Егоров

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