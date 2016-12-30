В 2016 году в Прибалтике менялись политики, но не политика

30.12.2016 13:27:22

В 2016 году страны Балтии переживали знаковые политические события. Менялись правительства, во власть приходили несистемные силы. Но, несмотря на новые лица, политическое содержание оставалось всё тем же.

В уходящем году Прибалтийские республики переживали немаловажные политические трансформации. На октябрьских парламентских выборах в Литве побеждает возглавляемый Рамунасом Карбаускисом Союз крестьян и «зелёных» – свежая, не запачканная властью сила. Избиратели проголосовали за новые лица, «прокатив» системные партии.

«Аграрии» получают 54 мандата, крупнейшее представительство в литовском Сейме с 1996 года. Вместе с соцдемами Буткявичюса, пришедшими к финишу третьими, «зелёные» формируют правящую коалицию. Премьером становится «локомотив» списка и новая политическая звезда прибалтийской республики Саулюс Сквернялис.

Литовский избиратель оказывается вполне предсказуем своей непредсказуемостью. Снова ожидание спасителей, снова надежда на честных, некоррумпированных, других. Да и национальную традицию выдержать надо: непременно наказать на выборах партию власти. Таким образом, Союз крестьян и «зелёных» становится прибежищем для голосов всех тех граждан, кто устал от существующей в стране политической системы. Литовцы выбрали новую политику.

Выбрать-то выбрали, но едва ли что-то получат. Соцдемы, которых Карбаускис в период избирательной гонки обвинял в развале Литовской Республики, становятся коалиционными партнёрами. Верный паж президента Грибаускайте Линас Линкявичюс оставляет за собой пост руководителя МИД – однозначный сигнал стабильности и неизменности внешнеполитического курса официального Вильнюса.

Непомерно дорогая игра в «энергонезависимость» за счёт налогоплательщиков, бескомпромиссная война с БелАЭС, сдерживание России – всё сохраняется без перемен.

Та же смена конфигурации при неизменности содержания наблюдалась в Эстонии. В ноябре парламент республики выражает вотум недоверия премьеру-реформисту Таави Рыйвасу. Глава Партии реформ подвергается резкой критике за нерешительность в проведении этих самых реформ. Правительство падает.

Формируется новая коалиция. Центром притяжения выступает «пророссийская» Центристская партия Эстонии, ранее ходившая с позорным ярлыком «руки Кремля» за идею выстраивать конструктивные отношения с восточным соседом и договор о сотрудничестве с «Единой Россией».

Отношение к эстонским «агентам Путина» пересматривается. Для этого стоило лишь заменить многолетнего лидера и патриарха Центристской партии Эдгара Сависаара на Юри Ратаса. «Центристы», социал-демократы и IRL создают коалицию. Ратас становится новым премьером.

Меняются лица, не меняются принципы: усиление НАТО в регионе, рост оборонных расходов, политика, направленная на «сохранение эстонского народа, языка и государства». И вот уже заключённый с «единороссами» договор не работает и никогда не работал, в чём заверяет новых партнёров по правящей коалиции Юри Ратас.

«Центристам» дают немного поиграть в партию власти. «Пророссийской» силе даровано право возглавить антироссийский курс, который, конечно же, будет продолжен.

Ах да, в Эстонии новый президент, президент-женщина. Выбирали с трудом, получилось с шестой попытки. Так Тоомаса Хендрика Ильвеса сменяет еврочиновница Керсти Кальюлайд. Собственно, всё. Хотя Кальюлайд и сообщила о своей готовности общаться с жителями страны на русском языке, что отличается от позиции экс-президента Ильвеса «говорить по-русски – принимать оккупацию», ожидать качественных изменений с её приходом было бы наивно. «Языковой флирт» – это пускай, но не более.

В отличие от своих соседей, официальная Рига в уходящем году обошлась без смены политических декораций. Но вот по уровню прессинга инакомыслящих первенство было за Латвией. В апреле латвийский Сейм принимает лоббируемые спецслужбистами «гибридовоенные» поправки к Уголовному закону, которые на протяжении нескольких месяцев до этого были предметом острейших общественных дискуссий. Из законопроекта исключается ряд спорных моментов, дающих «рыцарям плаща и кинжала» карт-бланш на репрессии неугодных. Тем не менее список антигосударственных действий был расширен, а наказания за них ужесточились. Ужесточилась и статья «Шпионаж». Теперь шпионом может быть объявлено лицо, занимающееся сбором не только секретной, но и любой другой информации (!), если это происходит по заданию спецслужб иностранного государства.

И вот «первые ласточки». В середине ноября Полиция безопасности сообщает о задержании жителя Латвии по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства. «Шпиёном» оказывается работник Латвийской железной дороги, сфотографировавший прибывающую в страну военную технику НАТО и отправивший эти снимки товарищу в Россию. Информация не секретная, фигурирует в пресс-релизах Минобороны, но хоть одного российского шпиона спецслужбистам поймать ведь требуется. А то гибридная война есть, а шпионов – нет. Некрасиво получается.

К концу года латвийские «гибридовоенные» поправки дополняются поправками к Закону об образовании, позволяющими увольнять нелояльных государству педагогов с последующим запретом на профессию. Кто эти «нелояльные педагоги» – неизвестно. Критериев лояльности нет, но компетентные органы разберутся. В следующем году…

Андрей Стариков

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