Дайджест событий в Крыму в СМИ за прошедшую неделю

30.12.2016 12:54:58

«Деоккупация Крыма» и поддержка официального Киева из-за рубежа

Гройсман: Крым и Донбасс освободим и реинтегрируем до 2020 года – украинские СМИ. Правительство Украины внесло в среднесрочный план действий до 2020 года возврат аннексированного Россией Крыма и освобождение временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на заседании Кабинета министров в среду 28 декабря, передает корреспондент QHA. - Донбасс и Крым - одним словом могу сказать: освобождение и реинтеграция - социальная, информационная. Здесь есть соответствующая стратегия, которая утверждена и заложена в этот план действий, который мы будем выполнять в ближайшие три года, - сказал Гройсман и призвал все министерства поработать над поставленной задачей. Кабмин в очередной раз едино-гласно поддержал дорожную карту по разработке стратегии информационной реинтеграции Крыма - это главное достижение Мининформполитики. - Нам важно привлечь к процессу обсуждения и разработки документа как можно больше экспертов и общественных деятелей. Это наша общая задача - не позволить забыть о Крыме, - отметила первый замминистра информполитики Эмине Джапарова. Готовую дорожну карту по разработке стратегии информационной реинтеграции Крыма, по словам Джапаровой, представят в марте 2017 года. Министр информационной политики Юрий Стець подчеркнул, что тема Крыма и крымских татар в работе его ведомства будет оставаться приоритетной до момента деоккупации полуострова. Источник: "QHA - Kpымские новости" (qha.com.ua), 28.12.2016

Вышка на Чонгаре достигает уже 90 метров -- Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил в Фейсбуке, что высота строящейся вышки на Чонгаре в Херсонской области уже достигла 90 метров. "Чонгарская строящаяся вышка для нужд Крыма уже 90 метров. Вторая хорошая новость - конкурс на чонгарские частоты состоится уже через два дня. Во вторник Национальный совет выберет 4 победителей -радиостанции, которые будут вещать на территорию Крыма", - написал Костинский. Источник: "Крым.Реалии" (ru.krymr.com), 2016-12-25

Четыре украинские радиокомпании будут вещать на Крым из Чонгара – украинские СМИ. Среди 11 свободных радиочастот, выданных по результатам конкурса, четыре получили компании, которые будут транслировать свои программы на террито-рию аннексированного Крыма. Жители полуострова в скором времени смогут услышать такие компании, как НТКУ (Центральная дирекция "Украинское радио"), ООО ТК "Атлант-СВ" из Киева, "Радио Крым. Реалии" и ООО ТРК "София" из Херсона. Сообщается, что данные радиостанции начнут вещание как только будет достроена новая башня в Чонгаре. Как ранее сообщало QHA, вторая секция башни высотой в 150 метров, которая позволит транслировать на аннексированный Россией полуостров украинские каналы и обеспечит радиовещание украинских радиостанций, была установлена 2 декабря. Турция согласовала частоты украинского вещания, которое будет осуществляться с Генического района Херсонской области на аннексированный Россией Крым новой телекоммуникационной вышкой неподалеку от контрольного пункта пропуска "Чонгар". Таким образом, Турция снова выступила в этом вопросе союзником Украины. QHA Источник: "QHA - Kpымские новости" (qha.com.ua), 28.12.2016

Неизвестные похитили учредителя музея в Крыму с требованием перевезти коллекцию на Украину - Учредитель частного "Крымского исторического музея-заповедника" Гуливер Альтин во время пребывания на территории Украины был похищен неизвестными, которые пытались заставить его перевезти коллекцию за рубеж. Об этом в субботу сообщил ТАСС член крымского правительства Заур Смирнов. По словам собеседника агентства, захват произошел еще 17 декабря. "История произошла несколько дней назад в городе Геническе Херсонской области. Альтин направлялся в Киев для последующего перелета во Францию, где он проживает, и по дороге автомобиль его был похищен группой боевиков. На него оказывалось моральное давление прекратить деятельность в Крыму и перевести музейную коллекцию, связанную с историей Крыма и крымских татар на Украину, угрожали жизни и безопасности самого Альтина", - рассказал Смирнов. По его словам, сейчас Альтин "находится в безопасности, коллекции ничего не угрожает". "Эти группы действовали под давлением главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, который неоднократно высказывался о деятельности Альтина. Наши источники в Киеве подтвердили эту информацию и поэтому мы сегодня решили это обнародовать", - пояснил причину позднего появления сообщения о похищении учредителя крымского музея Заур Смирнов. Информация о задержании Альтина также появилась на его странице в социальной сети Facebook. "Вооруженный захват явился следствием отказа учредителя Крымского исторического музея-заповедника Гуливера Альтина принять решение о прекращении музейной работы на территории Крыма и переехать в Киев, на этом настаивали главари боевиков. Музей-заповедник столкнулся с беспрецедентной угрозой со стороны незаконного вооруженного формирования, который базируется в Геническом районе (Херсонская область), в связи с этим примет ряд комплексных мер по защите своей профессиональной деятельности и высшего органа управления", - отмечается в сообщении заповедника. Руководство исторического комплекса также намерено обратиться за поддержкой к правительству РФ, Украины, Франции и ЮНЕСКО и своим партнерам в Крыму и за рубежом. Частное учреждение культуры "Крымский исторический музей-заповедник" создан Гуливером Альтиным и зарегистрировано Министерством юстиции РФ. Согласно Федеральному закону "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" имеет статус негосударственного музея-заповедника на территории Республики Крым. В основу музейного собрания вошли фонды Крымского исторического музея "Ларишес", состоящая из уникальной коллекции раритетов по истории Крыма и Крымского ханства. Музей находится на территории историко-культурного комплекса "Девлет-Сарай". Источник: ТАСС, 25.12.16

Военная прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении двух военных-предателей из Крыма – как сообщают украинские СМИ, Военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины закончила досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении перешедших на службу России бывших украинских военных Александра Баранова и Максима Одинцова, которые, 20 ноября были задержаны СБУ на админгранице с оккупированным Крымом. Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Бывший младший сержант Баранов А. В. и прапорщик Одинцов М. Е., проходя службу в одной из воинских частей, дислоцированной на территории Автономной республики Крым, во время оккупации полуострова не выполнили приказ о прибытии к новому месту службы и остались на оккупированной территории, тем самым совершив дезертирство, в связи с чем были объявлены в розыск», - говорится в сообщении. Как отметили в военной прокуратуре, в марте 2014 года на общем построении личного состава воинской части Баранов и Одинцов отказались выполнять обязанности несения военной службы в Вооруженных Силах Украины и заявили о намерении проходить службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. «В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ на должности механика самолета военной части и воздушного радиста авиационной звена смешанной авиационной эскадрильи смешанного авиационного полка военной части ВС РФ», - добавили в ведомстве. 20 ноября сотрудники СБУ, выполняя поручение военной прокуратуры, в полном соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства задержали Баранова и Одинцова на территории Украины. Военной прокуратурой Николаевского гарнизона им были вручены письменные сообщения о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.408 (дезертирство), ч.1 ст.111 (государственная измена )УК Украины. «Теперь дальнейшую судьбу дезертиров и предателей будет решать суд», - указали в ведомстве. Напомним, 20 ноября СБУ задержала на КПВВ «Чонгар» на админгранице с оккупированным Крымом двух бывших украинских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которые после аннексии полуострова, изменив присяге, перешли на службу в Вооруженные силы РФ. Согласно базе данных сайта «Миротворец», оба задержанных военнослужащих-предателя до оккупации Крыма РФ служили в воинской части А1100 в Новофедоровке (Сакский район). По информации СБУ, задержанные Одинцов и Баранов пытались незаконно получить в Украине дипломы о получении высшего образования, чтобы стать офицерами в армии РФ. Одинцов и Баранов после задержания СБУ были переданы военной прокуратуре, которая сообщила им о подозрении в дезертирстве и госизмене, в Николаеве суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.Источник: ЦЖР, 26.12.16

Украина обвиняет российских военных в Севастополе в разграблении кораблей -- Пресс-служба Госуправления разведки Украины сообщила о том, что российские военные снимают с украинских кораблей в Севастополе оборудование и детали. Об этом Минобороны Украины рассказало на официальной странице в Facebook. По заявлению ведомства, такие действия связаны с тем, что Черноморскому флоту сократили финансирование, к тому же наблюдаются проблемы с логистическим обеспечением. Это привело к срыву мероприятий по обслуживанию корабельного состава в 2016 году. Поэтому командование ЧФ пытается компенсировать нехватку деталей для своих кораблей, снимая их с украинских судов. По данным разведки, 13 судоремонтный завод в Севастополе использует для ремонта "Ейска" детали, снятые с украинского корвета "Тернополь", который остался в Крыму после присоединения полуострова к России. Источник: "FORPOST (проект П.Лебедева)" (forpost-sevastopol.ru), 2016-12-25

Правозащитница рассказала, как в аннексированном Крыму ФСБ с пытками допрашивает крымских мусульман – украинские СМИ. По словам политзаключенных сотрудники спецслужб из-деваются над ними и применяют физическую силу. В аннексированном Крыму ФСБ приме-няет пытки к крымским мусульманам - политзаключенным во время допросов. Об этом написала на своей странице в Facebook правозащитница и координатор "CrimeaSOS - Полевой правозащитный центр" Александра Криленкова. "В то время, когда вся прогрессивная общественность (зачеркнуто) активисты и правозащитники пытаются привлечь внимание к пыткам в России, в Крыму стали появляться тревожные новости о применении неоправдан-ного насилия к политическим заключенным: крымским мусульманам", - сообщила она. Кри-ленкова, ссылаясь на адвокатов и заявления самих заключенных в судах, отмечает, что молодым людям во время перевозки на следственные действия и судебные заседания заламывают руки, а также их запихивают пинками под лавки машин, и в таком виде везут. По ее словам, по прибытии к месту назначения людей вытаскивают за ноги из машины и, продолжая бить, ведут в кабинеты следователя. "Один из заключенных сообщил о применении пыток во вре-мя допроса в ФСБ: ему надевали на голову полиэтиленовый пакет и требовали признать принадлежность к организации, которая в РФ признана террористической", - добавила правозащитница. Напомним, ранее обвиняемые российскими властями "в подготовке терактов" в Крыму Евгений Панов и Андрей Захтей отказались от показаний, которые они дали сразу после задержания в августе 2016 года. Панов также рассказал о страшных пытках, которые в отношении него применяли сотрудники ФСБ: били железной трубой, подвешивали и били электротоком. Источник: "Новостной агрегатор Новотека" (ru.tsn.ua), 26.12.2016

Крымско-татарское национальное движение

Меджлис терроризирует татарских общественников в Крыму - В Симферополе неизвестные подожгли офис, принадлежащий крымско-татарскому общественному активисту и предпринимателю Ибраиму Ширину. Среди основных подозреваемых в совершении преступления - радикалы, связанные с запрещенной в Pоссии экстремистской группировкой "меджлис крымско-татарского народа". По словам потерпевшего, в его адрес регулярно поступали и продолжают поступать угрозы со стороны сбежавших из Крыма после воссоединения полуострова с Россией лидеров Ммджлиса. "Мне угрожают из Украины так называемые лидеры бывшего меджлиса. Больше никому дорогу я не переходил. Десять лет назад они сначала угрожали, а потом убили моего брата, который выступал за единство всех народов Крыма, за союз Украины с Россией, а они всегда были против России, и теперь обещают перерезать всех, кто поддерживает Россию. Они угрожали моей семье, угрожали даже убить моего ребенка - девочке всего 9 месяцев", - рассказал журналистам Ширин. По словам активиста, угрозы в его адрес стали поступать после того, как он в октябре 2016 года выступил на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Ялте, где поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за поддержку национального возрождения крымских татар, выделение средств на реабилитацию народа, придание крымско-татарскому языку государственного статуса и развитие инфраструктуры в местах проживания народа."Я все это сказал в прямом эфире. Буквально через 15-20 минут начались угрозы по телефону и в соцсетях", - добавил Ширин. Источник: "Новоросс.info", 27.12.16

«Миллету» бояться нечего - Проверки на крымскотатарском телеканале «Миллет» были связаны с обоснованием произведенных закупок. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур СМИРНОВ. Он сообщил, что проверки документов были связаны с телевизионным оборудованием. Причин для опасений нет и телеканал, как и любая структура, подвергается проверкам. Источник: Аргументы недели-Крым, 29.12.16

Реакция антироссийских СМИ – см. раздел «Ситуация в Крыму в изложении украинских СМИ»

Помощь психолога дети крымских политзаключенных смогут получать с 2017 года – украинские СМИ. «В оккупированном Крыму дети крымских политзаключенных уже в 2017 году смогут получать психологическую помощь, которую для них организовало объединение «Бизим балалар» («Наши дети»). Об этом сообщила член совета «Бизим балалар» Эльзара Ислямова во время девятой встречи участников объединения «Крымская солидарность»которая прошла в Симферополе 24 декабря, передает Центр журналистских расследований со ссылкой на издание Крым.Реалии. Она отметила, что перед Новым годом каждый несовершеннолетний ребенок крымских политзаключенных получит материальную помощь в размере 5 тысяч рублей. По словам Ислямовой, эти средства удалось собрать, благодаря помощи меценатов, которые откликнулись и поддерживают проект. Помощь в таком же размере в «Бизим балалар» раздали детям крымских политзаключенных и в ноябре. Ислямова также сообщила, что в скором времени планируется обнародование фотографий семей политузников, что поможет привлечь больше внимания общественности к данной проблеме. Как сообщалось, 27 ноября Ислямова сообщила, что объединение «Бизим балалар» намерено организовать предоставление помощи квалифицированного психолога детям крымских политузников. Проект «Бизим балалар» был запущен в 2016 году в священный для мусульман месяц Рамадан. Его инициатором выступила журналистка Лиля Буджурова. Цель проетка – оказание помощи детям семей крымских политзаключенных и пропавших либо похищенных крымских татар. Был создан Совет объединения «Наши дети», в который вошли авторитетные и неравнодушные люди, определены конкретные исполнители, которые собирают и систематизируют информацию, занимаются сбором средств и передачей их адресатам. Источник: ЦЖР, 26.12.16

Задержанному летом в Крыму диверсанту Сулемайнову намерены продлить арест – Как сообщают украинские СМИ, «в подконтрольном Кремлю Киевском районном суде Симферополя на 29 декабря запланировано заседание по продлению ареста задержанному летом в Крыму«диверсанту» Редвану Сулейманову, об этом в Фейсбуке написал адвокат Эмиль Курединов. Он добавил, что Сулейманов – «крымский татарин, который более 20 дней не сдавался в одной из осажденных украинских военных частей в Крыму в 2014 году». Обвиняемый в участии в «украинской диверсионной группе» Редван Сулейманов находится под арестом в Симферопольском Следственном изоляторе, по его делу идет следствие. Российские СМИ со ссылкой на ФСБ сообщали, что Редвана Сулейманова задержали 30 июля на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств. ФСБ России 10 августа сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Этому предшествовало трехдневные блокировки российскими пограничниками подконтрольных им крымских пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным полуостровом. Власти Украины отрицают обвинения Москвы и назвали их «провокацией» российских спецслужб. Источник: Крым Реалии, 29.12.16

Дело крымского "Хизб ут-Тахрир" дошло до Верховного суда РФ -- Приговор Северо-Кавказского окружного военного суда четырем жителям Крыма, участвовавшим в деятельности запрещенной в Pоссии террористической организации "Хизб ут-Тахрир", будет проверен на законность Верховным судом России. Как передает корреспондент агентства "Новый День", о намерении обжаловать приговор заявлял еще в сентябре 2016 года адвокат осужденных Эмиль Курбединов. По словам юриста, участники организации намерены добиться оправдательного приговора, хоть "это практически невозможно". Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2016-12-27

Суд отменил приговор фигуранту дела "Хизб ут-Тахрир" -- Верховный суд РФ принял решение об отмене приговора одному из четырех жителей Крыма, который получил срок за участие в деятельности запрещенной в Pоссии террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Отметим, что дело отправили на новое рассмотрение. А апелляционные жалобы остальных фигурантов дела оставили без удовлетворения. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на решение судьи Александра Замашнюка. Как писал "ФедералПресс" ранее, 12 ок-тября возле Симферополя были задержаны участники запрещенной в Pоссии организации "Хизб ут-Тахрир". Операция по ликвидации ячейки прошла в пригороде крымской столицы Каменке, а также в селе Строгоновка Симферопольского района. Всего задержаны пять чле-нов организации, проводятся обыски. Источник: "ФедералПресс" (fedpress.ru/region/crimea), 27.12.2016

Чийгоз рассказал Лутковской о «непропорциональной агрессии ФСБ» - украинские СМИ. Валерия Лутковская посетила Крым в сопровождении своей российской коллеги, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. Об этом сообщает адвокат Николай Полозов на своей странице в Фейсбук. - В СИЗО г. Симферополя прошла встреча омбудсменов с Ахтемом Чийгозом в моем присутствии, а также в присутствии супруги Ахтема Чийгоза, являющейся защитником в его уголовном деле. Встреча длилась около часа. Несмотря на внушительную группу сопровождающих, общение шло без посторонних, оставшихся за дверями следственного кабинета, - пишет Полозов. На встрече был поднят ряд важных вопросов. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз обратил внимание омбудсменов на репрессии в отношении крымских татар. Обсуждалась явно непропорциональная агрессия и жесткость со стороны силовых ведомств при проведении обысков и задержаний. Особое внимание было обращено на обязательство Российской Федерации, в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года, обеспечивать безопасность проживающего на оккупированной территории населения - украинцев и крымских татар, выражающих свое мнение, отличное от мнения фактических властей Крыма и Российской Федерации. Источник: "QHA - Kpымские новости", 27.12.16

Социально-экономическая сфера

К Керченскому мосту не подойти - Сроки реализации политически значимого проекта Керченского моста в Крым рискуют сдвинуться. Уже второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к мосту сорвался из-за отсутствия заявок. Подходы должны быть построены к ноябрю 2019 года за 16,9 млрд руб., но в отрасли считают, что цена занижена. Если конкурс не состоится и в первом квартале 2017 года, то для сдачи проекта в срок потребуются "административные решения", отмечают аналитики. Повторный конкурс на разработку рабочей документации и строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту признан несостоявшимся, сообщается на сайте госзакупок. Цена контракта - 16,9 млрд руб., срок исполнения - ноябрь 2019 года. Первый тендер ФКУ "Управление служебных зданий федеральных органов исполнительной власти в области транспорта" Росжелдора объявило в конце сентября. Заявки принимались до конца октября, но сначала из-за технической ошибки срок сдвинули на 7 ноября, а после неоднократных изменений конкурсной документации и критериев оценки датой рассмотрения было назначено 8 декабря. Была подана одна заявка от АО "Железные дороги Якутии", не прошедшая предквалификационный отбор. Источник: "kommersant.ru", 26.12.16

Сдачу домов для переселенцев перенесут на март - Строители смогут завершить возведение двух трехэтажных домов в Керчи для переселенцев из санитарно-защитной зоны Керченского моста только в марте следующего года. Об этом говорится в новостном сюжете телеканала «Крым 24». Окончить строительство по документам должны в конце декабря, но реально это удастся сделать лишь в марте из-за простоя предыдущего подрядчика. По словам прораба предприятия-подрядчика Сергея КОНОВЧЕНКО, сейчас на одном из домов закончено возведение наружных стен и ведется строительство крыши, на другом – подходит к завершению устройство монолитного железобетонного каркаса. На данный момент на стройплощадке в две смены работают более 150 человек. Строительство двух трехэтажных домов в микрорайоне Нижний Солнечный в Керчи для переселенцев с улицы Цементная Слободка, оказавшейся в санитарно-защитной зоне Керченского моста, началось минувшим летом. Всего расселению подлежат 8 домов с 78 квартирами, в которых проживают 83 семьи. Согласно первоначальным планам, строительство домов должно было завершиться уже к ноябрю, однако сроки сдачи домов были перенесены на декабрь. В начале ноября власти Крыма за систематические нарушения планов-графиков работ отстранили от осуществления проекта генподрядчика строительства домов компанию «Китеж» и назначили новым подрядчиком феодосийскую компанию «КРЭЧ-15». Источник: Аргументы недели-Крым, 25.12.16

Кремль выдал "Ночным волкам" три миллиона рублей на мотопробеги -- Администрация президента РФ выделила мотоциклистам из клуба "Ночные волки" гранд в размере 3,1 миллиона рублей. Деньги, как сообщается, предназначаются на проект "Славянский мир", суть которого в мотоциклетных и автомобильных паломничествах и пробегах, "направленных на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии". Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный отмечает, что это далеко не самая большая инвестиция Кремля в возглавляемый Александром Залдостановым по прозвищу "Хирург" мотоклуб. Ранее "Ночные волки" и связанные с ней структуры получили не менее 56 миллионов рублей от кремлевской администрации. Источник: "newSteS" (newstes.ru), 27.12.2016

Водхоз Крыма заявил об угрозе чрезвычайной ситуации на востоке полуострова -- Восточный Крым остался без подпитки из водохранилищ. Как передает корреспондент агентства "Новый День", в Госкомводхозе Крыма заговорили об угрозе чрезвычайной ситуации природного характера. Она касается водообеспечения Керчи, Феодосии, Судака и населенных пунктов Ленинского района. Осень без осадков не позволила пополнить запасы воды в Белогорском и Тайганском водохранилищах, они пусты. Выпавший две недели назад снег пополнит водохранилища, питающие Симферополь и Южный берег. Наполнение отсеков Северо-Крымского канала, подающих воду в Восточный Крым, на территорию, где проживает 350 тыс человек, осуществляется подземной водой Нежинского и Просторненского водозаборов и притоками бассейна реки Биюк-Карасу, сообщает Госкомводхоз. От водоснабжения отключен сафари-парк "Тайган", воду для животных доставляют туда цистернами. Единственное, что можно было сделать в этой ситуации, - сделано: выполнены работы по расчистке подводящего канала водозаборного сооружения Станционного водохранилища. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2016-12-27

Хакер из Москвы заработал на крымских операторах 30 млн -- "Суд" Симферополя 27 декабря вынес приговор жителю Москвы, который причинил имущественный ущерб крымским мобильным операторам. Об этом сообщает городской сайт Симферополя. По информации пресс-службы крымской "прокуратуры", 23-летний москвич применил IT-технологии для вмешательства в работу телефонного оператора. Он искусственно увеличил объем международного трафика и нанес таким образом ущерб компаниям "Крымтелеком" и "Севтелекомсвязь" на общую сумму свыше 30 млн рублей. Правонарушитель был приговорен в "су-де" к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении и к штрафу в размере 600 тысяч рублей. Также было арестовано имущество хакера на общую сумму 4 млн рублей. Источник: "QHA - Kpымские новости" (qha.com.ua), 28.12.2016

Собран международный суд, который решит судьбу судоходства у берегов Крыма - Сформирован арбитражный суд, который разберет жалобу Украины к России по поводу использования прибрежных вод Крыма. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В связи с претензиями Украины РФ заявляет, что является ответственной участницей Конвенции ООН по морскому праву и добросовестно соблюдает в морских пространствах, прилегающих к ее побережью, в том числе к Крымскому полуострову, обязательства по международному праву. Кроме того, участие в формировании арбитража не наносит ущерба позициям РФ в отношении каких-либо аспектов данного дела», — сказала Захарова. В состав арбитража вошли представители России, Великобритании, Алжира, Мексики и Южной Кореи. Источник: Политнавигатор, 28.12.16

Медведев подписал документы о деятельности рынков электроэнергии в Крыму -- Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление и распоряжение о функционировании рынков электроэнергии в Крыму и Cевастoполе после их вхождения в первую ценовую зону оптового рынка электроэнергии, сообщается на сайте правительства. "Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности… предусмотрена торговля мощностью на основании долгосрочных конкурентных отборов мощности с периодом по-ставки мощности по итогам таких отборов с 1 января календарного года, наступающего че-рез три календарных года после проведения долгосрочного конкурентного отбора мощно-сти", - говорится в пояснительной справке к документам. Как отмечается, генерирующие объекты в Крыму и Cевастoполе ранее не относились к ценовым зонам оптового рынка и не могли участвовать в конкурентных отборах мощности, проведенных до включения таких территорий в состав ценовых зон на 2017-2020 годы. В связи с этим такие генерирующие объекты не имели возможности продавать мощность по итогам этих отборов. "Определен перечень генерирующих объектов, расположенных в республике Крым и Cевастoполе, мощность которых в первые годы после присоединения этих территорий к ценовым зонам оптового рынка будет поставляться в вынужденном режиме", - сообщается на сайте правительства. Перечень включает все объекты тепловой генерации Крыма и Cевастoполя, технические характеристики которых позволяют поставщикам осуществлять торговлю электрической энергией и мощностью на оптовом рынке. Кроме того, установлена цена на мощность, производимую включенными в перечень генерирующими объектами. Оптовый рынок электроэнергии и мощности в РФ разделен на две ценовые зоны. В первую входят европейская часть РФ и Урал, во вторую - Сибирь. Цены на электроэнергию и мощность в ценовых зонах определяются по итогам торгов. Кроме того, существуют так называемые неценовые зоны (Архангельская и Калининградская области, республика Коми, регионы Дальнего Востока), в которых по технологическим причинам невозможна организация работы рынка. В них уста-навливаются тарифы на электроэнергию и мощность. Минэнерго РФ ранее предлагало отне-сти Крым и Cевастoполь к неценовым зонам оптового рынка электроэнергии (то есть прода-вать электроэнергию и мощность в Крыму по регулируемым тарифам, а не по рыночным ценам). Источник: "Меридиан-Cеваcтополь" (meridian.in.ua), 26.12.2016

Железные дороги Крыма обновляют инфраструктуру к запуску движения по мосту - Крымская железная дорога модернизирует железнодорожную инфраструктуру полуострова в рамках подготовки к запуску движения по мосту через Керченский пролив, сказал в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Алексей Гладилин. По словам руководителя Крымской железной дороги, ставится задача подготовить инфраструктуру к движению поездов после запуска моста. «Главная задача — привести в порядок участок от Керчи до Джанкоя, полностью провести здесь ремонтные работы. Уже в 2017 году будет капитально отремонтировано 50 километров дороги Керченской дистанции пути с полной заменой 27 стрелочных переводов», — сказал Гладилин. Все 200 километров этого участка — от Керчи до Джанкоя — будут полностью капитально отремонтированы, отметил гендиректор железной дороги. Для увеличения пропускной способности до требуемых 40 пар поездов в сутки на этом участке будут оборудованы разъезды: они появятся на станциях Владиславовка и Петрово. Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года. Источник: РИА Новости,30.12.16

Крым направит на поддержку аграриев почти три миллиарда рублей - Поддержка сельхозпроизводителей республики в следующем году составит почти 3 миллиарда рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «Уровень поддержки сельхозпроизводителей на следующий год останется в том же объеме — 2 миллиарда 800 миллионов рублей», — сказал Аксенов на итоговой пресс-конференции. Глава республики считает, что программы поддержки помогут и дальше развиваться крымским аграриям. «Крым — это один из регионов, который не только себя обеспечивает, но и предоставляет продукцию в другие регионы Российской Федерации. Это направление развивается достаточно успешно», — подчеркнул глава республики. Источник: РИА Новости, 30.12.16

Сфера здравоохранения и экологической безопасности

В Крыму обнаружены новые очаги африканской чумы свиней - В Крыму не удалось остановить распространение африканской чумы свиней: обнаружены новые очаги. Как передает корреспондент агентства "Новый День", на территории охотничьего угодья орнитологического заказника "Останинские плавни" (в 4-х км северо-западнее егерского пункта в селе Песочное Ленинского района) выявлены незаконные захоронения трупов свиней. Лабораторные исследования, проведенные ФГБУ "Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория", в 80% выявленных проб выделили геном вируса АЧС. Кроме того, в 5-ти км юго-западнее егерского пункта в селе Песочное, в непосредственной близости от ранее установленных инфицированных объектов, сотрудники Россельхознадзора обнаружили еще 24 трупа свиней. В данном случае геном вируса АЧС выявили в 71% проб. "Озвученные факты позволяют считать, что проведенные мероприятия по ликвидации АЧС в отношении ранее установленных инфицированных объектов выполнены не в полном объеме, и свидетельствуют о неэффективности работы Государственного комитета по ветеринарии Республики Крым по недопущению распространения АЧС на территории полуострова",- заявили в Россельхознадзоре. Источник: "РИА Новый День", 26.12.16

В Керчи некому лечить ОРВИ - приходится вызывать "скорую" -- Заболевшие гриппом и ОРВИ керчане вынуждены вызывать на дом бригады "скорой". Такая ситуация сложилась из-за значительной нехватки терапевтов в городских поликлиниках. Как передает корреспондент агентства "Новый День", проблема "всплыла" в ходе приема граждан мэром города Владимиром Подлипенцевым, которому 83-летний мужчина пожаловался, что ждал приезда бригады "скорой" почти полтора часа. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2016-12-26

Органы власти и управления

Аксенов: меня подвели те, на кого я надеялся - Глава Республики Сергей Аксенов считает главным разочарованием года проблемы с кадрами. Об этом он заявил на итоговой прессе конференции в пятницу. «Разочарования у меня касаются кадров. Те, на кого я надеялся в большей степени, меня подвели. А все остальное было ожидаемо и прогнозируемо», — сказал он. Организационные выводы по работе кадров еще будут сделаны в следующем году, сказал Аксенов. «Выводы по работе коммунальных и других служб будут сделаны в следующем году, — заявил глава Крыма. — К большому сожалению многие вопросы решаются только тогда, когда я лично за это возьмусь — от канализационного люка до ямы». Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в четверг глава Крыма Сергей Аксенов досрочно прекратил полномочия вице-премьера крымского правительства Олега Казурина. Кроме того, Александр Кузнецов покинул пост заместителя министра строительства и архитектуры Республики Крым — главного архитектора РК. Также в пятницу отстранены от должностей глава администрации Бахчисарайского района Виктор Князев и глава администрации Алушты Игорь Сотов. Источник: РИА — Новости (Крым), 30.12.16

Из Крыма в Севастополь, не дожидаясь кадровых чисток, бегут министры -- Глава минэкономразвития республики решил сменить крымское кресло на севастопольское. Как передает корреспондент агентства "Новый День", министр экономического развития РК Крыма Валентин Демидов сообщил о переходе на работу в правительство Севастополя. Демидов освободит кресло по собственному желанию 30 декабря. "Я договаривался с Аксеновым, что доработаю до конца года и потом уйду. Я перехожу на равнозначную должность в Севастополь",- цитирует Демидова КП - Крым. Как уже сообщал "Новый День", о переходе министра на новое место стало известно еще в начале осени. Сообщалось, что Демидов возглавит департамент городского развития Севастополя. Однако пока в Севастополе о таких кадровых перестановках не знают. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2016-12-23

В Крыму определились с новым "экономическим развивателем" -- В Крыму уже нашли замену уволившемуся министру экономики. Как передает корреспондент агентства "Новый День", новым главой министерства экономического развития станет заместитель генерального директора госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" Андрей Мельников. Об этом сообщило РИА Новости (Крым) со ссылкой на личный источник в правительстве. До назначения на пост Мельников работал в Группе экспертов президента России, в комитете по бюджету, налогам, банкам и финансам Государственной Думы, в министерстве экономики РФ. Специализировался на вопросах разработки банковского законодательства, регулирования и налогообложения, принимал участие в разработке ряда федеральных законов, касающихся банковской деятельности. Как уже сообщал "Новый День", Валентин Демидов решил оставить крымское кресло министра, чтобы занять пост главы департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Севастополя. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2016-12-27

В Крыму утвердили нового прокурора -- Депутаты государственного совета Крыма на внеочередном заседании пятой сессии единогласно утвердили на пост прокурора республики кандидата, внесенного генпрокурором России Юрием Чайкой. Новым главой надзорного ведомства стал уроженец Омской области, советник юстиции 3 класса Олег Камшилов. Как передает корреспондент агентства "Новый День", до назначения в Крыму Камшилов 3 года занимал пост первого зама Омского городского прокурора, 9 лет был первым замом прокурора Красноярского края, а с 24 ноября 2015 года занимал должность первого заместителя прокурора города Москвы. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2016-12-28

По представлению прокуратуры заместитель главы администрации Белогорска уволен в связи с совершением коррупционных правонарушений - Прокуратура Белогорского района провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции и о муниципальной службе. Установлено, что заместитель главы администрации городского поселения Белогорск содействовал в получении своей супругой разрешения на размещение нестационарного торгового объекта на территории города, а после заключения с ней договора не принимал в течение полугода мер к взысканию в бюджет платы за размещение НТО. При этом о наличии личной заинтересованности при заключении и исполнении указанного договора он в комиссию по служебному поведению и урегулированию конфликта интересов администрации не сообщал. Также он незаконно содействовал в осуществлении предпринимательской деятельности одного из коммерческих предприятий района в ущерб муниципальному унитарному предприятию города. Ввиду совершения коррупционных правонарушений муниципальным служащим прокурор района внес в адрес главы администрации городского поселения Белогорск представление. По результатам его рассмотрения заместитель главы администрации уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Источник: Пресс-служба прокуратуры Крым, 26.12.16

Овсянников vs Аксёнов: два взгляда на ремонт дорог -- В редакцию "ИНФОРМЕРа" обратились жители Северной стороны Севастополя и предоставили фотографии, на которых видно, что на улице Богданова взамен старых дыр начали укладывать новый асфальт. Опасения севастопольцев вполне понятны: если учесть минусовую температуру и осадки, можно поставить под сомнение профессионализм подрядчика и его понимание выполняемых действий. При этом на сайте городского правительства говорится, что "врио губернатора вместе с подрядчиками проехал по каждому из участков. Как отметил глава города, готовность всех осмотренных дорог составляет 90% - 95%. При улучшении погодных условий, работы будут завершены в кратчайшие сроки". То есть мокрая дорога, лежащий снег и ежесекундная возможность осадков - это достаточно хорошие погодные условия для того, чтобы осуществлять укладку асфальта? Получается, что так. При этом главу Крыма Сергея Аксёнова такая ситуа-ция абсолютно не устраивает. По его мнению, подрядчики, которые укладывают дороги в снег, просто халтурят. "Если увидите, что асфальт кладут в снег, необходимо заводить уголовные дела на подрядчиков, а также на ответственных должностных лиц. Всех подрядчиков и должностных лиц предупреждал, что в декабре не будет возможности ремонтировать дороги. Однако они уверяли, что работы будут завершены в срок", - отметил на заседании в Сов-мине глава полуострова. Источник: "!Nformer" (ruinformer.com/tag/Севастополь), 24.12.16

Глава Общественной палаты Крыма обвинил Сбербанк в пособничестве санкциям -- Крым просит Госдуму вразумить главу Сбербанка Германа Грефа. Как передает корреспондент агентства "Новый День", глава общественной палаты Крыма Григорий Йоффе обратился к депутатам, представляющим Крым в Госдуме, с предложением "заговорить громко вслух о крымских проблемах в различных сферах, особенно возникающих в результате международных санкций" и о том, что "россияне сами в них участвуют". В частности, Йоффе коснулся отсутствия в Крыму представительства крупнейшего российского банка. "Недавно с удивлением услышал заявление господина Грефа, о том, что "Сбербанк России" ни в коем случае не уйдет из Украины, несмотря на все трудности. Он, видимо, забыл добавить, что и в Крым он не придет. Построит здесь себе санаторий, гостиницу - это все у нас здесь в Крыму, а банка не будет. Банк будет в Украине. Также ведут себя и крупные инвесторы - они боятся", - подчеркнул Йоффе, добавив, что подобные действия лишают Крым определенной доли туристов, привыкших к безналичному расчету. Как уже сообщал "Новый День", "самый успешный банк страны", как финансово-кредитная организация, опасается "заходить" в Крым открыто и выполнять свои прямые обязанности по обслуживанию российских граж-дан, проживающих на полуострове. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2016-12-23

Минимущество Крыма будет судиться с бизнесменами из-за украинских документов: мимо бюджета проходят солидные суммы -- Министерство имущественных и земельных отношений Крыма будет судиться с предпринимателями, не желающими переоформлять до-говоры аренды, заключенные еще в украинские времена. Как передает корреспондент агентства "Новый День", речь идет о бизнесменах, использующих государственную или му-ниципальную собственность. "Все привыкли к старым условиям: предприниматели считают, что не обязаны переоформлять документы и могут тянуть до последнего. Эта позиция непра-вильная: у всех должны быть законные документы, все должны работать в одинаковых усло-виях. Министерство со следующего года будет принимать соответствующие меры реагиро-вания", - заявила министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина, напомнив, что "срок для подачи заявлений о переоформлении договоров продлен лишь до 1 апреля 2017 года". Позицию министра поддержала депутат Госсовета республики Евгения Добрыня, возглавляющая комитет парламента по имущественным и земельным отношениям. "Бюджет сейчас теряет очень серьезные поступления, и не выходит мотивировать чем-то иным кроме как некими репрессивными мерами. Бизнес должен быть социально ответствен-ным", - подчеркнула депутат. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2016-12-23

Тейфук Гафаров уходит в отставку - Заместитель главы администрации Симферополя Тейфук Гафаров объявил о своей отставке. Об этом он сообщил сегодня на своей странице в Facebook, поблагодарив команду, которая помогала ему реализовывать задачи, поставленные руководством. Гафаров был назначен заместителем главы администрации города в декабре 2014 года и курировал межнациональные отношения. Источник: Аргументы недели-Крым, 29.12.16

В Крыму будут платить за национализированное по ценам 2014 года - Государственный совет Республики Крым принял закон о регулировании выплат компенсаций за национализированное имущество. Закон «Об особенностях регулирования в Республике Крым отдельных имущественных отношений» был принят сегодня на внеочередном заседании сессии крымского парламента, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым». «Разработан в целях урегулирования отношений, связанных с компенсацией стоимости имущества, в связи с прекращением у прежнего правообладателя и возникновением у Республики Крым права собственности на имущество», – говорится в пояснительной записке. В документе говорится, что компенсации подлежит рыночная стоимость имущества по состоянию на 21 февраля 2014 года. Отмечается, что право на получение компенсации имеет физическое или юридическое лицо, которое являлось собственником имущества, включенного в перечень, утвержденный 30 апреля 2014 года. Также указывается, что основанием для выплаты компенсации является соглашение, заключенное между уполномоченным органом и заявителем. Кроме того, в законе устанавливаются основания для выплаты или отказа в выплате компенсации. Закон вступает в силу через 10 дней после его принятия. Источник: Аргументы недели-Крым, 29.12.16

Конец Светы (Бородулиной) -- В правительстве Республики Крым разгорается коррупци-онный скандал. По версии издания "Московская правда", его центром стала Светлана Бородулина - министр топлива и энергетики полуострова. По утверждению "Мосправды", местая прокуратура заподозрила гражданку Бородулину в "конфликте интересов" с собственным мужем (никакого адюльтера, к счастью) и начала по этому факту проверку. В осторожных формулировках прокурорских работников содержится большая доля лукавства, вполне, впрочем, понятного: Бородулина - министр со связями. Все дело в том, что где-то на материке муж Светланы Алексеевны возглавляет энергетическую компанию, в которой сама Бородулина раньше трудилась. Если честно, то мы никакого конфликта интересов здесь не наблюдаем, а как раз наоборот видим их полное совпадение. Если предположить, что муж Бородулиной занимается поставками в Крым мазута, газа или там других приятных для хозяйки крымской энергетики веществ/материалов, то понять семью можно - не заработать на завышенных ценах на эти вещества было бы просто глупо. Что и напрягло прокуратуру. О решении потрясти Бородулину на предмет коррупционных связей (набирающий силу тренд) сообщила начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики Динара Каюмова, а подробности проверки журналистам рассказал лично и.о. прокурора Республики Крым Андрей Фомин: "Ее (Бородулиной - ред.) супруг возглавляет энергокомпанию, и сама Бородулина раньше тоже работала в этой же компании", - уточнил Фомин. "Остальные моменты я не буду раскрывать до окончания проверки. Министр должна была предпринять меры для устранения конфликта интересов, при котором личная заинтересованность может влиять на принятие решения в той или иной степени или на непринятие каких-либо решений. Это требование антикоррупционного законодательства". По словам Фомина, Светлана Бородулина проинформирована о начатой в отношении нее проверке. К слову, личность Бородулиной покрыта тайной. Раздобыть о ней информацию в Интернете практически невозможно. Даже статью из Википедии, по слухам, о себе удалила. Умная женщина. И стихов не пишет. Понимает, что любая информация в ходе следствия может быть обращена против нее. Из скупых строк биографии, все же найденной нами в сети, выясняется, что Бородулина (не считая мелких увлечений) с января 2009-го по февраль 2010 года была заместителем гендиректора по коммерческим вопросам ФГУП "ПромЭкс". С 2011 по 2012 год - заместителем гендиректора ФГУ "Федеральный центр содействия развития промышленности". С 2012 по 2015-й работала на руководящих должностях в коммерческих организациях. Год назад, на волне истерики, вызванной блэкаутом, 42-летний министр возглавила крымское Министерство топлива и энергетики. Кстати, сама Бородулина так впечатлилась перебоями с поставками электричества, что предложила сделать День блэкаута национальным праздником. Лучше бы делом занялась, ей богу. Сергей Егоров, бывший министр энергетики Крыма, был отправлен в отставку в довольно резких выражениях прямо во время заседания Совмина РК. По мнению руководства, Егоров проявил мягкотелость и несправедливо распределял электроэнергию в момент, когда Украина обесточила Крым. Егоров и понять-то ничего толком не успел, а тут бац! - и отставка. Вот тут бы и проявить себя Бородулиной, которая пришла на место Егорова. Проявила... В ночь на 4 ок-тября этого года в Крыму случился очередной блэкаут. Без электричества остались Симферополь, Севатстополь, Ялта, Гурзуф, Керчь и Феодосия, а подача электроэнергии по районам осуществлялась "в ручном режиме". Бородулина тут же перевела стрелки на коллег с материка, мол, напряжение в сети упало из-за внезапного ограничения мощности, передаваемой по энергомосту Кубань - Крым. Едва справились с очередным блэкаутом, как выяснилось, что зимой в Крыму может возникнуть дефицит газа в размере 200 миллионов кубометров. "Это обусловлено падением добычи Черноморнефтегаза",-прокомментировала ситуацию Бородулина, как будто проблема возникла только вчера. Однако, по словам Светланы Алексе-евны, спасет ситуацию запуск газопровода Крым - Кубань. Еще летом Бородулина рапортовала, что строительство нитки ведется с опережением графика. Но газопровода нет и министр, видимо, решила подстраховаться, сообщив, что дефицит, все же, возникнуть может и кто-то останется без горячей каши. "Сейчас власти Крыма больше времени тратят на строительство в Северном Крыму специальной станции для опреснения морской воды", - таким странным пассажем закрыла министр газовый вопрос. А вот еще одно абсурдное сообщение от Бородулиной. Накануне ОЗП 2016- 2017 она бодро доложила корреспонденту "Ъ", что энергетическая система Крыма, несмотря на отсутствие паспортов готовности у 6 из 12 субъектов электроэнергетики полуострова, готова к работе в зимний период. То есть, половина ключевых энергообъектов Крыма находится в "интересном положении" - не имеет технического освидетельствования зданий, строений, сооружений и соответствующего оборудования! Чем занималась ведомство Бородулиной целый год - непонятно. При этом злые языки в крымском минэнерго (которому по штату положено чуть больше 30 человек) утверждают, что одних "внештатных" помощников у Бородулиной (при трех официальных замах) аж 15 человек, причем, один из них - бывший сотрудник СБУ. А зарплату они получают чуть ли не из кармана главы ТЭК Крыма. То есть, какие-то неучтенные люди ходят на работу, имеют допуски к газотранспортной и энергетической системам, при этом половина объектов энергетики непроинспектировано. Странная ситуация. Согласно декларации о доходах, Бородулина живет скромно: в 2015 году она заработала 1,24 миллиона рублей и видимо, все эти деньги раздала "помощникам". А ее муж - так просто неудачник. Он "поднял" всего 900 000 рублей. 75 000 рублей в месяц! Глава энергокомпании! Вы в это можете поверить? По информации "Московской правды", Светлана Бородулина наладила прочные "деловые" отношения с предпринимателем Петром Нидзельским и бывшим министром топлива и энергетики Украины Юрием Бойко, которые имеют долю в крымских ТЭЦ и помогают Бородулиной сводить концы с концами. А вот хозяина крымской солнечной генерации Андрея Клюева, который когда-то был начальником СНБО Украины, Светлана Алексеевна решительно нагнула, лишив его электростанции (а это - 407 МВт выработки, между прочим) "зеленого тарифа". Очевидно, "недозанес" товарищ и в результате половина ТЭС в Крыму теперь просто не работает. Источник: "АН-Крым" (an-crimea.ru), 26 декабря 2016

Аксёнов повысил начальника управления маркетинга и развития минкурортов Крыма до замминистра -- Глава Крыма Сергей Аксёнов назначил начальника управления маркетинга и развития минкурортов Анну Нерозину заместителем министра курортов и туризма. Соответствующий указ был подписан сегодня. "Назначить Нерозину Анну Андреевну на должность заместителя министра курортов и туризма Республики Крым - начальника управления маркетинга и развития", - говорится в документе. Источник: "Крым-информ" (www.c-inform.info/news), 27 декабря 2016

В Керчи уволили двух проштрафившихся замов городского головы -- Заместители главы администрации Керчи Богдан Жорняк и Олег Шевченко уволены. Соответствующие заявления передали на подпись главе администрации города Владимиру Подлипенцеву адвокаты чиновников. В заявлениях указано, что Шевченко желает уйти по собственному желанию, а в документе Жорняка присутствует формулировка "по соглашению сторон". "Олег Олегович (Шевченко - ред.) уволен по собственному желанию, а Богдан Иванович (Жорняк - ред.) - по соглашению сторон. Заявления передали их адвокаты, поэтому нам не пришлось дожидаться судебных решений", - уточнил Подлипенцев. Он также добавил, что на данный момент обязанности Жорняка и Шевченко распределены между другими заместителями, а после новогодних праздников на сессии горсовета будут утверждены новые замы. Источник: "Новостной агрегатор ukr.net" (www.sobytiya.info), 27.12.2016

В Джанкое выбрали нового мэра - Городской совет Джанкоя утвердил Эдуарда Селиванова в должности главы администрации. Такое решение было принято на заседании горсовета. В голосовании приняли 22 депутата, 20 из них отдали свои голоса за Селиванова, а два бюллетеня признаны испорченными, пишет «Крыминформ». Ранее новоизбранный мэр занимал должность заместителя главы администрации Джанкоя. Кандидатуры претендентов на должность были утверждены конкурсной комиссией под руководством вице-премьера Крыма Юрия Гоцанюка на прошлой неделе. На рассмотрение комиссии были поданы документы 5 кандидатов, после рассмотрения комиссия рекомендовала двоих – Эдуарда Селиванова и Олега Мироненко. Источник: Аргументы недели-Крым, 29.12.16

Ситуация в Крыму в изложении украинских СМИ

У керчан заберут садовые участки, чтобы построить дорогу к Керченскому мосту - "Министерство имущественных и земельных отношений" оккупированного Крыма опубликовало список земельных участков, которые планируется изъять для государственных нужд. Видимо, это только начало перечня, потому что пока в нем только 29 объектов, через которые предполагается проложить дорогу к транспортному переходу через Керченский пролив, передает Новый День. Большинство из перечисленных участков расположено в садово-огородном кооперативе "Залив": одни придется отдать целиком, другие - судя по площади - частично. Но есть и наделы площадью в несколько гектаров в районе шоссе Героев Сталинграда и на территории Октябрьского сельского совета. Что касается компенсации, которую должны получить владельцы участков, то, как пояснили в МИЗО, ее схема пока только разрабатывается и будет готова в будущем году. Владельцам обещано, что землю выкупят за рыночную цену: оценкой занимается "Служба автодорог Крыма". Источник: "Черноморские новости", 26.12.16

Союз дизайнеров России недоволен логотипом Крыма и намерен заявить о пересмотре результатов работы - Союз дизайнеров России (СДР) выступил с заявлением о непричастности к разработке нового логотипа Крыма. Члены Союза отметили что «работа по брендингу Крыма выполнена на недостаточно высоком уровне и требуется пересмотр ее результатов на уровне Министерства туризма Российской Федерации с привлечением российских экспертов в области дизайна и брендинга». Такое заявление опубликовано на странице Союза в Фейсбуке. «19 декабря 2016 года Ольгой Степановой и ее студией был представлен новый туристический бренд Крыма. Во всех публикациях по этой тематике упоминается «Союз Дизайнеров России».Наша общероссийская общественная организация «Союз Дизайнеров России» не имеет никакого отношения к данной работе, не поддерживала ее, не участвовала в отборочных этапах, не давала экспертную оценку, не принимала участия в государственном тендере на разработку туристического бренда Крыма. Имя Союза дизайнеров России Ольга Степанова использовала по собственной инициативе в личных целях», – отмечено в заявлении организации. В Союзе заявили, что потребуют публичного опровержения информации от Ольги Степановой. В то же время на странице в Фейсбуке Степановой появилось собственное заявление. «Согласований с руководством Союза в процессе работы над проектом бренд Крыма не проходил, был сделан крымскими специалистами с привлечением дизайнеров из материковой России (не членами Союза). Поэтому данная работа не имеет отношения к общесоюзным общероссийским проектам. Прозвучавшая при официальной презентации формулировка Союз Дизайнеров России в момент представлении руководителя проекта Ольги Степановой и членов творческой группы, к моему сожалению, был неверно интерпретирован, таким образом СДР представлен СМИ как исполнитель и автор проекта. Разработчики проекта – члены Союза Дизайнеров России, бренд не делал Союз Дизайнеров России», – ответила Степанова. Сразу после презентации проекта, ряд фотографов обвинил дизайнерскую группу в воровстве фотографий для представления бренд-бука логотипа. Позже, в частности фотограф Сергей Анашкевич, снял все претензии к разработчикам проекта. Источник: Крым Реалии, 26.12.16

В ближайшее время крымский газопровод не заработает - эксперт -- Эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар считает возможным введение в эксплуатацию газопровода в Крым не раньше конца 2018 года. Об этом Гончар сообщил Крым. Реалии, комментируя заявление Владимира Путина о запуске подачи российского газа в Крым через новый газопровод в ближайшие два-три дня. "Все, что они сделают через несколько дней - перережут ленточку, вкопают газовый баллон и из него запустят газ для того, чтобы там зажечь факел. В самом лучшем случае пустят газ самотеком. Опять же чтобы сделать эффектную ТВ-картинку с зажженным факелом. Сварить трубу не означает построить газопровод. Тем более, что в принципе введение в эксплуатацию газопровода, предусмотрено не раньше конца 2018 года. Еще нужно сделать массу работ для того чтобы газопровод заработал", - считает эксперт. Источник: "Меридиан-Cеваcтополь" (meridian.in.ua), 24.12.2016

Как работают американские санкции по Крыму -- Для удобства крымских читателей, у которых не открываются многие украинские сайты, продублирую тут свой вчерашний комментарий "Обозу" насчет санкций и Керченского мо-ста. Тема строительства Керченского моста в оккупированном Россией Крыму периодически всплывает как в украинско-российском, так и в международном информационном поле. Очередное событие, которое расшевелило эту тему, случилось 19 декабря: США обнародовали решение министерства финансов о расширении антироссийского санкционного списка физических и юридических лиц, а также введении секторальных санкций против компаний РФ. Так, в но-вых списках появились юридические лица, которые непосредственно связаны со строением Керченского моста в Крыму. В частности, речь идет о проекти-ровщике АО "Институт Стройпроект", одном из субподрядчиков ООО "Карст" и подрядчике - группе "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, который являет-ся хорошим другом российского президента Путина. Как видите, американцы работают очень системно. Генподрядчик, субподрядчики, проектировщик и даже его субподрядчики - все попали в санкционный список. Кроме того, в этот список попала и крымская железная дорога…Впрочем, она попала туда не впервые, поскольку российские предприятия пытались обмануть систему (они объединяются, разъединяются, меняют название и т.д.). Но каждый раз амери-канцы это замечают и все равно добавляют их в санкционные списки. Напри-мер, крымские порты значатся в санкционных списках все по отдельности, по-этому оккупационная власть их объединила в одно юридическое лицо "Крым-ские порты"… Но это предприятие 19 декабря 2016 тоже добавили в списки. Таким образом, американцы дали понять россиянам, что они ни о чем не забы-ли и не позволят вести незаконное строительство на оккупированном украин-ском полуострове. В связи с этим произошло следующее событие, которое все так активно обсуждают: второй раз подряд сорвался конкурс по выбору ген-подрядчика на строительство железнодорожных подходов к мосту. Речь идет о небольшом количестве транспортных развязок: железнодорожных мостов и эс-такады, которые должны соединить железную дорогу, которую планируют про-вести по Керченскому мосту. И тут возникла проблема: никто не хочет браться за это дело. Дело в том, что если кто-то и возьмется за этот проект - он попадет в вышеупомянутый черный список. Так, у этого субподрядчика начнутся про-блемы при его любых международных контактах. Почему так происходит? Де-ло в том, что когда американцы объявляют санкции в отношении конкретного юридического лица или предприятия, это означает не только то, что они блокируют их активы за рубежом. Они также запрещают экспорт и импорт (то есть полностью запрещают сотрудничество) этого предприятия с американскими заказчиками. То есть, США распространяют санкции на всю технологическую цепочку предприятия, попавшего в черный список. Приведу пример. Если под антироссийские санкции попал, какой угодно банк РФ, то теперь каждый филиал этого банка (пусть даже он находится в далекой Танзании или Малайзии и никакого отношения к тому, что делает главный филиал, не имеет) все равно находится под санкциями. А контролирует это США очень просто, поскольку вся система международных расчетов "SWIFT" принадлежит именно им. С одной стороны, Россия сейчас делает хорошую мину при плохой игре, говоря, что санкции на них не действуют, но на самом деле черный список очень эффективен. РФ и далее будет тратить очень большие деньги на подкуп политиков и проведение информационных кампаний за рубежом, чтобы любой ценой добиться отмены санкций. Как видите, последние сильно влияют на сроки строительства моста, поскольку вся процедура тендеров (они строят мост на бюджетные средства) должна проводится в конкретные сроки. Но так как этот тендер срывается уже во второй раз - под сомнение ставятся и общие сроки строительства моста. Керченский мост - один из примеров того, как санкции замедляют реализацию проектов Кремля. Источник: "15 МИНУТ" (15minut.org), 28 декабря 2016

РФ уже потратила на строительство Керченского моста больше половины запланированных денег -- Правительство России уже оплатило строительство транспортного перехода через Керченский пролив на 112,6 млрд руб, что пре-вышает половину стоимости госконтракта. Об этом 28 декабря, сообщила пресс-служба заказчика проекта - федерального казенного учреждения "Упрдор "Тамань", пишет Крым Информ. "Обязательства российского бюджета по фи-нансированию в 2016 году строительства моста в Крым выполнены в полном объёме, - сообщила пресс-служба заказчика. - С учётом выплат, проведенных с момента заключения госконтракта в феврале 2015 года, российский бюджет фактически оплатил строительство моста в Крым на сумму более 112,6 млрд руб, что составляет более половины от общей стоимости госконтракта". По ин-формации ФКУ "Упрдор "Тамань", в этом году заказчик перечислил генпод-рядчику - ООО "Стройгазмонтаж" более 63,9 млрд руб, включая оплату выпол-ненных работ и авансовые платежи. В текущем году заказчик принял выпол-ненные строителями работы на общую сумму более 48 млрд руб. Кроме того, ФКУ Упрдор "Тамань" заплатило 77 млн руб по контракту на осуществление авторского надзора по проекту АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", а также 84 млн руб на стройконтроль ЗАО "Ленстрой". Строитель-ство транспортного перехода через Керченский пролив ведёт одна из крупней-ших российских компаний - "Стройгазмонтаж", принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Основные строительно-монтажные работы стартовали в начале этого года. Источник: "Черноморские новости" (blackseanews.net/allnews/crimea), 28.12.2016

Строительство в оккупированном Крыму трассы "Таврида" может покалечить другие дороги -- Для строительства трассы "Таврида" понадобится доставить в Крым около 44 миллионов тонн строительных материалов - песка, щебня и цемента. Как рассказал т.н. премьер крымского "правительства" Сергей Аксенов, выступая в эфире телеканала "Первый Крымский", властям предстоит решить, как будет лучше: транспортировать эти материалы тяжелыми грузовиками по дорогам РК, или же частично добывать материалы в республике, передают Аргументы Недели - Крым. Подрядчику, чтобы уменьшить стоимость строительных материалов, предоставлена возможность провести разведку на 7 месторождениях. Но это не значит, что будут определены места разработки именно на этих карьеров. "Это будет принято после общественных слушаний, ни один такой проект без моего внимания не остается", - подчеркнул политик. Сейчас специалисты изучают возможность использования около 30 законсервированных в советские времена крымских карьеров для добычи сырья на нужды трассы "Таврида". Один из таких карьеров, в котором планировалось добывать песок для строительства трассы, находится вблизи городища "Артезиан". Как рассказала директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, песок с этого месторождения, согласно данным московских экспертов, не подходит для строительства. Источник: "Черноморские новости" (blackseanews.net/allnews/crimea), 23.12.2016

Пророссийский канал "Миллет" в Крыму обыскивает ФСБ -- В офисах крымскотатарского телеканала "Миллет", созданного после аннексии полуост-рова Россией, сотрудники ФСБ провели обыски. Информацию об этом передает крымское издание. Следственные мероприятия проводятся якобы в связи с "подозрением в хищениях государственных средств". Сотрудники оккупационных спецслужб уже изъяли у руководства телеканала некоторые документы. При этом никаких комментариев журналистам пресс-службы "ведомства" не дают. Источник: "QHA - Kpымские новости" (qha.com.ua), 29.12.2016

Руководство пропагандистского телеканала "Миллет" в Крыму могут по-садить за кражу российских денег -- "Правоохранительные органы" в оккупи-рованном Крыму изъяли документы пропагандистской телекомпании "Миллет" руководителей телеканала подозревают в нецелевом использовании средств и масштабных хищениях. Об этом сообщил так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов в эфире радио Комсомольской правды. "Это не слухи, на "Миллете" были выемки. Правоохранительные органы разбираются. У них есть подозрения о хищениях. Нет никаких запретов у правоохранителей на вход в любые государственные структуры", - заявил Аксенов. В настоящее время "глава" Крыма ждет подробностей от спецслужб РФ: "Я всегда говорил, видно,когда кто-то имел намерения совершить преступление, и была ли у руководителя возможность предотвратить хищения. Сейчас от пресс-службы МВД, от прокуратуры мы ждем комментариев". Пропагандистский телеканал "Миллет" был создан оккупационными властями после запрета вещания в Крыму первого крымскотатарского телеканала АTR 1 апреля 2015 года. Он начал свое вещание в сентябре 2015 года с гимна Российской Федерации и с тех пор является ретранслятором российской пропаганды на полуострове. Источник: "15 МИНУТ" (15minut.org), 28 декабря 2016

Политзаключенному Балуху пришлось вызвать «скорую», но поставить диагноз врачу не позволили – правозащитники Политзаключенному Владимиру Балуху утром в среду, 28 декабря, вызывали врача. Украинцу назначили антибиотики, средства от ринита и кашля, а также таблетки для лечения болезней желудочно-кишечного тракта. Врач не поставил Балуху диагноз и не выдал никаких документов, подтверждающих его визит, сообщает Крымская правозащитная группа. Супруга украинского политзаключенного Наталья сообщила, что передала ему в СИЗО назначенные врачом препараты, но быть уверенной в том, что их передадут Балуху, она не может. В последний раз супруга активиста видела его на заседании «суда» 27 декабря: «Пообщаться нам не дали. Выглядит он болезненно и похудел». Как известно, у Владимира Балуха хронический бронхит, а в переполненной камере СИЗО болезнь обострилась – сейчас там находятся 34 человека. Коек в камере – 14. Украинский активист Балух был задержан 8 декабря. Во время обыска на чердаке его дома якобы нашли боеприпасы. Накануне задеражания ему угрожали «полицией» за то, что тот повесил на стене своего дома табличку с названием улицы в честь Героев Небесной Сотни. Ранее за свою проукраинскую позицию Владимир Балух уже подвергался преследованию со стороны «властей» оккупированного Крыма. В его доме сотрудники «полиции» провели два обыска. После второго обыска Балуха обвинили в оскорблении сотрудника «полиции» Евгения Баранова и приговорили к 320 часам обязательных работ. Источник: 15 минут, 29.12.16

В Крыму "зарубили" туристический кластер в Бахчисарайском районе -- Бахчисараский район не будет принимать участия в программе развития туристических кластеров в оккупированном Крыму. В марте 2016 года "Совет министров РК" принял новую редакцию госпрограммы по развитию курортов и туризма на полуострове. Планировалось развивать 6 туристических кластеров: детский оздоровительный отдых в Евпатории, лечебно-оздоровительный отдых в Саках, кластер "Коктебель", кластер в районе озера Чокракское (Ленинский район), кластер "Черноморский" и кластер "Бахчисарайский", где предполагалось создание круглогодичного горнолыжного туристского комплекса с сетью канатных дорог, передает Крым.net. Но теперь создавать в Крыму горнолыжный курорт передумали. Об этом заявил член "общественного совета при Минкурортов" Вячеслав Мартынов. Впрочем, в Министерстве курортов и туризма утверждают: окончательно вопрос по Бахчисарайскому кластеру еще не решился. Официальных документов нет, но правительство и специалисты считают, что проект был недостаточно разработан в 2014 году. Источник: "Черноморские новости" (blackseanews.net/allnews/crimea), 26.12.2016

Инжиниринговая компания "Технопромэкспорт" перенесла срок достройки теплоэлектростанций (ТЭС) в Крыму на 2018 год. Об этом сообщил генеральный директор "Ростеха", в структуру которого входит "Технопромэкспорт", Сергей Чемезов, передает Центр журналистских расследований. "У нас по плану конец 2017 года, но понятно, что мы уже не успеваем, поэтому, думаю, к середине 2018 года завершим строительство. Задержка связана с турбинами", – сказал он. Чемезов уточнил, что ведутся переговоры с поставщиками о покупке оборудования для строительства ТЭС в Крыму. Строительство двух тепловых электростанций мощностью по 470 МВт (по одной в Симферополе и Севастополе) запланировано федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Программа предусматривает 49 млрд рублей на развитие энергетики полуострова. ТЭС строит компания "Технопромэкспорт". 27 декабря 2016 года Кремль заявил, что РФ подключила оккупированный Крым к своей газотранспортной системе и пустила свой газ на полуостров. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о планах построить две электростанции мощностью по 470 мегаватт. В 2014 году Россия заявила о строительстве двух новых электростанций в оккупированном Крыму, не имея турбин. Как сообщал Центр журналистских расследований, в России искусственно банкротят государственную компанию «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» (ТПЭ), заказавшую у немецкого концерна Siemens четыре газовые турбины якобы для постройки электростанции на Тамани, чтобы затем через «фирму-прокладку» в обход санкций завезти эти турбины для постройки ТЭС в оккупированном Крыму. Подробнее о действии санкций читайте в цикле материалов нового спецпроекта Центра журналистских расследований "Бизнес на два фронта и в обход санкций", который позволит оценить эффективность действия западных и украинских санкций, введенных против РФ за незаконную аннексию АР Крым и г.Севастополя, их влияние на отрасли экономики и работу крупнейших предприятий. Источник: ЦЖР, 28.12.16

Разное

Bild: при Трампе Крым не будет признан российским, но вмешиваться в вопрос США не будут -- Посредником в отношениях между Белым домом и Кремлем при избранном президенте США Дональде Трампе станет экс-госсекретарь США, опытный дипломат с еврейскими корнями Генри Киссинджер. Как сообщили в газета Bild со ссылкой на источники в команде будущего президента США и данные европейских спецслужб, Киссинджер предложил Трампу план нормализации отношений с РФ. В газете добавили, что Киссинджер знает Владимира Путина "с момента падения Берлинской стены". Отмечается, что Киссинджер имеет четкие представления о будущих отношениях ядерных держав. "Он считает, что примирение с Россией является правильным шагом для того, чтобы позиционировать себя против Китая. Баланс между Америкой и Россией будет способствовать укреплению глобальной стабильности", - сказано в статье. Кроме того, издание подчеркивает, что согласно анализу западноевропейских разведывательных служб, опираясь на информацию из команды Трампа, будущий президент США стремится к отмене санкций против России. По информации журналистов, Киссинджер якобы рекомендовал Трампу признать превосходство России в Беларуси, Украине, Грузии и Казахстане. Источник: "15 МИНУТ" (15minut.org), 27 декабря 2016

Институт стран СНГ в Республике Крым

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