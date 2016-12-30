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Детали
Экс-министр обороны Молдавии намерен основать политическую партию
|30.12.2016 12:48:34
Экс-министр обороны от Либеральной партии Анатол Шалару обнародовал своё намерение основать правую политическую партию в том случае, если ему не удастся созвать внеочередной съезд ЛП и отправить в отставку Михая Гимпу с поста председателя партии. Свои планы политик озвучил в ходе передачи „Pahomi” на телеканале Realitatea TV, передаёт IPN.
Шалару сообщил, что в середине этого месяца его вызывали в Брюссель, где посоветовали ему что-то предпринять, так как Михай Гимпу уничтожает партию, однако он выразил сомнение в своём успехе. „Не думаю, что за две недели мне удастся созвать Внеочередной съезд ЛП и добиться избрания председателем партии. Я создам политическую платформу, которая за несколько месяцев превратится в правую политическую партию. ЛП сейчас стоит на перепутье, и если изменения не будут проведены сегодня, то через два года никто не вспомнит об этой партии”, — заявил экс-министр.
Анатол Шалару также поведал о намерении привлечь в свой политический проект как можно больше достойных людей. „Республика Молдова испытывает недостаток не в политических партиях, а в достойных людях, участвующих в политике. У нас есть достойные люди, но они не входят ни в одну из партий. Если мы сумеем собрать этих людей, то у нас будут шансы на предстоящих парламентских выборах”.
Анатол Шалару не видит оснований для организации досрочных парламентских выборов. „Думаю, Правительство Филипа доведёт свой мандат до конца. Это правительство серьёзно занялось делом и выполняет свою работу хорошо. Уже удалось обеспечить стабильность. Сделать это было вовсе не просто после политического кризиса и гибридной войны, развязанной Российской Федерацией посредством Игоря Додона и Ренато Усатого”, — заявил Шалару.
Анатол Шалару был освобождён от должности министра обороны президентом Игорем Додоном, по запросу лидера ЛП Михая Гимпу, сообщившего, что ЛП отзывает политическую поддержку Шалару, и обвинившего последнего в том, что он стремится уничтожить партию.