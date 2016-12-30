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Детали
Россия–Украина: дрифт на месте
|30.12.2016 11:42:56
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
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2016 год был ознаменован разрывом ряда соглашений между Россией и Украиной, а также уже привычными за последние несколько лет агрессивными выпадами со стороны Киева. Последовал в этом году и ряд громких заявлений. Украинская сторона говорила о возможном введении визового режима для россиян, звучали даже призывы к разрыву дипотношений. В середине года Киев заявил о возможном выходе страны из СНГ. Однако это так и осталось лишь популистской риторикой.
Помимо прочего, вводится запрет на трансляцию российских каналов на территории Украины, создаются черные списки видных политических и культурных деятелей России, разрываются соглашения по сотрудничеству в сфере СМИ, теле- и радиовещания, вводится эмбарго на ряд российских товаров.
Наиболее заметным событием в двусторонних отношениях стало помилование украинской летчицы Надежды Савченко, осужденной в России за убийство российских журналистов. На протяжении всего пребывания Савченко в заключении украинские политики жестко высказывались по поводу якобы незаконного похищения военнослужащей. Правда, после помилования ее российским президентом Владимиром Путиным в мае власти в Киеве спустя несколько месяцев выразили свое недовольство ее действиями, исключив ее из состава делегации в ПАСЕ, а также из рядов партии «Батькивщина».
Еще одним заметным событием стала отставка посла РФ на Украине Михаила Зурабова. После продолжительных контактов с украинской стороной, которая не захотела утверждать кандидатуру нового посла Михаила Бабича, Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего министра образования и науки Дмитрия Ливанова на должность спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. Таким образом, статус дипломатических отношений двух стран был серьезно понижен.
— В целом российско-украинские отношения остаются в самом плохом состоянии в силу желания правящих кругов в Киеве формировать из Украины антироссийское государство. Однако наметилась тенденция: несмотря на все обстоятельства, связанные с гражданской войной, репрессиями, борьбой с инакомыслящими на Украине, началось расслоение между политической верхушкой, которая связала себя с этой гражданской войной и с конфликтом с Россией, и между людьми на местах, которые всё чаще задумываются и понимают, что этот путь ведет Украину в тупик. Самым ярким примером является Надежда Савченко, которая из героини Украины превратилась в «предательницу интересов» только на том основании, что она выступила за диалог с Донбассом, —резюмировал в беседе с «Известиями» директор Института стран СНГ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. — Начинается переосмысление всего произошедшего. Это не значит, что люди, живущие на Украине, стали иначе смотреть на происходящее в Крыму или на Донбассе. Но они начинают предъявлять претензии. Это мы видим в падении рейтингов украинской власти.
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Именно с таким требованием все больше обращаются к Порошенко украинские граждане с разных уголков страны. Украина не смогла восполнить потерю российского рынка, о чем не раз приходилось признавать даже провластным киевским экспертам. Но поскольку от власти никаких инициатив в этом направлении ждать не приходится, начинается движение снизу.
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