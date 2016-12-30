Отрезанный ломоть или часть народа?

30.12.2016 11:07:34

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

перейти на страницу автора



Директор Института стран СНГ,

Приближается Новый год. Среди тех, чьи тревоги с его приближением сменились надеждами, будет несколько тысяч (может быть, десятков или даже сотен тысяч) человек, чья многолетняя жизнь на Родине, в России могла оборваться в будущем году. Русские люди могли бы быть депортированы из России. Но этого не произошло. Благодаря тому, что новая Государственная дума, заваленная законопроектным наследством своих предшественниц, успела-таки принять сразу в трех чтениях закон, продлевающий еще на три года возможность для малой части наших соотечественников, бежавших или просто переехавших еще в 90-е годы в Россию, получить или вернуть без лишней бюрократии российские паспорта.

Почему вообще возникла такая проблема?

Четверть века назад Российская Федерация приняла на себя финансовые долги СССР и унаследовала его место в ООН. Но «широка наша страна родная» долго не вспоминала о своих долгах по отношению к гражданам СССР, направленным в разные годы из корневой России на подъем «национальных окраин», «целинных земель», строительство атомных станций, гигантов металлургии и машиностроения, наконец, на охрану ее границ и несение службы в дальних гарнизонах. Те, кто на 6 февраля 1992 года — день вступления в силу первого Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» — не имел постоянной прописки на ее территории, будь он рожденным в России, имеющим предков — граждан России, оказались иностранцами на Родине, и восстановление их в гражданстве Отечества стоило многолетних унизительных и оскорбительных процедур. И не все, кто вернулся в Россию жить навсегда, смогли эти процедуры осилить, продолжая оставаться на родине нелегалами. Сколько их — подсчету не поддается.

С начала 2000-х годов добавилась еще одна напасть — у граждан России, получивших паспорта в полномочных органах, в посольствах или консульствах РФ за рубежом, документ начали отбирать или — после возмущения Генпрокуратуры в 2009 году — признавать недействительными. Причина: данные о гражданине не нашли в базе данных граждан РФ или там был указан не тот пункт, какой кажется сейчас подходящим для принятия гражданства. То, что эта база имеет дыры, ошибки, — показал в своем докладе еще в 2007 году уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Но уполномоченный, назначенный Думой для контроля за соблюдением прав граждан, не указ тем нашим чиновникам, которые проявляют рвение не когда нужно помочь человеку, а когда можно ему навредить. И паспорта продолжили отбирать. Вот пример: Нефедов Сергей Иванович, русский, 60 лет. В России с 1993 года. Прибыл с семьей из Казахстана, казахского гражданства не оформлял, по прибытии был документирован по удостоверению личности военнослужащего (в то время военные паспортов не имели) с выдачей паспорта СССР и вкладыша гражданина РФ к нему. Работал оперуполномоченным угрозыска, старшим оперуполномоченным и начальником уголовного розыска города. После выхода на пенсию по выслуге лет МВД РФ работал начальником узла почтовой связи г. Медногорска. 21 марта 2002 года обменял паспорт СССР на российский нового образца. В декабре 2016 года случайно узнал, что паспорт недействителен (якобы выдан с нарушением). Паспорт собираются изъять. И лишить пенсии — единственного дохода за последние три года.

Казалось бы, содеянные ошибки в 2012 году были признаны, что стало причиной внесения в закон о гражданстве «упростительной» поправки, срок действия которой как раз и заканчивался 1 января 2017 года. Предполагалось, что десятки тысяч людей, давно уже живущих в России, смогут в течение четырех лет пройти заново процедуру получения гражданства через Федеральную миграционную службу.

К сожалению, Федеральная миграционная служба, заблокированная оформлением беженцев с Украины и проходившая серьезную реорганизацию, в установленные сроки не смогла решить эту проблему полностью. И теперь тысячи людей и семей, давно порвавшие всякие связи с бывшими союзными республиками и укоренившиеся в России, должны были — формально, по закону — быть депортированы после 1 января 2017 года неизвестно куда за счет российского бюджета. Можно себе представить, какой резонанс у нас дома, и особенно среди миллионов наших соотечественников за рубежом, произвела бы эта депортация русских людей из России. Как скомпрометировали бы даже единичные факты такого рода всю работу с соотечественниками за рубежом и указы Президента РФ по присвоению российского гражданства иностранцам, имеющим заслуги перед Россией.

Нам удалось избежать этой опасности. Принятый закон — это необходимая срочная мера, но он не снимает многих проблем других тысяч и миллионов наших соотечественников, кто въехал в Россию после ноября 2002 года или продолжает жить в ближнем зарубежье. Слабость российской политики в работе с соотечественниками наиболее резко проявляется в ключевом вопросе: о праве наших соотечественников на российское гражданство.

Право на упрощенное получение гражданства Российской Федерации, декларированное в действующем Законе «О государственной политике в отношении соотечественников за рубежом», не подтверждается в базовом Законе «О гражданстве Российской Федерации». Идеи Президента РФ, положенные в основу принятой десять лет назад Программы содействия добровольному переселению соотечественников и нового, с 2014 года, законодательства о «носителях русского языка», к сожалению, не нашли адекватного воплощения. Ни в законах, ни тем более в практике. Как результат: пробуксовка Программы добровольного переселения (кроме Украины, где люди бежали от войны, а не «добровольно переселялись») и провал предоставления гражданства «носителям русского языка».

Надо признать, что в прошлом созыве Государственная дума и ее профильный Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками мало что сделали, чтобы продвинуться в этом направлении. Единственной помощью в легализации соотечественников, беженцев с Украины стала возможность участвовать в программе переселения тем, кто получил статус временного убежища. Но это заслуга не депутатов — изменения в программу вносятся указом президента. А вот путь к гражданству России для участников программы могли бы облегчить депутаты, сняв требование регистрации по месту проживания, о чем много лет просят соотечественники. Но до этого руки не дошли. Положение не спасает право, данное в августе 2016 года участникам программы переселения с Украины, получать вид на жительство. Регистрацию по месту проживания — «прописку» надо обязательно иметь. И при этом не попасть под уголовную ответственность за проживание не там, где удалось «прописаться».

Программа содействия добровольному переселению соотечественников, объявленная указом Президента России в 2006 году, медленно набирала темп в решении вопроса гражданства РФ для соотечественников. К началу 2014 года благодаря программе въехали в Россию 114 тысяч соотечественников, успевших стать гражданами России. Цифра явно не дотягивала до контрольных параметров, заданных в программе. Можно сказать, что программу «спасла» беда на Украине. За 2014–2015 годы участниками программы стали более 132 тысяч беженцев с Украины, получивших временное убежище. Всего же к середине 2016 года насчитывалось уже около полумиллиона участников данной программы и членов их семей. Но соотечественники бьют тревогу о том, что программа закрывается для них.

Беженцы с Украины с середины 2015 года поделены на тех, кто прибыл с территории вооруженного конфликта, из ЛНР и ДНР, и тех, кто проживал в других регионах. Если первым каждые три месяца продлевается их миграционная карта, то остальным нужно решать вопрос пребывания в России как всем другим, прибывшим из безвизовых стран: три месяца в течение полугода можно находиться без регистрации по месту пребывания, а потом нужно выехать. Куда деваться журналистам, активистам Антимайдана из Киева, Харькова, Николаева, внесенным в расстрельные списки? Ведь Россия не признает политэмигрантов с Украины. Наше законодательство предусматривает статус политэмигранта только для тех, кто вырвался из стран, имеющих визовый режим с Россией. У думцев руки не дошли исправить положение с законом, учитывая ситуацию на Украине.

Весной 2014 года, когда уже разгорелся конфликт на Украине, Госдума приняла поправки в законы о гражданстве и о правовом положении иностранных граждан в РФ для «носителей русского языка». При этом введена схема, делающая иностранное государство, от гражданства которого наши соотечественники должны отказаться, посредником в вопросе предоставления гражданства Российской Федерации. Результат: по данным Главного управления МВД России по миграции из тысячи «носителей русского языка», имеющих гражданство Украины, только 24 человека получили гражданство РФ. А из всех (более 20 тысяч человек) получивших сертификат «носителей русского языка» российское гражданство имеют не более 6%.

В 2014 году в закон о гражданстве были внесены и другие новации, которые осложнили дорогу к гражданству для наших соотечественников из ближнего зарубежья, тех, кто окончил российские учебные заведения и имел право просить о гражданстве России сразу после выпуска. Сейчас это возможно только при наличии трехлетнего стажа в России. Такое право дано и иностранным выпускникам российских образовательных учреждений из стран дальнего зарубежья, которого они раньше не имели. Уравняли соотечественников с эфиопами. Излишне говорить, как это подрезало крылья молодым соотечественникам, обучающимся в России. Разочарование, паника, крушение жизненных планов, попытки искать обходные пути — вот следствие непродуманных изменений закона для наших соотечественников.

Госдумы прошлых созывов остались безразличны к судьбе детей из смешанных семей. С 2013 года лежит без движения в согласительной комиссии закон, принятый Госдумой, но не получивший одобрения Совета Федерации, — о предоставлении гражданства РФ детям по заявлению родителя-гражданина России, проживающего за рубежом, без обязательного согласия другого родителя-иностранца. Дважды, в 2010 и 2011 годах, мной вносился законопроект, разрешающий эту проблему, и дважды отклонялся. Наконец, в 2012 году поступил аналогичный проект от президента Д.Медведева. Он был принят, но на стадии обсуждения в него внесли антиконституционные поправки о лишении гражданства РФ тех, кто ребенком получил российское гражданство, а к 20 годам не отказался от другого, полученного при рождении. Совет Федерации справедливо не пропустил его, отправив на согласование.

Через четверть века после того, как от миллионов русских и русскоязычных уехало общее государство, многие из них продолжают верить и поддерживать Россию, считая верность Отечеству в критических ситуациях выше лояльности к странам нынешнего проживания. Крым это доказал. К армии и флоту как единственным союзникам в мире нам следовало бы добавить наших соотечественников за рубежом. Дело чести депутатского корпуса — устранить в будущем году изъяны и противоречия в законодательном оформлении политики Российской Федерации по отношению к ее сыновьям и дочерям за рубежом.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.