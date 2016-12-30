Выступление Константина Затулина на Европейском русском форуме

29.12.2016 18:23:39

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

(Брюссель, Европарламент, 5 декабря 20165 декабря 2016)

Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за приглашение и поприветствовать вас, Татьяна (Жданок), и всех присутствующих от лица недавно переизбранной Нижней палаты Российского Парламента, Государственной Думы, и от имени вновь образованного комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками, который получил в прошлом составе еще приставку «по евразийской интеграции». Тема нашего обсуждения – это конфликт России и Запада в 2016 году.

Я, конечно, знаю, что кто старое помянет, тому глаз вон. Вот и коллега Лукин, сказал о том, что не стоит сейчас вспоминать кто прав, кто виноват. Я же считаю, что, может быть, это имеет какой-то смысл. Иначе получится, как в «Капитанской дочке»: выслушай, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи. За все время взаимодействия между Европой и Россией Россия ни разу, на самом деле, всерьез не была инициатором конфронтации. Мы встречали шведов в XVIII веке, французов в XIX веке и немцев в ХХ веке на своей территории. Но, если мы оказывались где-то в чужих столицах, то только как следствие всего этого, в ответ на попытки каким-то образом вычеркнуть Россию из числа субъектов мировой и региональной политики. Это отношение Европы произвело такое впечатление на думающих людей в России, что возникло целое течение, и не сегодня, а в XIX веке, где, в общем, разносили между собой Россию и Европу. Вы помните название известного труда Данилевского «Россия и Европа», даже из названия которого следует, что Россия не есть Европа в полном смысле этого слова. И сегодня у нас распространены такие точки зрения. Я считаю, что это является откликом на отношение Европы к России, следствием всего этого отношения.

Забегая вперед, хочу сказать, что лично я считаю себя европейцем, все живущие в России принадлежат к Европе – по крайней мере, русский народ совершенно точно. Мы – европейцы, которые дошли до Тихого океана. Никто не вычеркивает, мне кажется, американцев из числа наций, сформированных на основе европейских ценностей – это европейцы, которые тоже дошли до Тихого океана, но только в другом направлении.

Так вот, что касается прежних наших отношений. Конечно, Россия на протяжении своей истории много воевала. Я это говорю потому, что сегодня вновь, благодаря бдительному нашему другу Джульетте Кьезе звучит тема войны. Россия много воевала в своей истории. За тысячу лет практически не найдешь долгого периода, когда бы Россия не была в войнах. Но с кем воевала Россия и ради чего?

В течение XVIII века Россия много воевала с Турцией. Какой была Турция в тот момент? Это страна, которая угнетала завоеванные народы, свое инородческое население. Накладывала, как мы знаем, на европейские народы свою руку и заставляла платить налог за то, что они не являются мусульманами, не исповедуют ислам. Этот налог даже назывался соответствующим образом – джизья. Турция и вассальное Крымское ханство разоряли южные пределы России, Украины и Польши, уводили в рабство огромное количество людей, которые в дальнейшем были исключены из этногенеза наших народов. Борясь с этой угрозой, мы очень часто сталкивались со злой волей Европы – отдельных европейских стран, которые участвовали, вопреки своим общецивилизационным установкам, на стороне Турции в интригах против России.

Сегодня мы сталкиваемся с этим, когда говорим о ситуации на Ближнем Востоке. Ради чего мы пришли в Сирию и проводим там свою операцию? Ради того, чтобы, казалось бы, помочь Западу в наиболее важном для него (если судить по заявлениям) вопросе борьбы с терроризмом. Именно этим вдохновлялись руководители России, когда посреди кризиса, вызванного событиями на Украине, приняли решение в 2015 году о начале операции в Сирии. Мы рассчитывали, что это будет оценено. Но предвзятость, прежде всего, со стороны наших американских партнеров, оказалась настолько велика, что сами по себе события в Сирии стали дополнительным поводом к конфликту России с Западом.

И временами это просто не выдерживает никакой критики. Я был участником предыдущего и нынешнего Валдайского клуба, который проходил в моем родном городе Сочи, от которого я избран в Государственную Думу. И просто удивительно, как взрослые, образованные люди не видят совершенно двойных стандартов, которыми они постоянно оперируют. Значит, операция в Алеппо – это ужасное, ужасное событие. Это преступление против человечности, это варварство и так далее. Операция в Мосуле – это выдающийся пример гуманизма: специально обученные люди, пули которых просто не убивают гражданское население. Эти пули избирательно, всегда точно попадают в цель. Поэтому даже не может быть никакого сомнения, что операции в Алеппо и Мосуле – это разные вещи.

Я задал тогда вопрос одному из участников американской делегации: «Послушайте, могли бы мы победить фашизм, нацизм в ходе Второй мировой войны, если бы в момент, когда советские войска вели операции на советско-германском фронте, американская и английская пресса бесконечно бы муссировала вопрос о том, как неправильно мы стреляем, не туда попадаем, и вообще, ведем себя чрезмерно варварски в ходе военных действий против цивилизованной Германии? А мы бы, в свою очередь, в ответ рассказывали о том, что американцы совершенно варварским образом ведут войну на Тихом океане с японцами. Я думаю, что такая коалиция не достигла бы результата». Ведь когда мы пытаемся вспомнить, какие у нас были светлые моменты во взаимоотношениях с США и Европой, нам остается возвращаться именно к этим, трагическим событиям Второй мировой войны.

Посмотрите, как тогда общались руководители наших стран. Только что еще раз издана переписка Сталина с Рузвельтом и Черчиллем в комментариях группы авторов. Разве можно представить себе в их общении между собой те сегодняшние оскорбления, которые первые лица западных государств позволяют себе совершенно без всякого стеснения выражения в адрес своих партнеров т своих коллег России? Должны же быть какие-то правила поведения на этом уровне!

Что касается вопроса, который продолжает нас разделять – отношения к Украине и всему там происходящему, то я хотел бы сказать, что все, произошедшее на Украине является следствием желания во что бы то ни стало залезть в совершенно чужой огород и продемонстрировать свои интересы там, где их прежде не было. Попытка таким образом истолковать распад Советского Союза и воспользоваться им и является причиной всех конфликтов новейшего времени между Россией и Западом.

В свое время был сделан вывод, что мы проиграли в Холодной войне, хотя мы не подписывали никакой капитуляции. И раз считается, что мы проиграли, значит, мы должны выполнять все то, что нам предписывается внутри и вовне страны. И вот вам ситуация, когда вначале был эксперимент по запуску каких-то троянских коней, разрушению любых попыток интеграции на постсоветском пространстве. Я не буду напоминать те слова, которые госсекретарь Клинтон говорила о проекте, скажем, евразийской интеграции, создании Евразийского союза. Европейский Союз – это удивительное, прекрасное будущее, это уникальный опыт, замечательный эксперимент, который обязательно увенчается успехом, а Евразийский союз – это возврат в прошлое, это заведомо мрачная затея, которая ничем, кроме краха, не закончится. Американские послы и послы западных стран в государствах СНГ вовлечены в бесконечный скептицизм по поводу возможностей интеграции с Россией. Посол Федеративной Республики Германия в период еще Оранжевой революции ездил по территориям, которые сегодня оказались прифронтовыми, приезжал в Донецк и рассказывал там, в Донбассе, о том, что ни в коем случае Украина не должна стать федеративной, это противопоказано для Украины. Посол Федеративной Республики Германия. Это просто удивления достойно.

Где все те попытки, которые осуществлялись, вроде, например, союза ГУУАМ? В свое время в Брюсселе, вот здесь, состоялся первый саммит этого объединения. Это было в конце девяностых годов – Грузия, Узбекистан, Украина, Азербайджан и Молдова. Следующий саммит состоялся в Соединенных Штатах, на Саммите тысячелетия в ООН. Рекламировалось, что это новая попытка объединения без России на постсоветском пространстве будет суперуспешной, в отличие от хромающего на обе ноги Содружества независимых государств. Что слышно про этот ГУУАМ на сегодняшний день? И почему он собирался не там, где столицы этих государств – Грузии, Узбекистана, Азербайджана и Молдовы – а в Брюсселе и Нью-Йорке? Да потому что это был ответ на заказ со стороны Запада создать какое-то двоецентрие на постсоветском пространстве, для того чтобы уравновесить Россию, ее желания и возможности здесь влиять. Но, вне зависимости от того, будет такой центр создан или нет, экономика России – это 80% экономики бывшего Советского Союза. Если быть последовательными, то в этом случае любые попытки создать противовес России просто ни к чему не приводят. Из этого последовательные люди делают вывод: надо уничтожить саму Россию. То, о чем говорил Джульетто Кьеза, ссылаясь на господина из Швеции.

Не знаю, как шведы – у них есть опыт столкновения с Россией, не очень позитивный. Хотя многие говорят теперь благодарность за то, что Швеция из-за проигрыша в Северной войне не стала империей, часто это подчеркивают. Тем не менее, ситуация такова, что вслед за неудавшимся ГУУАМом Восточное партнерство и было поводом для конфликта, и это было инсценировано не нами. Где его инициаторы, которые сегодня, я слышал, в Европейском парламенте не считаются такими уж непорочными? Я имею в виду господина Баррозу – он, по-моему, проходит по каким-то делам в качестве нарушителя норм личного поведения главы Европейской комиссии. Именно господин Баррозу озвучивал, что, во-первых, Россия не должна быть ни в коей мере в Восточном партнерстве. А, во-вторых, когда мы приглашаем Восточное партнерство, то это значит, что эти страны не имеет права на вообще какой-либо другой выбор. Ведь они же просили – Украина просила: «Дайте возможность мне быть и там, и здесь». Мы в России говорили: «Давайте проведем переговоры о том, как можно совместить желание отдельных стран СНГ быть в Евразийском союзе или в Таможенном союзе с Россией, по крайней мере, и одновременно быть в зоне свободной торговли с Европой». Это было отвергнуто с порога. Либо там, либо здесь, выбирайте.

И вот что произошло в результате. Это совершенно позорная история, когда три министра иностранных дел выступили гарантами договоренности президента Януковича с оппозицией, и после этого случился переворот. До момента, когда он отказался в Вильнюсе подписывать соглашение о зоне свободной торговли, он был не столько пророссийским, сколько прозападным политиком на Украине, - шел прямым путем в Европейский Союз, в зону свободной торговли с Европейским Союзом. И ни слова критики по его поводу не раздавалось. Так, слегка говорили, что нужно было бы выпустить Тимошенко, а все остальное не трогали.

Я не хочу сейчас вспоминать слухи, но где господин Фюле, которого здесь, наверное, забыли? Штефан Фюле, еврокомиссар по интеграции с Украиной, которому просто замучился таскать взятки господин Клюев, главе администрации президента Януковича. Фюле брал чемоданами деньги за то, что он осуществлял свою функцию – докладывал здесь Европейскому парламенту и Европейскому Союзу, что Украина обязательно, завтра-послезавтра, подпишет эти соглашения. Я не знаю, где сейчас господин Фюле. Надеюсь, что он чувствует себя хорошо.

Так вот, мы видим, что природа сегодняшнего конфликта между Западом и Россией состоит в желании Запада во что бы то ни стало снять с доски такую проблему, как Россия. Но, заканчивая, хочу сказать, что я в этом отношении оптимист, потому что мне кажется, что этот год – последний год того кризиса в отношениях между Западом и Россией, который, как мы видели, развивался с 2014 года. Все те события, которые произошли, все те выборы, все те сигналы, которые сегодня посланы – и те выборы, которые будут, выборы во Франции (а, может быть, и выборы в Германии), реально меняют ситуацию, делают эту историю, во всяком случае, не такой яркой. И в этом смысле, конечно, угроза войны, о которой говорили здесь, на Русском форуме, в прошлом году, где я, к сожалению, не смог принять участие, отдаляется. Будем надеяться на это. Спасибо.

P.S. Я проанализировал свою собственную речь и понял, что я забыл упомянуть об одном важном событии, существенном, как мне кажется, по крайней мере, для части здесь присутствующих. Прежде чем я об этом скажу, я откликнусь на то, что сказал Димитрис Константакопулос, говоря о несамодостаточности как болезни, которая поразила поздний Советский Союз. Действительно, это бич, и мне бы сейчас было сложно отвечать, что он полностью преодолен в России, когда мы начинаем беседовать о международных отношениях или подобных вещах, внутренней жизни. Но мне кажется, что основным содержанием нынешнего периода в жизни России (было бы счастье, как у нас говорят, да несчастье помогло) является как раз попытка излечиться от несамодостаточности. Та изоляция, в которую нас не по нашей воле обратили, в результате этих санкций и всего остального, позволяет нам быстрее прийти к определенным выводам. И вот это очень важно.

А что касается неупомянутого мной, то я хотел обратить ваше внимание, что на прошлой неделе, в среду, Государственная Дума приняла заявление о Декларации памяти и солидарности, которая была принята 20 октября Сеймом Польши и Верховной Радой Украины. Предполагалось, что третьим участником станет Парламент Литовской Республики, но он не смог это сделать из-за того, что там шли выборы. Тем не менее, такое желание он проявил. Речь идет о попытке возложить на Советский Союз, а вслед за этим волшебным образом и на его продолжателя, Российскую Федерацию, ответственность за развязывание Второй Мировой войны, наряду с Гитлером. Это важно, потому что это одна из тем, которая приводит к конфликту России и Запада сегодня, и которая звучит в многочисленных комментариях, когда пытаются поставить на одну доску Сталина и Гитлера, Советский Союз и Фашистскую Германию и так далее. Я обращаю ваше внимание на то, что мы высказались по этому поводу в Государственной Думе и считаем это абсолютно нечистоплотной затеей. Попытка уравнять в данном случае агрессора и жертву, которой, в конце концов, стал Советский Союз.

Мы обращаем внимание на то, что те, кто принимали это заявление, просто ставят под угрозу стабильность в Европе, ибо, по сути, задаются вопросом о собственных границах, которые они сегодня имеют – западные границы Польши и западные границы Украины. Посмотрите на этот документ, он может пригодиться вам, особенно, когда речь заходит о тех, кто приехал из республик Прибалтики, из государств Прибалтики, из Польши и Украины. Это очень важное заявление. Спасибо.

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