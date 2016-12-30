Итоги года. Время покажет. Выпуск от 29.12.2016

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В студии программы «Время покажет» подводят итоги уходящего 2016 года. Эксперты обсуждают события, которые волновали наше общество в этом году — популярный клип Сергея Шнурова, бесчинства золотой молодежи, выборы в Госдуму, коррупционные и допинговые скандалы.

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы РФ, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин в программе «Время покажет».

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