Андрей Грозин: Азимова в Душанбе ждали давно

29.12.2016 15:29:27

Андрей Валентинович Грозин Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ

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Как объяснил Грозин, у Ташкента и Душанбе на протяжении последних двух десятилетий были напряженные отношения. Субъективные и объективные причины довели соседние страны практически до состояния холодной войны. Обвинения в транспортной блокаде, водная проблема, низкий товарооборот отравляли отношения стран.

Начавшееся в прошлом году благодаря президенту Каримову улучшение отношений продолжил и новый лидер Шавкат Мирзиёев. "Этого визита ждали давно. Это очень значимое событие", — подчеркнул эксперт. Напомним, вице-премьер правительства Узбекистана совершил визит в Душанбе, где провел ряд встреч и мероприятий.

Это первый визит высокопоставленного узбекского чиновника в Таджикистан за последние годы.

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