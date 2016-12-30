Грозин: Азимова в Душанбе ждали давно

28.12.2016

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Как объяснил Грозин, у Ташкента и Душанбе на протяжении последних двух десятилетий были напряженные отношения. Субъективные и объективные причины довели соседние страны практически до состояния холодной войны. Обвинения в транспортной блокаде, водная проблема, низкий товарооборот отравляли отношения стран.Начавшееся в прошлом году благодаря президенту Каримову улучшение отношений продолжил и новый лидер Шавкат Мирзиёев.Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.