Второй Российский центр науки и культуры открылся в Оше

29.12.2016 12:56:18

Второй филиал Российского центра науки и культуры в Кыргызстане заработал в южной столице с 21 декабря 2016 года. Об этом сообщается на сайте Россотрудничества.

«Его деятельность будет направлена на развитие культурного диалога, побратимских связей и будет способствовать дальнейшему укреплению гуманитарного сотрудничества России и Киргизии», - заявила руководитель Центра Любовь Глебова.

Она добавила, что ошское отделение Россотрудничества ориентировано на тех, кто хочет побольше узнать о России и поближе познакомиться с ее духовной, культурной и научной жизнью.

Открытие РЦНК отметили проведением круглого стола в Генеральном Консульстве Российской федерации в городе Ош. Мероприятие было посвящено вопросам развития гуманитарного сотрудничества между Россией и Кыргызстаном. Сотрудники Центра и эксперты высказали свое мнение о возможных перспективных проектах и направлениях работы филиала Россотрудничества.

Напомним, что один Российский центр науки и культуры в Кыргызстане уже есть – вот уже 5 лет его отделение работает в Бишкеке.

Подобные центры науки и культуры – это представительства Федерального агентства по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Их деятельность на территории Кыргызстана регулируется соглашением между правительствами России и нашей страны об учреждении и условиях деятельности культурно-информационных центров.

В Беларуси в этом году открылся уже третий РЦНК – на этот раз в Гомеле. В 2017 году собираются начать работу филиалы в Гюмри (Армения) и в Гяндже (Азербайджан).

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