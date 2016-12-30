Теннис­ный тур­нир «Боль­шая бес­ко­зыр­ка – 2016»

Фотоальбом Сергея Горбачева «От Третьей обороны – к Русской весне»

Мы не признаем правомочности этого судилища!

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Донбасс: замороженный конфликт

Донбасс: замороженный конфликт  далее »
30.12.2016
12:48:34
Экс-министр обороны Молдавии намерен основать политическую партию далее »
12:00:04
Поздравление Константина Затулина с наступающим Новым Годом далее »
29.12.2016
13:14:03
Россия сожалеет о задержках в работе по таможенному соглашению с Грузией далее »
12:56:18
Второй Российский центр науки и культуры открылся в Оше далее »
12:47:55
Половина украинцев хочет досрочно выгнать Порошенко и Раду далее »
12:33:23
Ереван сообщил о гибели троих военнослужащих в бою на границе с Азербайджаном далее »
10:24:02
В МИД РФ ожидают урегулирование молдо-приднестровского вопроса далее »
28.12.2016
16:30:50
Москва призвала Киев не допустить торгово-экономической блокады Донбасса далее »
15:34:46
Прокурором Крыма стал бывший зампрокурора Москвы далее »
15:23:09
Глава МИД Сергей Лавров ответил на запрос Константина Затулина по вопросу прав всех неграждан Латвии и Эстонии на безвизовый въезд в Россию далее »

Итоги года. Время покажет. Выпуск от 29.12.2016 далее »

Грозин: Азимова в Душанбе ждали давно далее »

Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »

После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »

Обзор событий недели на Украине далее »

Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »

Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »

Детали

Половина украинцев хочет досрочно выгнать Порошенко и Раду


29.12.2016 12:47:55

Опрос общественного мнения на Украине показал, что 46 процентов граждан выступают за досрочные выборы Рады, а 47 процентов - за досрочные выборы президента.

Согласно социологическому исследованию, проведенному фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с украинским аналитическим центром Разумкова, около половины жителей Украины разочарованы в нынешней власти и хотят проведения досрочных выборов.

За досрочные выборы парламента выступили 46 процентов резидентов, за перевыборы президента - 47 процентов.

В случае проведения досрочных выборов президента за Порошенко готовы проголосовать только 11,9 процента украинцев. На пятки нынешнему президенту наступает Юлия Тимошенко с 11,1 процента голосов. Менее 10 процентов голосов респондентов получили Юрий Бойко (8,4 процента), Анатолий Гриценко (7,2) и Олег Ляшко (6,1).

Опрос был проведен с 16 по 20 декабря во всех регионах Украины, было опрошено более 2000 человек.

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

Депутаты Рады разрушили репутацию Порошенко перед Западом

Украинские СМИ сообщают, что на Украине патентованным скандалом отгремел новогодний корпоратив фракции «Блок Петра Порошенко».

Суд в Москве признал события в Киеве в 2014 году госпереворотом

Партнёрский союз Ахметова и Порошенко: политэкономия войны

Мир на Украине – это желание миллионов и миллионов людей. Как внутри страны, так и далеко за её пределами. Похоже, одной из главных причин, почему не удаётся наладить мирное урегулирование, стало формирование в стране т.н. политэкономии войны, когда не только действующая власть и конфигурация правящей коалиции, но и экономика строится на военном противостоянии, а война – средство заработка для крупных финансово-промышленных групп.

Евродеградация Украины

Заместитель заведующего отделом Украины института Денис Денисов рассуждает о том, какие разочарования ждут Петра Порошенко в 2017 году.

Николай Азаров: На суде Янукович должен был фактами доказать невиновность Беркута

Экс-премьер Украины Николай Азаров поделился с «Материком» своими впечатлениями от участия экс-президента Виктора Януковича в допросе в режиме видеоконференции по делу расстрелов на Майдане.

Клюев: госпереворот на Украине спланирован спецслужбами США

Тень министра

Куда исчез глава МВД Украины Арсен Аваков

Почему у Порошенко началась истерика из-за поездки Савченко в Минск

Савченко демонстрирует возможность прямых переговоров с Донбассом, которых панически избегает официальный Киев, несмотря на обязательства в рамках Минских соглашений считает политолог Денис Денисов, эксперт Института стран СНГ.

Тимошенко собралась исключить Савченко из партии за скандальную встречу

Однако у ситуации вокруг переговоров с Плотницким и Захарченко есть "двойное дно"

Трамп готовится сливать Порошенко?

Трамп готовится сливать Порошенко?

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2016 Институт стран СНГ.