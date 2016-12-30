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Детали
Половина украинцев хочет досрочно выгнать Порошенко и Раду
|29.12.2016 12:47:55
Опрос общественного мнения на Украине показал, что 46 процентов граждан выступают за досрочные выборы Рады, а 47 процентов - за досрочные выборы президента.
Согласно социологическому исследованию, проведенному фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с украинским аналитическим центром Разумкова, около половины жителей Украины разочарованы в нынешней власти и хотят проведения досрочных выборов.
За досрочные выборы парламента выступили 46 процентов резидентов, за перевыборы президента - 47 процентов.
В случае проведения досрочных выборов президента за Порошенко готовы проголосовать только 11,9 процента украинцев. На пятки нынешнему президенту наступает Юлия Тимошенко с 11,1 процента голосов. Менее 10 процентов голосов респондентов получили Юрий Бойко (8,4 процента), Анатолий Гриценко (7,2) и Олег Ляшко (6,1).
Опрос был проведен с 16 по 20 декабря во всех регионах Украины, было опрошено более 2000 человек.
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