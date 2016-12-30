Ереван сообщил о гибели троих военнослужащих в бою на границе с Азербайджаном

29.12.2016 12:33:23

Трое военнослужащих Вооруженных сил Армении погибли в результате предпринятой Азербайджаном диверсии на участке госграницы утром в четверг, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Один из погибших - офицер», - сказал он. По его словам, с азербайджанской стороны также есть потери. «Тело одного погибшего азербайджанского военнослужащего находится на армянской стороне», - отметил Ованнисян.

Ранее Минобороны Армении сообщило о попытке азербайджанских диверсантов пересечь границу Армении и о начале боя.

«Рано утром 29 декабря на участке армяно-азербайджанской государственной границы, к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения», - написал в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

В Минобороны Азербайджана заявили, что «формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 39 раз». По данным ведомства, обстрел велся как с территории самой Армении, так и с «оккупированных земель Азербайджана».

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 г. Последний раз ситуация обострилась 2 апреля. Весной начались боевые действия с применением авиации и артиллерии. Однако вскоре конфликт в Нагорном Карабахе после обострения стих.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.