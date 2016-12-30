Православное большинство граждан России хозяева в своем доме!

29.12.2016 12:15:21

В последнюю четверть уходящего года либеральные смердяковские СМИ в очередной раз подвергли массированной атаке саму возможность преподавания в школах предметов «Основы православной культуры» и смежного с ним по содержанию курса «Истоки». Катализатором пропагандистской истерии, суть которой сводится к отрицанию наличия в России православного большинства (к Русской Православной Церкви принадлежит более 90 процентов населения России!) стал протест группки родителей одной из школ Новой Москвы.

Учитывая интересы представителей других религий, необходимо отметить, что, например, большинство российских мусульман прекрасно относятся к введению в общеобразовательный курс данных дисциплин, так как понимают, что от нравственного социального климата зависит, в том числе, и отношение к уважаемой исламской общине России. Православные и правоверные вместе борются с секулярным тоталитаризмом и безбожными проектами расчленения и десуверенизации страны. Бредни и домыслы относительно того, что «Основы православной культуры» и «Истоки» якобы раскалывают школьников по религиозному признаку распространяют, как правило, не традиционные мусульмане, а агенты влияния ИГИЛ и адепты влиятельной элитной партии Смердякова, понимающие, что от результата великой битвы за умы и сердца людей зависит само бытие России. Именно Православие создало из конгломерата восточнославянских племен единый русский народ; именно православные миссионеры (Нестор Летописец, митрополит Иларион, Киево-Печерский архимандрит Иннокентий Гизель и многие другие) создали первые манифесты русского национального самосознания и такие живые памятники русской истории как «Повесть временных лет», «Слово о Законе и Благодати», «Синопсис». Именно Русская Православная Церковь сохраняет русское национальное самосознание и Российское государство. Знать это должен каждый гражданин России, каждый школьник!

Какую цель преследуют борцы с «Основами православной культуры»? Ответ очевиден: необходимо лишить нашу молодежь национального государственного самосознания. К сожалению, администрация школы в Новой Москве капитулировала перед местным «майданом» и это очень опасный прецедент, напоминающий трусливую уступчивость властной вертикали Януковича в 2013-14 гг., закончившейся катастрофой.

Призываем православное большинство граждан России оставаться «солью земли» и хозяевами в своем доме! Необходимо самоорганизоваться и пресечь законным и правовым путем антироссийскую деятельность компрадорских элит на всех уровнях государственной власти. В будущем году в кампании по поддержке Владимира Путина на президентских выборах 2018-го года, Союз православных граждан намерен сделать своим ключевым требованием введение предмета «Основы православной культуры» с 1 по 11 класс, а также повсеместную поддержку курса «Истоки». Введение этих дисциплин уже в 2017-18 учебном году будет реальным шагом по сохранению национально-государственного суверенитета России.

Валентин Лебедев, председатель Союза

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