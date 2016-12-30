Авиационный спор России и Таджикистана: в проигрыше – рядовые пассажиры

29.12.2016 11:00:40

Спор между авиационными властями России и Таджикистана, сопровождающийся ненужной шумихой в СМИ, ультиматумами и демаршами, в очередной раз набирает свои обороты, делая и так не особо радостное положение пассажиров двух стран еще более удручающим.

Напомним читателям, в чем истоки конфликта, возникшего в ноябре 2016 года и, как одно время казалось, успешно разрешенного на радость жителям обоих государств. В связи с открытием полетов из международного аэропорта «Жуковский», расположенного в Раменском районе Московской области (построен на базе аэродрома Летного испытательного института им. Громова, официально открыт в мае с.г., первый рейс в РТ принят 12 сентября), авиационные власти России обратились к своим коллегам из Таджикистана с просьбой согласовать полеты национальных перевозчиков «Уральские авиалинии», «ВИМ-Авиа» и «Ямал», получивших допуски на международные полеты из этого аэропорта в Республику Таджикистан.

Мотивируя свой отказ нарушением паритетных условий выполнения рейсов между двумя странами, установленных соглашением между правительствами двух стран от 12.09.97 г. «О воздушном сообщении», авиационные власти Таджикистана сделали упор на территориальной принадлежности международного аэропорта «Жуковский» к Московскому авиаузлу (МАУ). Данное обоснование отказа вызвало логичную и закономерную реакцию российской стороны, заявившей свой протест в связи с попытками определения территориальной принадлежности инфраструктурных объектов на территории России представителями другого государства, что является нарушением суверенитета.

В ходе последовавших за этим демаршей с обеих сторон и угрозы прекращения полетов прозвучали даже предложения об обращении в международный суд для принятия к авиационным властям Таджикистана мер в связи с нарушением российского суверенитета. Однако последовавшие переговоры сняли остроту проблемы и, как казалось, привели к консенсусу: «Уральские авиалинии» получили разрешение на полеты из «Жуковского» в Таджикистан. Конфликт исчерпан? Оказалось – не тут-то было.

14 декабря представитель АО «Авиационная транспортная компания «Ямал» в РТ получил официальный отказ Министерства транспорта Таджикистана в предоставлении ей эксплуатационного разрешения на регулярные полеты зимой 2016-2017 гг. Мотивировка отказа: таджикской стороной не назначен второй авиаперевозчик в данном направлении, следовательно, налицо факт нарушения паритета, предусмотренного соответствующим межправительственным соглашением и протоколами к нему. 21 декабря Министерство транспорта РТ выступило с официальным заявлением: «Управление гражданской авиации Министерства транспорта Республики Таджикистан информирует по данному событию, что АО «Авиационная транспортная компания «Ямал» не имела права на продажу авиабилетов без получения эксплуатационного разрешения по маршруту «Жуковский – Душанбе – Жуковский».

Утром следующего дня для переговоров с российскими коллегами в Москву вылетела правительственная комиссия под руководством начальника Управления гражданской авиации Министерства транспорта Юсуфа Рахмона. Для снижения «градуса» напряженности в этот же день авиационные власти республики дали единоразовое согласие на прибытие рейса самолета из Жуковского в Душанбе, мотивируя это заботой о 100 пассажирах авиакомпании «Ямал», ожидавших вылет двое суток.

К сожалению, переговоры, с которыми эксперты связывали большие надежды, не принесли желаемых результатов, и незамедлительно последовал асимметричный ответ российской стороны: руководство авиакомпании «Сомон Эйр» получило официальное уведомление Министерства транспорта РФ о запрете полётов в Оренбург, Краснодар, Красноярск и Иркутск. И уже 23 декабря авиакомпания была вынуждена отменить рейс по маршруту Душанбе – Оренбург и возвратить пассажирам средства за приобретённые билеты.

Авиационные власти Таджикистана не остались в «долгу»: с 23 декабря отменены рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» из Краснодара, Красноярска, Уфы и Челябинска. Маховик конфликта начал набирать обороты, омрачив новогодние праздники для сотен и сотен пассажиров!

Возникает вопрос, почему таджикские авиационные власти делают акцент на аэропорте «Жуковский» и МАУ (при том, что, по заключению Минтранса России, «Жуковский» не входит в Московский авиаузел) и не обращают внимания на паритетность в отношении других направлений? С чем связана такая избирательность?

По мнению ряда таджикских экспертов, высказываемых на страницах СМИ, в частности на сайте ВВС, действия таджикской стороны обусловлены защитой интересов авиакомпаний «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр», получающих сверхприбыли на сверхвыгодном направлении – «Душанбе – Москва». Ограниченность парка самолетов не позволяет обоим таджикским авиаперевозчикам в настоящий момент наладить полеты и в «Жуковский», и в другие аэропорты, а демпинг со стороны российских перевозчиков, и в частности авиакомпании «Ямал», на фоне сезонного снижения пассажиропотока ставит под угрозу финансовое благополучие авиакомпаний Таджикистана.

Комментируя положения российско-таджикского соглашения «О воздушном сообщении», большинство специалистов констатируют: принципы, регулирующие эксплуатацию договорных авиалиний, являются основой для картельного сговора игроков авиационного рынка России и Таджикистана, убивая свободную конкуренцию и рыночное ценообразование. Именно со стремлением ограниченного круга авиакомпаний (допущенных на привлекательный рынок авиаперевозок между Россией и Таджикистаном) получать сверхприбыль, прикрываясь необходимостью учитывать финансовые интересы друг друга, эксперты связывают дороговизну авиабилетов. Авиаперелет из Таджикистана в Москву и по другим популярным направлениям России, как минимум, в 2 раза дороже по сравнению с другими центральноазиатскими странами. Эта откровенно грабительская ценовая политика, убийственная для туристической отрасли Таджикистана, уже многие годы вызывает справедливые нарекания общественности обеих стран и даже призывы к бойкоту авиаперевозчиков, однако нужда гонит граждан РТ в трудовую миграцию в Россию, заставляя приобретать авиабилеты по любой цене.

Необходимо также особо подчеркнуть, что новогоднее авиационное противостояние в очередной раз вызывает массу противоречивых чувств у рядовых пассажиров. К сожалению, данный конфликт – увы, не первый. И с каждым разом градус напряжения в отношениях сторон нарастает. Хотя, казалось бы, законодатели обеих стран предусмотрели механизмы для исключения даже малейшей возможности наблюдаемого нами развития событий. В соглашении «О воздушном сообщении» четко прописан механизм разрешения споров, в том числе и при использовании дипломатических каналов. Соглашение, в котором во главу угла поставлены интересы граждан двух стран и обеспечение бесперебойного авиасообщения, не предусматривает взаимных ограничений, санкционных отмен полетов авиакомпаний, ультиматумы и демарши. Однако, несмотря на это, в очередной раз лоббисты с обеих сторон в погоне за экономической выгодой и прибылью поставили под удар интересы простых людей, для которых авиасообщение между нашими странами – сродни легендарной «Дороги жизни».

А ведь взаимовыгодное российско-таджикское сотрудничество, интеграция, забота о простых людях, защита прав потребителей, снижение уровня бедности и повышение уровня жизни, развитие всех отраслей экономики стран, и прежде всего туризма, обеспечение политики «открытых дверей» – это именно то, о чем постоянно говорят главы наших государств Владимир Путин и Эмомали Рахмон на всех встречах и форумах.

И именно поэтому общественность в обеих странах не теряет оптимизма и верит, что данный конфликт будет улажен в максимально короткие сроки и не омрачит новогодние праздники. И связи, объединяющие народы двух братских стран, связи судеб, умов, сердец и душ – не прервутся, несмотря на временные разногласия.

Михаил Петрушков

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