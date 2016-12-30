Победа Абхазии и здравого смысла — политические итоги года

29.12.2016 10:53:05

До Нового года остается несколько дней, поэтому политические итоги 2016-го в Абхазии вполне можно подвести. Ничего важного случиться уже не должно.

Начнем с главного. Оптимистичного, возможно, даже пафосного, но важного: Абхазия победила. Здравый смысл победил. Страна не скатилась к гражданскому противостоянию. Создать позитивные изменения трудно, но можно. Но если удалось не переступить черту, если жизнь продолжается, значит будут и успехи.

Этот год для маленькой страны был сложным, возможно, самым сложным за всю послевоенную историю. На фоне растущих проблем в экономике и социальной жизни, жесткая политическая турбулентность, едва не привела к смене власти в декабре. Но реалистичным оказался позитивный сценарий, благодаря которому можно надеяться на то, что в следующем году политическая обстановка в республике будет стабильна.

События 15 декабря, митинг оппозиции в центре Сухума, когда очевидно, должна была быть предпринята попытка переворота, стали кульминацией развития негативных сценариев, развивавшихся в последнее время. Еще в прошлом году было понятно, что усиление кризисных явлений в экономике в первую очередь отразится на устойчивости власти.

И логика мысли оппозиции была такова, что смена власти концептуально должна была стать завершающей фазой этого острого политического кризиса. И пришли бы новые силы, и все повторилось бы снова спустя пару лет.

Поэтому не революция очередная должна была стать девиантностью в абхазском политическом процессе, а наоборот, то, что власть во главе с президентом Раулем Хаджимба смогла остаться властью, вот это несколько неожиданно и ломает ход развития процессов.

Но это самый позитивный результат этого политического года в Абхазии. Вне зависимости от того, кто какие силы поддерживает. Переворот означал бы начало полного безвластия. Новая власть не обладала бы никакой легитимностью, ее действия не могли иметь последствий ни в политике, ни в экономике. Это новый, опасный уровень деградации государства.

Укрепление существующей управленческой конструкции может стать первым шагом на пути к преодолению кризиса государственности. Не остается сомнений, что нынешний президент Рауль Хаджимба останется главой государства до окончания конституционного срока своих полномочий в 2019 году. Его действия показали, что он может найти выход из сложного политического кризиса, а его решения были направлены на объединения крупных политических сил. Своими действиями он если не объединил, то как минимум не позволил расколоть абхазское общество. В то же время и оппозиция проявила разумность и теперь в большей степени несет с президентом ответственность за развитие республики.

Другой важный позитивный итог уходящего года заключается в том, что не произошло худшего, но ожидаемого — гражданских столкновений. Все бурные политические процессы уходящего года оставались в рамках правового поля. Но важно не только это.

Мудрость абхазской политики, ее ориентация на поиск компромиссных решений, отражение социально-культурной реальности маленького общества, где очень короткий путь до «точек невозврата». В стране, где все свои, близость человеческих связей определяющий момент в формировании культуры отношений власти, общества и политики. Можно уверенно сказать, что традиции организации политического процесса работают. Это еще не раз может помочь сохранить стабильность, тем более, что простые времена пока не намечаются.

2017 год для Абхазии будет несомненно тяжелым. Но есть все предпосылки того, что политическая ситуация будет улучшаться, во всяком случае теперь, после 15 декабря, после того как оппозиции не удалось сменить власть, у многочисленных игроков абхазской политики будет меньше мотиваций вести борьбу вне правового поля.

Антон Кривенюк

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