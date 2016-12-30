Говоря о переломе в Донбассе, Турчинов поспешил с выводами

29.12.2016 10:48:15

Глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал ложью заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что ВСУ улучшили свои позиции в Донбассе и начали «освобождать оккупированные территории». Напротив, по словам Плотницкого, именно украинские силовики потерпели тяжелое поражение и понесли огромные потери. Чья же версия событий ближе к истине?

«Не было никаких улучшений позиций. Этого не может быть. Все их попытки закончились провалом: массовой гибелью солдат ВСУ и потерей техники. Партия войны, к которой относится секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, выдает желаемое за действительное. Кроме откровенной лжи и псевдофактов, за этой риторикой ничего нет, – заявил глава ЛНР. – Легенды о закреплении ВСУ на линии разграничения четко подтверждаются новыми больничными койками в Харькове, Одессе, Виннице. Мы сожалеем о том, что за лживые обещания Турчинова и «киевской хунты» расплачиваются слезами матери солдат ВСУ».

Ранее Турчинов выразил мнение, что 2017 год станет переломным в вопросе восстановления контроля над Донбассом, так как в 2016 году украинские силовики улучшили свои позиции в Донбассе. Он вообще много чего блистательного наговорил в предновогоднем интервью телеканалу «1+1». Например, тезис о «переломном 2017-м» дословно выглядит так:

«Это первый год, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед, все попытки прорвать нашу оборону в 2016 году были обречены. Более того, враг понес серьезные потери, а вооруженные силы Украины улучшили свои позиции. То есть метр за метром мы начинаем освобождать оккупированные территории. Я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе».

Однако вернемся к вопросу об «улучшении позиций ВСУ» в ходе недавних боев на светлодарской дуге, которые начинались как локальное наступление, а закончились тяжелым поражением с критичными для таких операций потерями. Только рельеф местности и политическая воля не дали ВСН улучшить свои позиции на этом участке фронта. Еще раз: ВСН (Вооруженным силам Новороссии), а не ВСУ.

Впрочем, аргументы в пользу «улучшения позиций» Турчинов взял не прямо с потолка. Отступая с ранее захваченных участков, несколько групп ВСУ зацепились за «новые стратегические высоты» на берегу реки Курапулька примерно в шестистах метрах от прежней первой линии. Впоследствии они вернулись в свои окопы отпраздновать успех и даже на картах обвели «новую позицию». Правда, эта позиция не имела никакого военного смысла, поскольку простреливалась с «Кикиморы» и при этом не была оборудована.

Но это событие не главное, хотя и характерное. На северном берегу водохранилища Углегорской ТЭС, то есть аж за Светлодарском с его минными полями и минометным укрепрайоном, расположено небольшое село Новолуганское. С 2014 года оно находится в орбите украинской администрации и по линии разграничения минских соглашений также зафиксировано за Украиной.

Местные власти подчиняются военно-гражданской администрации остатков Донецкой области во главе с Павлом Жебровским. В сельской управе можно получить справку переселенца или беженца, там действуют украинские законы, можно даже открыть фирму, чтобы закупать украинские товары – на Новолуганское киевская блокада не распространяется.

При этом село считалось нейтральным с военной точки зрения, поскольку там не стоял гарнизон какой-либо из сторон. Оно расположено так, что никакой военной ценности не представляет, да и добраться до него не так просто. Не форсировать же водохранилище ради 500 покосившихся хат и детского сада «Ивушка» – главной гордости Новолуганского, бывшего совхоза Первого мая. Правда, на окраине стоит вялый и сонный блокпост ВСУ – вот и весь гарнизон, если не считать участкового, который, впрочем, не появлялся на рабочем месте с начала войны.

Но вечером 23 декабря, то есть уже под занавес неудавшегося наступления на светлодарской дуге, когда пора было тикать, в село Новолуганское зашел батальон «Донбасс» – личное владение депутата ВР Семена Семенченко, а более официально – 46-й ОБСпН «Донбасс-Украина». Как он там оказался и что делал – на другом берегу водохранилища и примерно в 15 километрах от зоны боев – большая тактическая загадка. Тем не менее комбат Вячеслав Власенко (позывной «Филин») написал на своей страничке в «Фейсбуке»: «Ну здравствуй, светлодарская дуга. Сегодня батальоном «Донбасс-Украина» успешно проведена дерзкая операция по освобождению города Новолуганское. Сразу. Без потерь. Привет, сепары».

Сепары на приветствие не ответили, поскольку их там не было и быть не могло. По этой причине многие поставили под сомнение уместность описательного термина «дерзкая» и принялись выпытывать у комбата Власенко, где он такую горилку взял в пятницу вечером. Власенко некоторое время настаивал на том, что Новолуганское контролировалась «сепарами», а от вопросов про горилку тактично уворачивался. И в конечном итоге «пропал с радаров».

Через пару дней пиарщики батальона «Донбасс» сменили тактику. Задним числом они признали, что ни одного «сепара» в Новолуганском не было. Но в целом они все-таки герои, поскольку сам факт нахождения села в нейтральной («серой») зоне – это нехорошо, а они подняли украинский флаг над разваливающимся зданием сельского дома культуры и намалевали на дверях «ласкаво просимо!».

При этом на видео тербатовцы вслух удивляются тому, что на чудовищных размеров свиноферму, построенную еще при брежневском первом секретаре ЦК КПУ Щербицком, автобусы до сих пор привозят работников, постоянно живущих в Горловке и Доломитном, то есть по другую сторону линии фронта. Это уже непорядок, и батальон «Донбасс» готов взять на себя ответственность, чтобы этот непорядок искоренить.

В понедельник в Новолуганское прибыли представители ВСУ. Посмотрели на это на все – и уехали. Комбат «Филин» (немолодой уже, кстати, человек) дал интервью, в котором продолжал утверждать, что захват Новолуганского был гениальной операцией со «скрытным выдвижением», а батальон «Донбасс» находится на передовой линии фронта. Но особенно его беспокоит то, что значительное количество мужского населения Новолуганского воюет на стороне ДНР-ЛНР и иногда возвращается в село к своим семьям.

Вот и вся история, скорее всего, сильно преувеличенная к тому моменту, когда отчеты достигли Киева и попали к Турчинову. Который, в свою очередь, будучи уроженцем Днепропетровска, в принципе не обязан знать, где находится Новолуганское. Пишут в отчетах, что позиции улучшились и что случилась первая перемога за целый год, ну и отлично.

В реальности Новолуганское простреливается насквозь со всех известных позиций ВСН, расположенных на холмах южнее и западнее. При некотором желании можно разбомбить батальон «Донбасс» и скинуть его в водохранилище – но это никому не нужно. ВСН ограничились разовым выявлением огневых точек противника, коротким минометным ударом – и все вернулось на прежние рельсы. Улучшение ли это позиций ВСУ? Нет, конечно, скорее наоборот. Но по уже привычным законам «самораскрутки» подобного рода новостей Турчинов естественным для него образом включил этот эпизод в свое интервью как пример чуть ли не перелома на фронте. А Плотницкий отреагировал, поскольку в Донбассе тоже смотрят «1+1» и вполне могут по старой украинской привычке посчитать, что власти «что-то недоговаривают».

Евгений Крутиков

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