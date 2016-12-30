В МИД РФ ожидают урегулирование молдо-приднестровского вопроса

29.12.2016 10:24:02

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации ожидают, что «состоявшиеся в 2016 году выборы на обоих берегах Днестра (выборы президента в Приднестровье и в Молдове – прим.ред) позволят придать позитивный импульс дальнейшему процессу молдо-приднестровского урегулирования». Об этом говорится в итоговом отчёте внешнеполитического ведомства России.

При этом главной задачей последних двух лет, которую удалось реализовать в 2016 году Министерству иностранных дел РФ, стало возвращение Молдовы и Приднестровья за стол переговоров и возобновление встреч в формате «5+2».

Обращается также внимание, что в ходе официальных контактов в Германии в июне и июле стороны (Молдова и Приднестровье - прим.ред) «смогли обсудить наиболее острые вопросы повестки дня».

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