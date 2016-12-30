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Детали

О преимуществе сторонников ЕвразЭС в Молдове


29.12.2016 10:20:30

Сторонники Евразийского Экономического Союза (ЕвразЭС) в Молдове очень активно себя ведут в последнее время на фоне усилившегося партнёрства с отдельными его членами. Отношения Молдовы с Белоруссией могут стать положительным примером для того, чтобы показать возможность интеграции в ЕвразЭС посредством усилившегося партнёрства на уровне двустороннего сотрудничества со странами, входящими в него. Это становится особенно актуальным на фоне разочарования от Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом (ЕС). С таким мнением в рамках круглого стола с участниками из Белоруссии и Армении, состоявшемся сегодня, 27 декабря, выступил политолог IDIS «Viitorul» Корнелиу Чуря, сообщает NOI.

Власти Молдовы традиционно предпочитают вести двусторонние отношения со странами Восточной Европы, в том числе входящими в ЕвразЭС, остерегаясь многостороннего сотрудничества. В этом плане сотрудничество с «восточным» блоком коренным образом отличается от того, как обстоит дело с партнёрством на уровне ЕС. «Наша страна из-за небольших размеров традиционно подключается к более сильным участникам региона и делает это, что весьма интересно, в рамках двустороннего сотрудничества. Такого не наблюдается у нас в отношениях с ЕС, где партнёрство выстраивается не по отношению к каждому члену ЕС в отдельности, а ко всему Союзу в совокупности», — отметил Корнелиу Чуря.

Политолог привёл положительный пример того, как двусторонние отношения с одним из членов ЕвразЭС могут значительно улучшить взаимоотношения со всей организацией в целом. «Отношения с Белоруссией, несмотря на напряжённость, связанную с введением экономических санкций ЕвразЭС в отношении Молдовы, улучшаются в политическом плане. Отчасти это связано с тем, что Белоруссия в последнее время стала проводить более чёткую, когерентную внешнюю политику, независимую от правительств других стран ЕвразЭС. Мы заметили, как роль Белоруссии в регионе Восточной Европы возросла как в отношении Украины, так и своих соседей. Это тут же вызвало интерес у властей Молдовы. Мы тали проводить более транспаретнтную политику в отношениях с Белоруссией, что может очень положительно сказаться на отношениях и с другими членами ЕвразЭС. Таким образом, интеграция Молдовы в ЕвразЭС возможна путём двустороннего сотрудничества, что становится особенно актуальным на фоне разочарования от Соглашения об Ассоциации с ЕС», — отметил эксперт IDIS «Viitorul».

Он полагает, что на этом аспекте политической поддержкой пытаются заручиться представители некоторых политических партий. «Игорь Додон и Партия социалистов, от которой он баллотировался на пост президента, видят ЕвразЭС в качестве способа интеграции через Восток, а не Запад. Они приветствуют этот подход, объясняя это тем, что с момента подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС экономика Молдовы многое потеряла. В то же время Соглашение об Ассоциации с ЕС не допускает возможности того, чтобы Молдова выстраивала отношения с ЕвразЭС и Таможенным Союзом, поэтому ведутся переговоры на уровне двустороннего сотрудничества с Москвой, Минском или Астаной. Этот уровень взаимоотношений с ЕвразЭС не нарушает положений Соглашения об Ассоциации, но делает более призрачными шансы на вступление Молдовы в ЕС в среднесрочной перспективе», — заключил Корнелиу Чуря.

Уточним, что, согласно результатам недавнего социологического опроса, около 43% граждан Молдовы проголосовали бы за интеграцию в ЕвразЭС в случае проведения подобного референдума, 40% проголосовали за интеграцию в ЕС. По данным социологов, число сторонников ЕвразЭС тогда выросло на 2% по сравнению с опросом, проведённым месяцем ранее.

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